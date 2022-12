MagentaTV

Eine Halbzeit wie ein Weltmeister: Brasilien zaubert und tanzt beim 4:1 gegen Südkorea. "Überragende 1. Halbzeit, sportlich herausragend. Sie haben zumindest eine Halbzeit unterstrichen, dass sie absoluter Top-Favorit sind", attestierte MagentaTV-Experte Michael Ballack. "Wir sind echt fit, wir sind sehr gut vorbereitet. Ich glaube, dass wir den Titel heimbringen können", sagt Neymar, der nach seiner Verletzung erstmals wieder dabei war: "Ich habe gedacht, mein Gott, was wird denn jetzt? Ich habe geheult, ich habe wirklich ganz viel geheult. Aber das Leiden hat sich gelohnt!" Im Viertelfinale geht´s am Freitag (ab 16 Uhr live bei MagentaTV) gegen Vize-Weltmeister Kroatien, der mit Elfmeter-Glück und einem überragendem Keeper Livakovic gegen Japan ins Viertelfinale einzieht. 3:1 im Elfmeterschießen, Japan verballert gleich 3 Elfmeter. Am späten Abend gab der DFB den Rücktritt von Direktor Oliver Bierhoff bekannt - der noch bis 2024 gültige Vertrag sei aufgelöst worden. "Das ging schnell. Aber der Druck war auch sehr groß", findet Michael Ballack. Expertin Tabea Kemme: "Da sind wir in so einem Verwaltungsbereich von der Geschwindigkeit eher mal überrascht. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass wir bis 2024 noch eine Menge Hausaufgaben zu machen haben. Dementsprechend sind schnelle Handlungen gefordert. Das war mal eine schnelle Handlung."

Die Stimmen zu Brasilien gegen Südkorea 4:1

Vinicius Jr.: "Wir sind richtig angekommen. Wir haben auch viel Selbstvertrauen gewonnen jetzt. Und das hat für uns wirklich funktioniert."

Neymar: "Ich glaube, heute haben wir gesehen, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Also wir sind echt fit und ich glaube, dass wir den Titel heimbringen können."

MagentaTV Experte Michael Ballack in der Halbzeitanalyse: "Das sieht aus fast wie der zukünftige Weltmeister, weil wenn die das konservieren können, dann will ich die Mannschaft sehen, die die Brasilianer in der Form schlägt."

MagentaTV Experte Michael Ballack über die zweite Halbzeit der Brasilianer: "Das ist ja auch was, wo der Trainer darauf achtet, dass die Stimmung gut ist und klar, sportlich war das herausragend. Sie haben zwei Gänge, wie du schon angedeutet hast, zurückschalten im zweiten Durchgang und haben das Spiel auslaufen lassen."

MagentaTV Expertin Tabea Kemme ordnet das Einsetzten aller brasilianischen Spieler bei dem Turnier hoch ein: "Das ist das große Kunststück, wenn du das schaffst, alle wirklich auf dem Platz gehabt zu haben. Das macht natürlich ganz viel."

Die Stimmen zu Japan - Kroatien 2:4 n.E.

Kroatien ringt Deutschland-Schreck Japan im Elfmeterschießen nieder. Für MagentaTV Experten Michael Ballack war das Spiel "ausgeglichen". Kroatien überzeuge ihn noch nicht: "Schon gegen Belgien können sie ausscheiden, müssen vielleicht sogar ausscheiden, wenn Lukaku eine von seinen 3 Riesenchance dort rein macht, kurz vor Schluss. Von daher sind die Kroaten für mich jetzt nicht in der Verfassung, um hier wirklich noch weit vielleicht bis ins Finale zu kommen."

MagentaTV Expertin Tabea Kemme erklärt welche Rolle, das Loslaufen beim Elfmeter spielt: "Dann ist auch mal ganz interessant bei dem Schützen zu sehen: Wann läuft er los? Lässt er quasi aufgrund des Pfeifens, läuft er dann los. Also das Pfiff beeinflusst ihn und dann sagt er: Nee, ich warte noch mal eben drei Sekunden, weil ich entscheide, wann ich loslaufen."

Cacau: DFB braucht Feuer und Gier

"Mentalität ist auch Qualität", findet der 23malige Nationalspieler Cacau. Aus seiner Sicht fehlt dem DFB eine Form von Gier: "Wenn ich an eine Person denke, zum Beispiel an Matthias Sammer, jemand, der sportkompetent ist, der schon was erreicht hat. Man spürt immer noch dieses Feuer. Genauso was braucht der DFB."

