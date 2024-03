Tuya Smart

Auf dem Weg in ein kohlenstoffarmes Zeitalter: Tuyas innovative Lösungen stehen auf der Light + Building 2024 im Mittelpunkt

Frankfurt, Deutschland, März 7, 2024 (ots/PRNewswire)

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklungsdienstleister, stellt auf der Light + Building 2024 in Frankfurt vom 3. bis 8. März seine Innovationen wie das Building Energy Management System und Bluetooth Mesh Lösungen für professionelle Beleuchtung vor.

Passend zum Hauptthema der Veranstaltung, „BE ELECTRIFIED", hat Tuya sein eigenes Thema „IoT" vorgestellt: Eine neue, grünere Welt". Dies unterstreicht das Engagement von Tuya, verbesserte Produkte und Lösungen durch bahnbrechende intelligente Technologien wie IoT und KI zu liefern. Darüber hinaus unterstreicht es das Engagement von Tuya, globale Entwickler bei der Umsetzung von ESG-Konzepten zu unterstützen und die Zusammenarbeit für eine nachhaltige, kohlenstoffarme Zukunft zu fördern.

Integration von IoT- und KI-Technologien, Revolutionierung des grünen Wohnens mit Tuyas Gebäude-Energiemanagement-System

Auf der Light + Building 2024 präsentiert Tuya Smart sein bahnbrechendes Gebäude-Energie-Management-System, eine Verschmelzung von IoT- und KI-Technologien, die einen neuen Standard für grüne und energieeffiziente Lösungen setzt. Dieses System, das die Aufmerksamkeit der Teilnehmer sofort auf sich zog, ermöglicht es Bauherren, die Energieeffizienz von Gebäuden effizient zu verwalten und die Betriebskosten zu senken. Aber wie hilft dieses innovative System den Entwicklern bei der Energieeinsparung?

1. Vereinheitlichtes System: Durch die Nutzung der robusten IoT-Technologie von Tuya ermöglicht das Gebäude-Energiemanagementsystem ein schnelles, einheitliches Management von Hardware-Geräten und die Visualisierung von Energiedaten. Dies erleichtert eine umfassende Energiedatenplanung und bildet die Grundlage für eine optimale Energienutzung.

2. Betriebliche Optimierung: Durch aufschlussreiche Datenanalysen und Vorhersagefunktionen bewertet das System den aktuellen Energiezustand von Gebäuden. Durch die Erstellung eines Modells für Kohlenstoffemissionen wird die Energieeffizienz bewertet und eine Grundlage für gezielte Verbesserungen geschaffen.

3. Intelligente Verwaltung: Die tiefgreifende Integration von KI erhöht die Effektivität des Systems und bietet strategische Einblicke in den Betrieb und Empfehlungen zur Energieeinsparung. Das System gibt diese Erkenntnisse an Untersysteme wie Beleuchtung und HLK weiter, um Energie zu sparen. Es passt seine Strategien an saisonale und zeitliche Veränderungen sowie an die Gewohnheiten der Nutzer an und sorgt so für ein zuverlässiges kohlenstoffarmes Gebäudemanagement.

4. Integration grüner Energie: Das System ermöglicht es Entwicklern, intelligente Geräte wie Fotovoltaik und Energiespeicher einzubinden, um den Einsatz grüner Energie zu fördern und einen kohlenstoffarmen Verbrauch zu erreichen.

Das Tuya-Gebäudeenergiemanagementsystem wird in vielen Gebäuden, Lagerhäusern und Städten eingesetzt und bietet eine transformative Erfahrung im Gebäudebetrieb. In einem Lagerhausprojekt in Singapur erleichterte es die Echtzeitanalyse von energieverbrauchenden Geräten, automatisierte Betriebsstrategien und führte zu intelligenten Energieeinsparungen, was zu Stromeinsparungen von über 17 % für das Unternehmen führte.

Professionelle Bluetooth-Mesh-Beleuchtungslösung schafft Harmonie zwischen Energieeffizienz und Komfort

Während intelligente Technologien unsere Welt verändern, ergreift der globale Sektor der professionellen intelligenten Beleuchtung neue Chancen. Ein Bericht von Mordor Intelligence prognostiziert, dass der globale Markt für intelligente Beleuchtung bis 2028 auf 49,37 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 20,52 % in den kommenden vier Jahren.

Als Antwort auf diesen aufstrebenden Markt hat Tuya seine Bluetooth Mesh Professional Lighting Solution eingeführt. Diese Lösung nutzt den geringen Energieverbrauch und die nahtlose Netzwerkkonfiguration von Bluetooth Mesh und bietet Entwicklern ein umfassendes Angebot an Hardware- und Software-Tools. Dies ermöglicht die rasche Entwicklung professioneller intelligenter Beleuchtungssteuerungssysteme, die die betriebliche Effizienz erheblich steigern und die Einführungskosten senken.

Über die Effizienzsteigerung hinaus setzt sich die Lösung für Energieeinsparungen ein. Durch die Kombination von professioneller intelligenter Beleuchtung mit Tuya-fähigen Sensoren für die menschliche Wahrnehmung optimiert das intelligente Beleuchtungssteuerungssystem die Helligkeitssteuerung und ermöglicht so erhebliche Energieeinsparungen. Unternehmen, die die Bluetooth Mesh Professional Lighting Solution einsetzen, berichten von Einsparungen bei den Energiekosten von mindestens 50 %.

Tuya ergänzt diese Innovation durch die Präsentation von Hardware-Produkten, die auf die Bluetooth Mesh Professional Lighting Solution abgestimmt sind. Dies ermöglicht Entwicklern und Markenkunden, schnell einen ganzheitlichen Produktkreislauf für professionelle Beleuchtung aufzubauen, komplett mit anpassbaren und differenzierten Full-Stack-Funktionen über die gesamte Software- und Hardwarekette. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören Tuya-fähige professionelle Sensoren für Licht und menschliche Wahrnehmung, die über eine lokale Bluetooth-Steuerung und Zeitplanungsfunktionen verfügen. Diese Geräte erweitern intelligente Beleuchtungssteuerungssysteme um diverse lokale Automatisierungsmöglichkeiten sowie Funktionen wie dreistufiges Dimmen, Lichtempfindlichkeitspriorität, Abschaltspeicher und Leistungsstatistiken, die den Stromverbrauch in Beleuchtungsszenarien grundlegend optimieren.

Tuya Smart Commercial ermöglicht es Entwicklern, die Herausforderungen der Branche zu meistern

Auf der Light + Building 2024 wirft der Tuya Smart Commercial Ausstellungsbereich ein Schlaglicht auf hochmoderne Lösungen in den Bereichen kommerzielle Beleuchtung und Büro, Gastgewerbe, Wohnen, Haus und Immobilien. Dieses dynamische Schaufenster zieht Entwickler auf der ganzen Welt in seinen Bann und fördert den kontinuierlichen Austausch von F&E-Ideen.

Im Bereich Smart Commercial Lighting & Office stellte Tuya eine energiesparende Beleuchtungslösung vor, die für Szenarien mit hohem Verbrauch wie öffentliche Innenbereiche und Parkplätze konzipiert ist. Diese Lösung nutzt die weltweit standardisierte Bluetooth Mesh-Technologie und bietet eine Reihe von intelligenten Angeboten, darunter IoT-empfindliche dreifach gesicherte Leuchten, T8-Lichtröhren, Linienleuchten und Flächenleuchten. Darüber hinaus wird eine visuelle Markenplattform für das kommerzielle Beleuchtungsmanagement und eine App für Kunden eingerichtet, die Einblicke in den Status der Geräte, den Lebenszyklus der Wartung, Alarme und Anomalien bietet. Die Webplattform für das Beleuchtungsmanagement bietet Werkzeuge für den Energieverbrauch und Optimierungsstrategien, die die Betriebseffizienz steigern und Energieeinsparungen fördern.

Um intelligente Beleuchtungsprojekte zu rationalisieren, bietet die Lösung einen benutzerfreundlichen Installations- und Fehlerbehebungsprozess. Durch die Konfiguration von Netzwerkgruppen und -szenen in Verbindung mit der intelligenten IR- und Bluetooth LE-Fernverwaltung dauert die Installation nur eine Sekunde und ist völlig unabhängig von der Cloud. Fernverwaltungsdaten können in Zukunft nahtlos mit der Cloud synchronisiert werden. Auch ohne Cloud-Konnektivität können Kunden ihre Geräte zentral und lokal verwalten, was die Flexibilität und den Bedienkomfort unterstreicht. Diese Lösung, die bereits in zahlreichen Projekten weltweit eingesetzt wird, weist eine umfassende Energieeffizienz von über 80 % auf.

Für die Szenarien Smart Hospitality und Wohnhäuser steht Tuya mit seiner innovativen Lösung für intelligente Türschlösser für den gewerblichen Bereich im Mittelpunkt. Die Gsmart Lock App, eine voll funktionsfähige Anwendung, vereinfacht die Schlüsselverteilung durch eine effiziente Stapelverwaltung. Dank des offenen Ökosystems lässt sich die Gsmart Lock App nahtlos in andere Geräte des Tuya-Hardware-Ökosystems integrieren und eröffnet so unendlich viele Möglichkeiten der Hardware-Interaktion. Die App unterstützt außerdem die Entwicklung von API/SDK-Anpassungen und ermöglicht es Entwicklern, innovative, differenzierte Produkte und Lösungen zu erstellen.

Für Smart House und Immobilien stellt Tuya die KNX + Wireless Integrationslösung vor. Diese bahnbrechende Lösung integriert kabelgebundene Lösungen für ein intelligtentes Heim harmonisch mit drahtlosen Gegenstücken und fördert die nahtlose Verbindung zwischen den Geräten. Die Lösung adressiert die Herausforderungen des aktuellen Smart-Home-Marktes, wie z.B. die geringe Effizienz des Gerätemanagements und die suboptimale Nutzung der Wohnumgebung, und bietet den Verbrauchern effiziente und bequeme Smart Services.

Auf der Light + Building 2024 präsentiert Tuya verschiedene Lösungen für den Beleuchtungs- und Gebäudesektor und bietet Entwicklern aus aller Welt einen technologischen Leckerbissen. Tuya erforscht auch weiterhin energiesparende Lösungen und ist bestrebt, neue Ideen für globale Entwickler zu entwickeln und so zur Schaffung einer grüneren, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Welt beizutragen.

