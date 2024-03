Tuya Smart

Der „Tuya Developer Day" ermöglicht es globalen Entwicklern, mit intelligenter Technologie eine grünere Zukunft zu gestalten

Frankfurt, Deutschland, 7. März 2024 (ots/PRNewswire)

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), der weltweit führende IoT-Entwicklerdienstleister, hat den „Tuya Developer Day" auf der Light + Building 2024 erfolgreich gestartet.

Diese exklusive Veranstaltung versammelte angesehene Organisationen, Institutionen und Branchenvertreter aus den Bereichen Beleuchtung, Ganzhauslösungen, Immobilien, Energie und mehr. Im Mittelpunkt des Treffens standen Diskussionen über die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie IoT und KI, um ESG-Prinzipien zu verwirklichen, eine energieeffiziente und nachhaltige vernetzte Welt zu fördern und globale Entwickler bei der Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten und neuen Marktaussichten zu unterstützen.

Ziyan Qiu, CEO von Enerlution Europe, Jérôme Haddad, Executive Director von Xanlite, Olaf Schellenberger, Sales Director Deutschland von FSL Lighting, Lionel Sujay Vailshery, Senior Researcher of Technology & Communications bei Statista, sowie Tina Yu, General Manager von Eurasia, Liwei Sun, Head of Product Management of Lighting, Winston Chua, Solution Director, und Daniel Shane, Product Director von Tuya Smart Commercial, hielten aufschlussreiche Reden, die den Rahmen für einen Tag der Erkundung und Zusammenarbeit bildeten.

Zu Beginn des Tuya Developer Day hielt Tina Yu, General Manager of Eurasia bei Tuya Smart, die Eröffnungsrede auf der Bühne. „In den letzten Jahren hat sich in Europa ein bemerkenswerter Wandel hin zu umweltfreundlichen Praktiken und Energieeinsparungen vollzogen. Angesichts immer strengerer Richtlinien und eines gestiegenen Umweltbewusstseins wenden sich Unternehmen intelligenten Lösungen zu, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Tuya Smart setzt sich konsequent für die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und Cloud Computing ein, um Unternehmen bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der Optimierung von Energiestrukturen und der Erreichung von ESG-Zielen zu unterstützen. In Zukunft wird Tuya gemeinsam mit globalen Entwicklern grünere und intelligentere Entwicklungswege erforschen und so zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und darüber hinaus beitragen", so Yu.

Im Anschluss an die Eröffnungsrede hielten hochkarätige Gäste Grundsatzreferate zu aktuellen Themen wie intelligente Beleuchtung, Energieeinsparung in Gebäuden und nachhaltige Entwicklung.

Enerlution: Intelligentere und wirtschaftlichere Energiespeicherung

Enerlution wurde 2017 gegründet und ist ein führender Hersteller von BMS-Systemen, der sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Energiespeichersystemen für Haushalte sowie von kleinen industriellen- und gewerblichen Energiespeichersystemen konzentriert. Enerlution ist bestrebt, sichere und effiziente Energiespeicherlösungen für globale grüne Energieanwendungen durch fortschrittliche Energiemanagement- und Batteriemanagementtechnologien anzubieten. Derzeit werden ihre Produkte in mehr als 100 Länder und Regionen exportiert.

Ziyan Qiu, CEO von Enerlution Europe, erklärte: „Der europäische Markt für Energiespeicherung erlebt derzeit ein robustes Wachstum. Allein im Jahr 2022 erreicht der Markt eine beeindruckende Größe von 2,8 GW/3,3 GWh. Angesichts dieser starken Marktnachfrage ist es unser Ziel, gemeinsam umfassende intelligente Energiespeicherlösungen zu entwickeln, die es den Kunden ermöglichen, die Energieeffizienz zu verbessern und neue Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Energiespeicherung zu erschließen."

Xanlite: Jenseits der Illumination: Räume energieeffizient gestalten

Xanlite wurde 1997 gegründet und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung auf dem Markt für LED-Beleuchtung. Als bevorzugte LED-Beleuchtungsmarke in Westeuropa hat sich das Unternehmen durch seine robuste Markenattraktivität, seine umfassende Marktpräsenz und seinen großen Markteinfluss einen Namen gemacht. Mit einem hervorragenden Ruf in Westeuropa und Exporten in mehr als 20 Länder und Regionen weltweit steht Xanlite als Synonym für Innovation und Qualität.

Jérôme Haddad, Executive Director von Xanlite, bemerkte: „Intelligenz prägt die Zukunft des Beleuchtungs- und Haushaltsmarktes. Xanlite ist ein Vorreiter auf dem globalen Markt für intelligente Beleuchtung und hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen der Beleuchtungstechnologie zu erweitern. Durch unsere Zusammenarbeit mit Tuya möchte Kozii, unsere spezielle Smart-Marke, Kunden dabei unterstützen, intelligentere, energieeffizientere und umweltfreundlichere Wohnräume zu schaffen und so das volle Potenzial des europäischen Smart-Living-Marktes zu erschließen. Unsere Entschlossenheit, unsere Produktpalette zu diversifizieren, hat dazu geführt, dass wir eine Auswahl an relevanten Produkten im Bereich HVAC anbieten können, was einmal mehr zeigt, dass die XANLITE Gruppe agil und fähig ist, den Markterwartungen zu folgen."

FSL Lighting: Neuer Trend der intelligenten Beleuchtung

FSL Lighting kann auf eine 65-jährige Geschichte zurückblicken und hat Pionierarbeit in der Beleuchtungsentwicklung geleistet und in vielen Techniken Durchbrüche erzielt. FSL Lighting hat viel in intelligente Beleuchtungsgeräte und -anwendungen investiert und bietet professionelle intelligente Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich an. 40 % der Produkte werden in über 120 Länder weltweit exportiert. Mit Hilfe von automatisierten Produktionslinien erschließt FSL Lighting weiterhin das Potenzial der Herstellung von Beleuchtungsprodukten für eine komfortablere und intelligentere Lebensumgebung.

„In dem Maße, in dem sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf eine nachhaltige Entwicklung richtet, wird intelligente Beleuchtung dank ihrer energiesparenden und umweltfreundlichen Eigenschaften zu einer entscheidenden Kraft bei der Förderung der grünen Transformation. Seit unserer Zusammenarbeit mit Tuya im Jahr 2019 haben wir auf den Beleuchtungsmärkten in Übersee große Erfolge erzielt. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir unsere Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Technologie, der Expansion der Vertriebskanäle und der industriellen Kette vertiefen, um die kommerzielle Umsetzung der intelligenten Beleuchtung zu beschleunigen", sagte Olaf Schellenberger.

Statista: Die Macht des IoT nutzen

Als eine der weltweit führenden Daten- und Business-Intelligence-Plattformen befähigt Statista Menschen dazu, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit dem Zugriff auf über 1 Million Statistiken, Daten zu 170 Branchen und 200 Ländern sowie tiefgreifenden Einblicken in Märkte, Verbraucher, Unternehmen und eCommerce können die Nutzer auf zahlreiche Ressourcen zugreifen, um komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Lionel Sujay Vailshery, Senior Researcher of Technology & Communications bei Statista, betonte: „IoT, ein Eckpfeiler der neuen technologischen Revolution, verändert unser Leben, unsere Arbeit und unsere Geschäftsmodelle in einem noch nie dagewesenen Tempo. IoT-Anwendungen sind in alle Bereiche der Gesellschaft vorgedrungen. Laut Statista-Daten wird der weltweite IoT-Marktumsatz bis 2028 voraussichtlich 2,226 Billionen Dollar erreichen. Angesichts dieser neuen Marktchancen sind wir bestrebt, weltweit die zuverlässigsten, genauesten und aktuellsten Geschäftsdaten und -analysen zu liefern, um das wahre Potenzial des IoT freizusetzen."

Tuyas innovative intelligente Lösungen führen eine neue Welle der intelligenten Energieeinsparung an

Liwei Sun, Head of Product Management of Lighting bei Tuya Smart, hielt einen überzeugenden Vortrag mit dem Titel „Elevating Spaces With Tuya's Professional Bluetooth Mesh Lighting Solution". Mit der zunehmenden Verbreitung von Bluetooth-Geräten wächst auch das Marktpotenzial. Um Kunden dabei zu unterstützen, diese Chance zu nutzen, hat Tuya die professionelle Bluetooth Mesh-Beleuchtungslösung für Beleuchtungsunternehmen eingeführt. Diese Lösung demonstriert nicht nur die tiefgreifende Anwendung fortschrittlicher Beleuchtungstechnologie, sondern legt auch Wert auf Kosteneffizienz und bietet Entwicklern umfassende Dienstleistungen von der Hardware über die Software bis hin zu den Tools.

„Sie ermöglicht es Entwicklern, die Betriebseffizienz von Beleuchtungsanlagen deutlich zu verbessern und die Bereitstellungskosten erheblich zu senken, was zu intelligenteren, effizienteren und komfortableren Lichteffekten führt. Derzeit werden professionelle Bluetooth-Mesh-Beleuchtungslösungen erfolgreich in verschiedenen Bereichen wie Hotels, Vermietungen und Büros eingesetzt, was zu Energiekosteneinsparungen von über 50 % für Unternehmen führt", so Sun.

Winston Chua, Solution Director von Tuya Smart, gab unter dem Motto „Leveraging Data for Smart Energy Conservation Strategies" einen detaillierten Einblick in die Umsetzung von Energiesparstrategien. Er wies auf die Herausforderungen hin, die sich bei der Bewältigung grundlegender Energiesparmaßnahmen stellen, aber KI bietet eine Lösung. Es analysiert Daten, schlägt Maßnahmen vor und automatisiert Prozesse, um die Effizienz zu verbessern. Qualitativ hochwertige Daten sind von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Transparenz und die Verantwortung der Beteiligten. Eine gesicherte Plattform wie Tuya Cube ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Daten und die Nutzung von KI für erhebliche Energieeinsparungen.

Im Anschluss daran hielt Daniel Shane, der Product Director von Tuya Smart Commercial, einen aufschlussreichen Vortrag mit dem Titel „Effiziente IoT-Lösungen für unterschiedliche Immobilien".

„Im Zeitalter der Intelligenz haben die verschiedenen Branchen einzigartige Anforderungen an intelligente Upgrades in Geschäftsszenarien. Mit seinen modularen Softwarekombinationen und einem vielfältigen Hardware-Ökosystem ermöglicht Tuya Entwicklern die effiziente Umsetzung intelligenter Szenarien. Tuya Smart Commercial hat es sich zur Aufgabe gemacht, umfassende, kosteneffiziente Lösungen zu liefern, um den Aufbau intelligenter Unternehmen zu beschleunigen. So erfüllen die Tuya-Produkte für gewerbliche Beleuchtung und Smart Hospitality die spezifischen Anforderungen von Green Buildings und verbessern die betriebliche Effizienz von Hotels. In Zukunft wird Tuya seine robuste und flexible Entwicklerplattform nutzen, um Kunden aus der globalen Industrie bei der Ausweitung intelligenter Szenarien und der Gestaltung ihres nachhaltigen Entwicklungspfads zu unterstützen", sagte Shane.

Der „Tuya Developer Day" unterstreicht die herausragende Stellung von Tuya im Bereich der intelligenten Technologie. Die Veranstaltung hat nicht nur neue Marktperspektiven für Tuya eröffnet, sondern auch eine grenzenlose Begeisterung unter den weltweiten Entwicklern für den Bereich der Intelligenz geweckt. Mit Blick auf die Zukunft ist Tuya bereit, seine Führungsrolle im Bereich „Smart + Energy Conservation" aufrechtzuerhalten und gemeinsam den Kurs in Richtung einer grüneren und intelligenteren Zukunft zu steuern. Gemeinsam mit globalen Entwicklern setzt sich Tuya dafür ein, dem Aufbau einer nachhaltigen und intelligenten Welt neuen Schwung zu verleihen.

