28 BLACK feiert neue Früchte / Energy Drink launcht sommerliche Geschmacksinnovationen 28 BLACK Sour Yuzu-Holunderblüte und 28 BLACK Honigmelone

Hohe Qualität, frischer Geschmack und Vielfalt - kaum ein anderer Energy Drink steht so sehr für diese Werte und das setzen neuer Trends wie 28 BLACK. Mit dem Launch der beiden jüngsten Geschmacksvarianten Sour Yuzu-Holunderblüte und Honigmelone Ende März sorgt 28 BLACK nicht nur für Summervibes im Getränkehandel, sondern hat es einmal mehr geschafft, neue Sorten zu kreieren, die beim Konsumenten punkten.

Asiatisch. Aromatisch. Yuzu!

Açaí, Sour Mango-Kiwi oder Sour Cherry sind nur einige Highlights der 28 BLACK-Geschmacksvielfalt. Ab KW 14 kommen die neuen Sorten Sour Yuzu-Holunderblüte und Honigmelone dazu und befinden sich in bester Gesellschaft.

So hat es die saure Frucht Yuzu in sich und ist vom Geheimtipp zur Queen unter den Zitrusfrüchten avanciert. In ihr vereinen sich alle aromatischen Nuancen ihrer Verwandten mit unverwechselbarer Säure. Gepaart mit der heimischen Holunderblüte bildet sie ein ausgewogenes Geschmacks-Duo, das es in der Form noch nicht gegeben hat. Exotisches mit Bekanntem zusammenzubringen, das kann nicht nur Fusion Kitchen, sondern gelingt 28 BLACK auch im Getränke-Segment.

Sommer-Favourite Melone

Den einzigartigen Geschmack der Honigmelone in eine Dose zu bekommen - das haben die 28 BLACK Geschmacks-Experten geschafft. Der Energy Drink steht wie kein anderer für Einzigartigkeit. Hier gibt es Vielfalt für die Geschmacksknospen und authentische Aromen. "Gerade bei der Honigmelone haben wir unsere Messlatte extrem hoch angesetzt. Die leichten und fruchtigen Aromen von frischen Melonen wecken den Wunsch nach dem süßen Leben, nach Entspannung und Genuss, ob nun am Strand oder beim Picknick im Freien. Sie sind einfach die perfekten Begleiter an heißen Tagen. Genau das möchten wir mit unserer Kreation liefern: ein echtes und volles Geschmackserlebnis", erläutert Geschäftsführerin der CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Julia Ronzheimer-Gerstl, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Status Quo immer wieder in Frage zu stellen. "Auf eines aber sollen sich unsere Konsumenten bei uns verlassen: Neue Geschmacksüberraschungen, die kommen, um zu bleiben", so Ronzheimer-Gerstl weiter.

Sommergenuss pur: Ausgewählte Zutaten machen Sorten zum Hit

Beide Sorten punkten mit ausgewählten Zutaten und sind frei von Taurin. Zudem sind sie vegan, gluten- und laktosefrei und bilden die perfekte Erweiterung der 28 BLACK Geschmacksvielfalt - neu, überraschend, mutig und erfrischend anders. Ab KW 14 kann der Handel und Getränkefachgroßhandel bestellen. Zudem wird der Launch mit einer deutschlandweiten Großflächen- und Online-Kampagne sowie Samplings und Verkostungen, die Lust auf fruchtigen Energy-Genuss im Sommer machen, begleitet. Perfektes Timing, wenn im Frühjahr die Temperaturen steigen und das Leben pulsiert.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, glutenfrei und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com

