28 BLACK

28 BLACK wieder mit dem Fahrrad auf Tasting Tour

28 BLACK lässt Açaí und Açaí Zero deutschlandweit probieren

Luxemburg/Berlin (ots)

Nachdem Corona-bedingt lange Zeit auf personalgestützte Promotions verzichtet werden musste, startet Energy Drink 28 BLACK jetzt wieder seine Tasting Tour mit dem Fahrrad. 19 Städte quer durch Deutschland stehen auf der Reiseroute, die direkt zu den City- und Szene-Hotspots in den jeweiligen Städten führt.

Mit auf der Reise sind die unverwechselbar fruchtige 28 BLACK Açaí sowie die zucker- und kalorienfreie Variante 28 BLACK Açaí Zero, die beide vor Ort probiert werden können. Açaí Zero, der jüngste Zuwachs bei 28 BLACK hat nur 3 kcal/100ml und ist wie das Original mit Vitaminen angereichert, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei und mit dem V-Label ausgezeichnet. Die Açaí Zero Variante begeistert treue 28 BLACK Fans ebenso wie neue Konsumenten, die gerne "leichter" durchs Leben gehen möchten, und zeigt, dass voller Geschmack auch ohne Zucker zu haben ist. Neben der Möglichkeit Açaí und Açaí Zero zu probieren, gibt es auch die Gelegenheit beim 28 BLACK Cornhole Spiel seine Treffgenauigkeit unter Beweis zu stellen und 28 BLACK zu gewinnen.

Die Tasting Tour startet am 21.07. in Berlin und endet am 13.08. in Kassel. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Unicum Marketing GmbH durchgeführt. Weitere Infos zur Tasting Tour gibt es unter 28black.com.

