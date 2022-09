28 BLACK

Alle Jahre wieder: 28 BLACK Adventskalender

Jetzt 28 BLACK Adventskalender bestellen und Versandkosten sparen

Ob jung oder alt, wer ist in der Vorweihnachtszeit nicht gerne Besitzer seines eigenen Adventskalenders? 24 Tage lang Türchen öffnen und Überraschungen entdecken, ist in dieser Zeit einfach ein Muss. Wer sich zudem noch mit einer Portion Extra-Energie für die Adventszeit eindecken möchte, ist beim Energy Drink 28 BLACK genau richtig, denn ab jetzt gibt es ihn wieder, den 28 BLACK Adventskalender in limitierter Auflage.

Neun verschiedene Sorten - alle vegan, laktosefrei, glutenfrei und ohne Taurin -, ein kleines Quiz, um das richtige Türchen zu finden und obendrein noch ein integriertes Gewinnspiel sorgen für eine abwechslungsreiche und spannende Zeit bis Weihnachten mit 28 BLACK.

Der 28 BLACK Adventskalender ist ab sofort im Online-Shop unter www.28black-shop.com und erstmals auch im Handel erhältlich. Für Schnellentschlossene, die bis zum 31.10.2022 im Shop unter 28black-shop.com bestellen, ist der Versand des Adventskalenders kostenfrei. Bestellungen, die bis zum 21.11.2022 eingehen, können noch pünktlich zum 1. Dezember 2022 geliefert werden.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, glutenfrei und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

