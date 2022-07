Best Place Immobilien GmbH & CO. KG

Königstransfer: Best Place gewinnt Fabian Bechem als neuen Geschäftsführer der Best Place Finanz

Fabian Bechem (39) ist renommierter Branchenspezialist für die Beratung von Firmen-/Großkunden im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung und bildet zukünftig zusammen mit Markus Janecek und Nikolai Dombrowski das neue Dreigestirn der Best Place Finanz GmbH. Bechem kommt von der BF.real estate finance, Berliner Sparkasse und Berlin Hyp AG und wird mit seiner Expertise zusammen mit Markus Janecek die Sparte Firmenkunde bei der Best Place Finanz weiter ausbauen.

"Die Immobilienfinanzierung für Großkunden und Endverbraucher der Best Place Finanz ist ein zentraler Servicebaustein der Best Place Immobilien GmbH & Co. KG. Steigende Zinsen, rares Bauland und immer aufwändigere Planungsverfahren erfordern für die Finanzierung von Grundstücken, großen Bauvorhaben und Bestandsliegenschaften eine zunehmend komplexere Transaktionsstruktur. Deshalb ist Fabian Bechem für uns die erste Wahl, um zukünftig unseren nationalen und internationalen Partnern hochprofessionelles Knowhow bieten zu können", so Danny Wolf, Geschäftsführer von Best Place Immobilien GmbH & Co. KG. Wolf weiter: "Fabian Bechem ist als Experte für die gewerbliche Immobilienfinanzierung seit Jahren im Kontakt mit Projektentwicklern, Bauträgern, gewerblichen und privaten Investoren erfahren, weist eine hohe, praxisnahe Expertise auf und passt perfekt in das Führungsteam der Best Place Finanz. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, ein dynamisches Wachstum und seine Erfahrungen." Bechem wird gemeinsam mit Markus Janecek den Bereich Groß-/Firmenkunden verantworten.

Fabian Bechem war insgesamt 14 Jahre lang im Konzern Landesbank Berlin / Berlin Hyp, die letzten sieben Jahre bis 2021 bei der Berliner Sparkasse für die Sparte gewerbliche Immobilienfinanzierung zuständig - zuletzt als Teamleiter des Bau- und Developmentgeschäfts. Bei der BF.real estate finanz konnte er als Managing Director für die Berliner Niederlassung sein Netzwerk zu Bankpartnern und Alternativfinanzierern u.a. Real Estate Debt-Funds weiter ausbauen. "Ich freue mich auf das neue Umfeld und riesige Potenzial bei Best Place. Gemeinsam mit Herrn Wolf und Herrn Janecek haben wir erste Meilensteine fixiert, die wir fokussiert angehen wollen, um Best Place Finanz auf dem Markt weiter zu etablieren und auszubauen", so Bechem.

Über die Best Place Finanz

Die Best Place Finanz ist ein Tochterunternehmen der Best Place Immobilien GmbH & Co. KG und gehört mit zur Best Place Gruppe. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen berät die Best Place Finanz in allen Fragen der Immobilienfinanzierung. Das versierte Team der Best Place Finanz besteht aus erfahrenen Experten, die bei Transaktionen mit dem Fokus auf Grundstücke, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Bauträger- und Aufteilerfinanzierungen beraten. Darüber hinaus ist die private Immobilienfinanzierung beim Erwerb einer Eigentumswohnung ein weiteres Kernthema.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen im Bereich der Projektentwicklung, dem Vertrieb, die Hausverwaltung und Finanzierung. Wir legen außerdem Wert auf einen exzellenten Kundenservice. NEU: In unserer Immobilien-Erlebniswelt am Standort Unter den Linden 39 können über 70 Projekte erstmals digital entdeckt werden.

"Zuhause sein in bester Lage!"

www.bestplace-immobilien.de

