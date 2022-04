Best Place Immobilien GmbH & CO. KG

Best Place Immobilien expandiert: Traumstandorte an der spanischen Mittelmeerküste

Berlin (ots)

Direkt an der malerischen Hafenpromenade von Alicante eröffnet Best Place Immobilien seine erste Dependance an der spanischen Mittelmeerküste. Die Vertriebsgesellschaft aus Berlin baut mit der neugegründeten Best Place Properties Spain S.L. ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio für Selbstnutzer und Kapitalanleger auf. Gestartet wird mit einem deutschsprachigen Team, einem breiten Serviceangebot und hochspannenden Projekten mit Fokus auf Alicante und Marbella.

"Wir erschließen den Markt an den sonnenverwöhnten Stränden der Costa Blanca und der Costa del Sol, um unseren Kunden in Deutschland einen sicheren und reibungslosen Immobilienkauf in Spanien zu ermöglichen", so Danny Wolf, Geschäftsführer der Best Place Immobilien GmbH & Co. KG. Die höchste Golfplatzdichte Europas, das sanfte Mittelmeer, ausgezeichnete Yacht-Häfen, Top-Ferienresorts: Spanien, bekannt als eines der Länder mit der besten Lebensqualität, ist eines der weltweit beliebtesten Destinationen für Immobilieninvestments. "Das Reizvolle ist vor allem die Vielfalt. Die dynamische Entwicklung und die Vielzahl an Investmentmöglichkeiten in unterschiedlichen Preis-, Nutzungs- und Ausstattungskategorien sind unvergleichbar", fasst Danny Wolf die Marktbedingungen zwischen Valencia und Málaga zusammen. Und Wolf weiter: "Besonders die Gegend um Alicante hat ein unglaubliches Potenzial. Hier gibt es Immobilien in einem attraktiven Preissegment sowohl als Kapitalanlage als auch als Feriendomizil, Altersresidenz oder neuen Dauerwohnsitz". Mit der Neugründung von Best Place Properties Spain reagiert das Unternehmen darauf, "dass viele Deutsche von einer eigenen Immobilie im warmen Süden träumen, aber eine Investition in einen unbekannten Markt auch immer ein Schritt ins Ungewisse ist. Oft scheitert es an der Sprachbarriere. Wir als sicherer Partner mit deutschsprachiger vor-Ort-Beratung wollen unseren Kunden diese Unsicherheit nehmen", so Wolf.

Bauträger-Erfahrung und erstklassige Services

Best Place Properties Spain bietet Interessenten ausschließlich Projekte von erfahrenen und geprüften Bauträgern an. Durch die Begleitung während der Bauphase und die Beratung bei steuerlichen sowie juristischen Fragen will Best Place deutschen Interessenten den Kauf von Immobilien erleichtern. Spanien bietet aktuell europaweit mit die besten Finanzierungskonditionen, weit überdurchschnittliche Renditen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Immobilienpreisen. Diese besonderen Marktbedingungen ziehen immer mehr Selbstnutzer und private Kapitalanleger aus Deutschland an, die sich bei ihrem Immobilienkauf an der spanischen Mittelmeerkünste nun auf die Services von Best Place Properties Spain verlassen können.

Regionen mit Potenzial

Die Projekte der Best Place Properties Spain liegen in Alicante und Marbella sowie deren Umgebung. Das große Angebot an Golfplätzen, das Mittelmeer im Blick und die anmutige Burg Santa Bárbara machen den Charme von Alicante aus. Zwischen engen Gassen und bunten Häusern erstreckt sich am Fuß der Altstadt der weitläufige Hafen mit bezaubernden Fischerbooten und sportlichen Yachten. Das macht Alicante zu einem der beliebtesten Reiseziele und Wohngebiete an der spanischen Ostküste. Marbella ist bei Spaniern und beim internationalen Jetset als die eleganteste Stadt an der Costa del Sol bekannt. Mit gut 320 Sonnentagen im Jahr ist sie eine der sonnenverwöhntesten Küstenstädte in ganz Spanien. Die mondäne Altstadt, die Strandpromenade und die Flaniermeile Avenida del Mar mit ihrem luxuriösen Marmorboden unter hohen Bananenstauden machen Leben und Wohnen in Marbella besonders. Zudem sind beide Städte ganzjährig von nahezu allen deutschen Flughäfen mehrmals täglich erreichbar.

Kontakt:

Best Place Properties Spain S.L.

Passeig Esplanada d'Espanya No. 2

03002 Alicante

Spain

www.bestplace-spain.com

Ansprechpartner: Gil Schlappal (CEO), Mobil: +49 (173) 7667070

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 100 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der Projektentwicklung: Beratung bei Grundstücksankauf und Gebäudeplanung, zielgruppenspezifische Vermarktung und Vertrieb. Wir legen außerdem Wert auf einen exzellenten Kundenservice.

"Zuhause sein in bester Lage!"

www.bestplace-immobilien.de

Original-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG