Tuya Smart stellt auf der IFA 2023 innovative IoT-Technologie aus, die ein kohlenstoffarmes Leben ermöglicht

Tuya Smart(NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklungsdienstleister, sorgte auf der IFA 2023 mit einer Auswahl an umweltfreundlichen Energiesparlösungen für Aufsehen. Unter dem Motto „Drive Low-carbon Life With IoT" (Kohlenstoffarmes Leben mit IoT vorantreiben) präsentierte Tuya globalen Entwicklern seine hochmodernen Lösungen wie Heim-Energiemanagement, intelligente Mobilität und viele andere Tuya-unterstützte energiesparende Produkte.

Die Idee, einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu verfolgen, wird immer beliebter, und Regierungen beginnen, sich mit kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Entwicklungsoptionen zu befassen, da sich die Welt mit dem Zusammenwirken wichtiger Themen wie der Energiekrise und der Kohlenstoffneutralität auseinandersetzt. So hat die Europäische Union beispielsweise einen Plan mit dem Namen REPowerEU vorgeschlagen, um das zunehmende Energieproblem anzugehen und Europa bis 2030 mit erschwinglicher, sicherer und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Als Pionier im IoT-Sektor hat Tuya die Bewegung hin zu einer grüneren Welt aufmerksam verfolgt und unterstützt kohlenstoffarme Praktiken, indem es seine intelligenten Lösungen für Branchen und Szenen kontinuierlich weiterentwickelt. Eine Reihe von umweltfreundlichen Energiesparlösungen und innovativen Produkten von Tuya für die Bereiche Heim, HLK und Verkehr wurden von den Besuchern der IFA2023 weithin gelobt.

Entwicklung von Energiemanagementsystemen für Haushalte, Einführung eines nachhaltigen, kohlenstoffarmen Lebensstils

Eine Studie, die in Nature Energy veröffentlicht wurde, legt nahe, dass Schwankungen der Energiekosten zu einem Anstieg der globalen Energieausgaben in Haushalten von 62,6 % auf 112,9 % führen könnten. Familien auf der ganzen Welt beginnen, Energie zu sparen, um die finanzielle Belastung durch steigende Energierechnungen zu mindern.

Tuya stellte auf der IFA 2023 seine Haushaltsenergiemanagementlösung (Household Energy Management Solution) vor, eine IoT-Energielösung aus einer Hand für den Haushaltsstrom, um globale Entwickler bei der weiteren Erforschung des Marktes für Energieeinsparungen im Haushalt zu unterstützen. Es bietet Tools für Energiespeicherung und -management, Energiesparoptimierung, Lastplanung, Bau und Betrieb sowie Wartungsmanagement und realisiert eine geschlossene Szenario-Lösung für die gesamte Kette der Stromspeicherung-Ladung-Nutzung für Hausbesitzer, Installateure von Energieanlagen, Betreiber und Marken. Die Laststeuerung kann beispielsweise zur Senkung der Stromkosten eingesetzt werden, wenn die Nachfrage eines Haushalts seine Fähigkeit zur Erzeugung übersteigt. Ebenso können Energiespeicher- und Entladestrategien eingerichtet werden, während ein Haus vom Netz getrennt ist, um unnötige Stromverschwendung zu reduzieren, wenn das Stromnetz instabil ist oder plötzliche Ausfälle auftreten.

Tuya führte außerdem ein leicht zugängliches Einstiegsprodukt ein, um die Bedürfnisse einer Vielzahl von Verbrauchern für leichte Energieeinsparung zu erfüllen, ein so genanntes Energiespar-Kit, das in großem Umfang für HLK-Systeme und allgemeine Haushaltsgeräte eingesetzt werden kann. Wenn beispielsweise ein Anwesenheitssensor feststellt, dass sich niemand im Raum befindet, aktiviert er die Infrarot-Universalfernbedienung, um die Klimaanlage zu steuern. In der Zwischenzeit kann eine Verbundapplikation aus mehreren Smart-Steckdosen die vollständige Anwendung von energiesparenden Haushaltsgeräten realisieren, Fernschaltung, Zeiteinstellung, Energieverbrauchsstatus und andere Funktionen ermöglichen und den Hausbesitzern helfen, den täglichen Stromverbrauch zu berechnen. Das Energiesparkit von Tuya wird derzeit in Wohnungen in Singapur verwendet, wobei die durchschnittliche Energieeinsparung 25 % beträgt und das am besten abschneidende Haus sogar 54 % seines monatlichen Stromverbrauchs einsparen konnte, wodurch die Energieeffizienz des Hauses erheblich gesteigert wurde.

Die Tuya HLK-Lösung bietet integrierte Hardware und Software für hocheffizientes Management

Energieexperten prognostizierten, dass Europas ernste Energieprobleme nach dem „langen Winter" des letzten Jahres und den steigenden Energiekosten in Europa bis Ende 2023 andauern könnten.

Durch die umfassende Erfahrung von Tuya in der Zusammenarbeit mit zahlreichen HLK-Unternehmen begann Tuya mit der Weiterentwicklung und Verbesserung des HLK-Systems, nachdem es die aktuelle Situation in Bezug auf das Energiemanagement im HLK-Geschäft aus erster Hand kennengelernt hatte. Tuya begann mit der Weiterentwicklung und Verbesserung des HLK-Systems, nachdem das Unternehmen durch seine umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit zahlreichen HLK-Unternehmen die aktuelle Situation in Bezug auf das Energiemanagement in der HVAC-Branche aus erster Hand kennengelernt hatte. Gleich bei ihrer Vorstellung auf der IFA 2023 erregte die umfassende intelligente HLK-Lösung von Tuya, die Hardware und Software integriert, das Interesse einer großen Anzahl von Besuchern. Auf der Grundlage der Lösung können Entwickler schnell ein intelligentes HLK-System aufbauen und ein intelligentes Management des gesamten Prozesses realisieren, einschließlich der Geräte, der Cloud, der Plattform und der mobilen Endgeräte. Dadurch können sie verschiedene Gerätekategorien in ein einziges Managementsystem für ein einheitliches Management integrieren, was wiederum Endnutzern intelligente Erlebnisse in verschiedenen Bereichen bietet, einschließlich Energiemanagement und Komfort. Darüber hinaus verfügt die Lösung über ein Händlermanagementsystem, das Kunden dabei helfen kann, Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die betriebliche Effektivität zu steigern, indem es Management-Synergien zwischen den vorgelagerten und nachgelagerten Branchen ermöglicht.

Die Besucher am Tuya-Stand konnten sich auch anhand zahlreicher energiesparender HLK-Komponenten ein Bild vom intelligenten kohlenstoffarmen Leben machen.

Beispielsweise kann der Tuya-fähige intelligente Thermostat eine Sprachsteuerung mit mehreren Befehlen implementieren, wodurch der Endbenutzer seine Hände frei hat und so seine Interaktion verbessert. Da der träge Temperaturanstieg ein häufiges Problem bei Thermostaten ist, hat Tuya eine Lösung gefunden. Tuya-fähige intelligente Thermostate verfügen über PID-Temperatursteuerungsfunktionen und können intelligente Analysen basierend auf Heizgeschwindigkeit, Wärmeableitungsstatus und kumulativen Wärmeergebnissen erstellen. Diese Fähigkeiten verhindern wirksam einen Anstieg der Trägheitstemperatur und erfüllen die Anforderungen an eine komfortable Temperaturregelung und Energieeinsparung.

Die intelligente Reise-/Verkehrslösung von Tuya, eine neue Option für ein grünes Leben im Freien

Sowohl in der Außenwelt als auch beim kohlenstoffarmen Leben in den Innenräumen, gibt es viel Raum für Wachstum. Im Mai 2021 wurde der gesamteuropäische Masterplan zur Förderung des Radverkehrs (Cycling Promotion) auf der fünften hochrangigen Tagung über Verkehr, Gesundheit und Umwelt verabschiedet. Als Teil der Vienna Declaration ist es das erste offiziell verabschiedete supranationale Dokument zur Fahrradpolitik, das über die EU hinausgeht. Schon lange vorher wurde das kohlenstofffreie Reisen weltweit hoch geschätzt. Der kohlenstofffreie Verkehr genießt seit langem großen Respekt. Tuya hat intelligente Reiselösungen entwickelt, die den Trend zum kohlenstoffarmen Reisen unterstützen.

Auf der IFA 2023 erregte ein hochwertiges, komplett intelligentes 4G E-Bike im Outdoor-Travel-Ausstellungsbereich von Tuya viel Aufmerksamkeit. Es bietet Endnutzern, die häufiger unterwegs sind, eine intelligente und energieeffiziente Lösung für Kurzstreckenfahrten. Basierend auf Tuyas integrierter Lösung von Software und Hardware im Bereich des Kurzstreckenverkehrs ist dieses E-Bike mit Tuya-fähigen 4G+Bluetooth-Doppelmodul-Set ausgestattet, das es Kunden ermöglicht, den Endnutzern über die App eine Vielzahl von Funktionen zu bieten, wie zum Beispiel die Anpassung des umgebenden Lichtgürtels des Fahrrads, berührungslose Entriegelung, Anzeige des Fahrradnavigationsbildschirms, automatische Steuerung der Batteriesperre, Aufzeichnung der Radstrecke und elektronisches Geo-Fencing usw., was den Endnutzern ein noch umweltfreundlicheres, sichereres und individuelleres Fahrerlebnis bietet.

Darüber hinaus war das Publikum von dem herausragenden Design und der intuitiven Bedienung der Tuya-Ladesäule tief beeindruckt.

Die beiden ausgestellten AC-Ladesäulen sind intelligente „Hardcore"-Produkte, die nützlich, energieeffizient und intelligent sind. Sie können mit der Tuya-fähigen Smart Life- oder Smart Charge-App verwendet werden, da sie über 4G, Wi-Fi und Bluetooth-Verbindungsmodule verfügen. Wenn ein Auto in einem kommerziellen Umfeld aufgeladen werden muss, muss der Benutzer nur über die App den genauen Standort jeder Ladestation überprüfen und kann dann sofort dorthin fahren. Benutzer können das Leistungsniveau, die Ladezeit und die Kosten der Transaktion in Echtzeit sehen. In der Heimumgebung können die Nutzer die Ladeinformationen für ihre eigenen Ladesäulen nach Jahr, Monat und Tag überprüfen, die Ladeaufzeichnungen exportieren, um sie mit Freunden und Familie zu teilen und über die App Spitzenladungen einrichten. Benutzer können mit der Tuya-Ladesäulenlösung eine schlanke, autonome, steuerbare, umweltfreundliche und effiziente Ladestrategie entwickeln, indem sie ihren Ladestatus über die App genau verfolgen.

Tuya Intelligent Business hilft der Industrie bei der Energieeinsparung in jeder Hinsicht

Alle Branchen suchen nach effizienten, umweltfreundlichen Transformationsstrategien im Einklang mit dem Trend zur Carbon-Neutralität. Durch seine „modularen" Software-Kombinationsfunktionen und das Tuya-fähige Hardware-Ökosystem will Tuya Intelligent Business Hotels, Apartments, Residenzen und andere vertikale Unternehmen dabei unterstützen, eine grüne Transformation zu erreichen und ihre CO2-Bilanz zu reduzieren.

In der Vermietungsbranche können sich Hausverwalter beispielsweise auf die Hardware- und Software-Integrationsfähigkeiten von Tuya verlassen, die Konfiguration von Energieverbrauchsregeln anpassen und Tuya-fähige intelligente Heizungspanele, intelligente Schutzschalter und andere Geräte in den Wohnräumen und Gemeinschaftsbereichen installieren. Sie können Wasser, Strom, Gas und andere Energie verbrauchende Geräte im Raum über die Tuya-App oder das Management-Backend präzise verwalten, wodurch unnötige Energieverschwendung reduziert und eine umweltfreundliche und effiziente Verwaltung und Bedienung realisiert werden. Dies kann durch die Einsicht in den Gesamtenergieverbrauch der Wohnung über das Datenboard zum Energieverbrauch ermittelt werden.

Das Publikum vor Ort erkundigte sich regelmäßig nach der ausgestellten Tuya-fähigen intelligenten Mikrowellenleuchte (T8), nach der Stabilität der Produktnutzung und der Einfachheit der Entwicklung mit/ohne Netzwerk. Wenn sich ein Auto dem Beleuchtungsszenario eines Parkplatzes nähert, kann die Leuchte, die die kommerzielle Beleuchtungslösung von Tuya nutzt, dies frühzeitig erkennen und sich allmählich aufhellen und langsam dimmen, um ganz auszugehen, wenn das Auto wegfährt, was dem Fahrer nicht nur ein angenehmes Beleuchtungserlebnis bietet, sondern auch die Energieverschwendung reduziert. Nach der Inbetriebnahme können über ein Jahr hinweg 80 % des für die Beleuchtung verbrauchten Stroms eingespart werden.

Die intelligente IPC-Lösung von Tuya, der Durchbruch für die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Natur

Die Nachfrage nach intelligenten IPCs wächst derzeit auf dem globalen Markt, und es wurden mehrere Videoanwendungsszenarien ausgelöst. Tuya sucht weiterhin nach neuen Geschäftsmöglichkeiten in der Branche, um Kunden bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte zu unterstützen und den Blue-Ocean-Markt für intelligenten Schutz zu erschließen. Auf der IFA 2023 bietet Tuyas intelligente IPC-Lösung eine Vielzahl von Produktkategorien und Geschäftsszenarien für globale Entwickler.

Die intelligente IPC-Lösung von Tuya kann das gesamte End-, Management-, Cloud- und Nutzungskettensystem bedienen und bietet flexible und vielfältige Produkte sowie technische Unterstützung bei den geschäftlichen Anforderungen der Partner und unterstützt Entwickler bei der Erstellung von reichhaltigen Produktformen. Beispielsweise kann Tuya seinen Kunden dabei helfen, neben der Hardware die zweite Umsatzwachstumskurve zu entwickeln, indem es umfassende abonnementbasierte Mehrwertdienste wie Cloud-Speicher, Cloud-Schutz, Cloud-Diagnose, Cloud-Telefonbenachrichtigung, 4G-Traffic usw. anbietet.

Auf der IFA 2023, bei der umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produkte das „Hauptthema" sind, werden die IPC-Produkte von Tuya auch im Bereich der Energieeinsparung eine hervorragende Leistung zeigen.

Beispielsweise wird das Tuya-aktivierte intelligente Vogelfutterhaus auf die IPC-Lösung überlagert und basiert auf der intelligenten Analysealgorithmen-Bibliothek der Cloud, die mehr als 10.000 Vogelarten identifizieren und Entwicklern innovative Funktionen wie Live-Übertragungen und Besuchererinnerungen bieten kann, um die Probleme bei der Vogelfutterversorgung und -beobachtung im Freien zu lösen. Darüber hinaus ist das intelligente Vogelfutterhaus mit einem Solarpanel ausgestattet, das einen dauerhafteren Betrieb im Freien gewährleistet und eine effiziente Unterstützung für die Pflege des natürlichen Ökosystems bietet.

Auf der diesjährigen IFA Berlin, auf der innovative Technologien in vollem Umfang präsentiert werden können, hat Tuya zweifellos ein wunderbares visuelles Fest für globale Entwickler veranstaltet und globalen Entwicklern eine Plattform zur Kommunikation und Zusammenarbeit geboten. Auch in Zukunft wird Tuya weiterhin den Trend der IoT-Entwicklung anführen, den Kunden weltweit intelligentere und effizientere energiesparende Lösungen und Produkterlebnisse bereitstellen und gemeinsam die Verbreitung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Lebensweise fördern.

