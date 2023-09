Tuya Smart

Tuya Smart Smart präsentierte IoT-Anwendungen mit führenden Unternehmen auf dem Tuya-Tag auf der IFA 2023, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklerdienstleister, begann gestern offiziell seine Präsentation auf der IFA 2023 mit dem Thema „Förderung von kohlenstoffarmer Lebensweise mit IoT". Tuya Smart brachte IoT-fähige Software- und Hardwarelösungen für Energiemanagement, intelligente Geschäftslösungen und andere Bereiche mit und inspirierte innovative Entwicklungsdialoge für inländische und ausländische Unternehmen, um Produkte und Geschäftsmodelle mit energieeffizienten Vorteilen zu schaffen.

Als eine der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren ist die IFA seit langem der wichtigste Ort für Hersteller und Lieferanten von Unterhaltungselektronik aus der ganzen Welt, um neue Produkte und Technologien auszustellen." Als „alter Freund" der IFA, widmet sich Tuya der Bereitstellung von „KI+IoT" und anderen Multi-Technologie-Lösungen für die Teilnehmer durch sein tiefes Verständnis der europäischen und internationalen Markttrends, um die Probleme anzugehen, die sowohl in der Produktion als auch im täglichen Leben auftreten."

Nach den jüngsten Statista-Schätzungen wird die Penetrationsrate des intelligenten Energiemanagements in europäischen Haushalten von 7,4 % im letzten Jahr auf 30,4 % bis 2027 steigen. Das enorme Marktpotenzial für vor- und nachgelagerte Kunden in der Energiebranche wird nicht nur neue Wachstumsrunden vorantreiben, sondern auch große Unternehmen ermutigen, zusammenzuarbeiten, um ein umweltfreundliches, gesundes und nachhaltiges Entwicklungsmodell zu schaffen und schnell CO2-Neutralität und Nettoemissionen zu erreichen.

In diesem Zusammenhang zogen die energiesparenden Vorteile der Smart-HVAC-Lösung und des Smart-Home-Energiemanagementsystems von Tuya eine große Anzahl von Besuchern an, die am Eröffnungstag der IFA 2023 mehr erfahren wollten. Am 2. September lud Tuya auch Führungskräfte und leitende Angestellte aus den Bereichen Smart Travel, Smart Homes und anderen Industrien ein, sich am „Tuya-Tag" zu versammeln. Dort präsentierte das Unternehmen den Teilnehmern weitere wichtige IoT-Anwendungen, wie intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Mobilität und Smart Homes, die eine Schlüsselrolle bei der Realisierung von Energieeinsparungen, der Reduzierung von Emissionen und der Entwicklung einer nachhaltigen Zukunft spielen.

In seiner Eröffnungsrede beim Tuya-Tag betonte Alex Yang, Mitbegründer und COO von Tuya Smart, die kontinuierliche Stärke des IoT-Marktes, dessen Wachstum mit überzeugenden statistischen Nachweisen belegt wurde. Herr Yang betonte auch die Notwendigkeit einer verstärkten Fokussierung auf die Anwendung von Datenanalytik und wie wir Branchendaten nutzen, um Entscheidungen zu treffen, die dem Endbenutzer zugutekommen. Herr Yang schloss seine Eröffnungsrede ab und unterstrich das Engagement von Tuya, alle effizienten Technologien sowohl auf der B2B als auch auf der B2C-Skala zugänglicher zu machen und führte Beispiele wie die jüngsten Energiemanagementlösungen von Tuya, die in Singapur eingeführt wurden, auf.

Anschließend sprach Tina Yu, Geschäftsführerin von Tuya Smart Eurasia, in ihrer Rede über „Green IoT für praktische Nachhaltigkeit" und stellte mehrere Fallstudien von Tuyas Kunden dem Publikum vor.

„In unseren Gesprächen mit Kunden aus einer Vielzahl von Branchen in den letzten Tagen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Hochleistungsprodukte mit einem höheren Mehrwert und Einfachheit bald den Markt dominieren werden", sagte Yu. „Mit dem Wohngebiet als Beispiel konzentrieren sich immer mehr Haushalte auf Energieeffizienz und Emissionsreduzierung in ihren Häusern und suchen nach technologischen Instrumenten, um den Energieverbrauch zu optimieren. Dies ist eine ermutigende Antwort auf die jüngste, intensive Arbeit von Tuya im Energiesektor, und wir glauben, dass seine grundlegenden IoT-Fähigkeiten Einzelpersonen und Unternehmen dabei helfen können, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren und ihre Energienutzung effizient zu erhöhen. Für Endbenutzer hat Tuya ein Haus-Energiemanagementsystem entwickelt, das Solar-, Speicher-, Lade- und Nutzung visuell verwalten kann und eng mit renommierten Photovoltaik- und Energiespeicherunternehmen zusammenarbeitet. Für Unternehmenskunden haben wir das innovative Energieverwaltungssystem für Gebäude ohne Kohlenstoffemissionen eingeführt und das Energieeinsparungsmodul in unserem Smart-Business kontinuierlich aktualisiert. Damit bieten wir effektive Energieeinsparungslösungen für gewerbliche Räume in der gesamten Immobilien- und Bauindustrie. Wir haben Projekte in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich erfolgreich umgesetzt. Wir haben dieses Jahr offiziell das „Düsseldorf Climate Pact" unterzeichnet und der Stadt Düsseldorf dabei geholfen, ihr Ziel für die Kohlenstoffneutralität 2035 zu erreichen. In Zukunft werden wir als IoT-Wegbereiter aktiv an europäischen Energieumwandlungsprojekten teilnehmen und mit Kunden aus anderen Branchen zusammenarbeiten, um kontinuierlich umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produkte für Endverbraucher und Unternehmen selbst zu entwickeln und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern."

Nach den Eröffnungsbemerkungen wurden Reden von Cem Sümengen, Leiter der IoT & Geschäftsentwicklung von Arçelik, Jose García Pacheco, Innovationsleiter von astara und Managing Director von astara Connect, Pablo Fraile, Leiter von Smart Home von Arm, und Sean Woo, CEO von Goqual, gehalten.

Arçelik: Effizienz erschließen: Die Kraft der Konnektivität in modernen Haushaltsgeräten

Als Hersteller von Fortune-500-Haushaltsgeräten mit globalen Betrieben, zu denen Tochtergesellschaften in 53 Ländern und 12 Marken gehören, ist Arçelik ein zuverlässiger Anbieter von Lifestyle-Lösungen für viele digitale Haushalte. Mit mehr als 45.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Arçelik zu einer führenden Marke für Haushaltsgeräte geworden und liefert kontinuierlich innovatives, umweltfreundliches, überlegenes Design und Technologie für die Welt.

Cem Sümengen, Leiter IoT & Geschäftsentwicklung bei Arçelik, gab Einblicke in die zukünftigen Entwicklungstrends im Bereich Smart Home und erklärte, dass die anhaltende Verbreitung von IoT und anderen modernen Technologien in das häusliche Umfeld das Verbraucherverhalten subtil verändert. Herr Sümengen fuhr fort, die anhaltende Konzentration von Arçelik auf Energieeffizienz in verschiedenen Lösungs- und Produktportfolios zu betonen. Dabei hob er Beispiele sowohl aus ihrer Lieferkette und Produktionslinien als auch aus Lösungen für Endbenutzer hervor, die Energieeffizienz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bieten.

astara Connect: Stärkung der Zukunft von Smart Mobility

astara ist ein führendes Mobilitätsunternehmen (the Open Mobility Company) mit einem menschlichen Ansatz, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Durch astara Connect, eine fahrzeuginterne Konnektivitätsplattform für Kunden im Mobilitätssektor, vereinfacht und standardisiert es die Technologien, die für die Kommunikation und den Austausch von Informationen verwendet werden. Die Plattform verbessert die Verbindungseffizienz von Mobilitätstools durch die Erfassung und Optimierung von Daten und bietet Kunden einfachere, vollständigere und intelligentere Einblicke in ihre täglichen Arbeitsabläufe.

José García Pacheco präsentierte eine einzigartige Perspektive auf das Ökosystem vernetzter Autos und schlug vor, dass der steigende Bedarf an Energieeffizienz und niedrigen CO2-Emissionen neue Möglichkeiten für Unternehmenswachstum und ESG-Einhaltung schafft. Er fuhr fort: „Wir haben die erste Low-Code-Mobilitätsplattform entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, jede Art von Daten, Diensten oder Geräten hinzuzufügen, die durch die robuste Fähigkeit von Tuya bei der Geräteanbindung unterstützt werden. Wir werden unsere Zusammenarbeit bei der Entwicklung vernetzter Multi-Space und Multi-Scenario-Lösungen im Fahrzeug, für mehrere Fahrzeuge und interne Verbindungslösungen weiter verstärken und den Benutzern hochwertige und genaue Daten zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen werden, ihre Mobilitätsökosysteme zu rationalisieren, zu vereinfachen und zu konsolidieren".

Arm: Grundlagen für das Haus der Zukunft

Arm definiert die Zukunft der Datenverarbeitung. Es ist die Grundlage eines globalen Ökosystems von Technologieinnovatoren, das die erfolgreichsten Geschäfts- und Verbrauchermarken der Welt befähigt. Über 70 % der Weltbevölkerung nutzt Arm-basierte Technologie in allen Märkten.

Pablo Fraile, Leiter des Smart Home Segments von Arm, wies in seiner Präsentation auf die Bedeutung der Zusammenarbeit von Ökosystemen und der Entwicklung von Smart Homes hin.

Goqual: Smart-Home-Einführung von GOQUAL in Südkorea: Verbesserung des intelligenten Lebens und der Nachhaltigkeit

Goqual wurde in 2014 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich seit vielen Jahren tief in der Smart-Home-Branche engagiert. Als Anbieter von Smart-Life-Lösungen betreibt Goqual Hej Home, eine der aktivsten Smart-Home-Plattformen in Südkorea. Das Unternehmen entwirft, produziert und fertigt IoT-Elektroingenieurprodukte im Bereich intelligenter Immobilien und hat Dutzende intelligenter Produkte in koreanische Immobilienprojekte integriert, um reichhaltige und bequeme Szenarien für ein intelligentes Leben zu schaffen. Goqual bedient weiterhin eine Vielzahl von intelligenten Heimgeräten.

Sean Woo, CEO von Goqual, begann mit der methodischen Darstellung der Erfolge von Goqual auf dem koreanischen Smart-Home-Markt und wies darauf hin, dass die breite Einführung intelligenter Geräte sie dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie sie ihre Produktstärke und ihre Servicefähigkeiten besser verbessern können.

„Goqual hat den Übergang der Endbenutzer von einfachen Steuerungen zu intelligentem Wohnen erfolgreich umgesetzt", sagte Woo. „Als wir jedoch mit immer mehr Kunden aus der Immobilienbranche sprachen, stellten wir fest, dass ihre Bedürfnisse verschieden sind." Cloud-Plattformen, Software und Hardware müssen alle zusammenarbeiten, um die Entwicklung eines maßgeschneiderten, sicheren Smart-Home-Systems zu ermöglichen, das mehr Geräteverbindungen unterstützen kann. Basierend auf Tuyas Cube-Lösung beabsichtigen wir, unsere eigene private IoT-Plattform zu entwickeln und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um eine grüne, sichere und effiziente Zukunft für die intelligente Immobilienentwicklung zu schaffen."

Der Stand von Tuya hat seit Beginn der IFA 2023 Zehntausende von Besuchern angezogen. Die Veranstaltung „Tuya-Tag" hat erfolgreich die neuesten Erkenntnisse aus der globalen Energiebranche für Entwickler präsentiert und ihre industrielle Praxis der Zusammenarbeit mit Kunden aus der ganzen Welt veranschaulicht, um IoT-Technologie im Bereich des kohlenstoffarmen Lebens und der Nachhaltigkeit zu erforschen. Tuya wird in Zukunft eine offene und neutrale Haltung aufrechterhalten, seine eigenen technischen und ökosystembezogene Vorteile ausschöpfen, aktiv mit Branchenkunden zusammenarbeiten, um soziale Verantwortung zu üben und gemeinsam ein umweltfreundliches, sicheres und effektives IoT-Ökosystem zu schaffen.

