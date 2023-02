Aus Schäden klug werden- PropertyExperts 2. ASK-Kundenmagazin

PropertyExpert GmbH

PropertyExpert, der Langenfelder Digitalisierungsexperte der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft für die Regulierung von Gebäudeschäden, hat bereits im Dezember 2022 die zweite Ausgabe des Kundenmagazins "ASK" veröffentlicht. Zum Start in das neue Jahr veröffentlicht das Unternehmen nun die digitale Variante des Kundenmagazins. "ASK"-der Titel des Magazins steht für den Unternehmensclaim 'Aus Schäden klug werden'.

PropertyExpert lädt Sie auf eine Reise durch das "ASK"-Magazin ein

PropertyExpert hat allen Grund zu feiern, denn das Langenfelder Digitalisierungsunternehmen zelebriert sein 10-jähriges Jubiläum. Um sich bei allen Kunden und Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit zu bedanken, lädt PropertyExpert diese auf eine ganz besondere Reise ein. Die Reiseroute verläuft durch die Vergangenheit bis hin zur Zukunft. PropertyExperts Vision, "Die transparente Abwicklung der meisten Gebäudeschäden wird weltweit nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen - und führt so zu einer positiven Erfahrung für alle Beteiligten", zeigt klar, welche Route das Unternehmen für die Zukunft einschlägt. Um das zu erreichen, baut PropertyExpert seit über zehn Jahren auf die Erfolgsformel Mensch und Maschine. Das Magazin überzeugt mit Branchen Know-How, Technologieexpertise, dem Arbeitsmodell der Zukunft und ganz persönlichen Momenten.

"ASK" für unterwegs

Dieses Jahr überrascht PropertyExpert die Leserschaft mit einer Besonderheit. Die digitale Variante des Kundenmagazins hält fünf ausgewählte Artikel als Podcast bereit. Der Digitalisierungsexperte erweckt das künstliche Intelligenz-Modul KIM in der digitalen Variante zum Leben. Seit 2022 hat KIM im Unternehmen ein menschliches Gesicht und eine Stimme. KIM sorgt für einen Moment der Entspannung und nimmt ihre Hörerschaft mit auf die Reise durch das Magazin. Doch nicht nur KIM begleitet die Passagiere auf ihrer Reise. Die Artikel wurden von unterschiedlichen Crew-Mitgliedern vertont und überzeugen mit einem ganz persönlichen Charme.

Doch noch eine weitere Besonderheit verbirgt sich in der digitalen Version des Kundenmagazins: Das Unternehmen bietet exklusive Einblicke in die Abteilung Haftpflicht- und Sonderschäden. Teamleiterin Beate Seyffert stellt sich und ihr Team in dem Artikel vor.

PropertyExperts Flugplan

Auf der Reise durch unterschiedliche Destinationen lässt das Unternehmen die wohl wichtigsten Stimmen zu Wort kommen - die der langjährigen Kunden. Markus Bielenberg, Product Manager in der ERGO Digital Factory, gewährt spannende Insights über die Entwicklung und den "Go-live" des "AiChecks" aus Sicht der Versicherung.

Andreas Rupe, Spezialist Schadenmanagement Sachversicherung LVM, spricht über die Entwicklung und Fertigstellung des neuen LVM-Schadenportals.

Über die Digitalisierung in Unternehmen als Überlebensstrategie spricht KIM mit Achim Berg, Präsident des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) im Digital(k).

Über diesen Link gelangen man zu dem ASK-Magazin von PropertyExpert: https://online.fliphtml5.com/juglv/smgu/#p=1

Über PropertyExpert

PropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.

Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.

Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.

