David S. Christmann legt Vorsitz der Geschäftsführung der UBM Deutschland nieder

Wien, 28.6.2024 (ots) - UBM Development verkauft ihren 80%-Anteil an der W3 Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft an die RALT Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG. Der UBM Development ist zum Ende des zweiten Quartals 2024 ein weiterer Verkaufserfolg in ihrem Bestandsportfolio gelungen. Konkret wird ihr 80-Prozent-Anteil an der W3 Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft ­– 20 Prozent der Anteile gehören der ...

