UBM verkauft Anteile am Center Wien Mitte für rund € 30 Mio.

Wien, 28.6.2024 (ots)

UBM Development verkauft ihren 80%-Anteil an der W3 Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft an die RALT Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG.

Der UBM Development ist zum Ende des zweiten Quartals 2024 ein weiterer Verkaufserfolg in ihrem Bestandsportfolio gelungen. Konkret wird ihr 80-Prozent-Anteil an der W3 Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft ­– 20 Prozent der Anteile gehören der Raiffeisen Bank International – zu einem Kaufpreis von rund € 30 Mio. an die RALT Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG veräußert. Das Closing erfolgte am 27. 6. 2024 in Form eines Share Deals.

„Mit dem W3 verkaufen wir ein weiteres nicht strategisches Asset an einen unserer Partner. Eine Win-win-Situation, die der UBM Cash bringt – entsprechend unserer Strategie Liquidität vor Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Auf der Gesamtliegenschaft befindet sich das im Jahr 2000 eröffnete „W3 – Center Wien Mitte“. Im Center befinden sich namhafte Mieter wie z. B. Büros der Raiffeisen Bankengruppe, das Buchhandelsunternehmen Thalia sowie das Village Cinema von Cineplexx. Insgesamt stehen ca. 9.200 m² Büroflächen, 5.900 m² Geschäftsflächen, 4.730 m² Kinocenter und 136 Parkplätze zur Verfügung. Die RALT Raiffeisen Leasing Gesellschaft m.b.H. & Co KG ist Mieterin der gesamten Büroflächen. Im Jahr 2023 ergaben sich Erlöse aus der Vermietung von rund € 5 Mio.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

