Politiker-Ranking: Pistorius weiterhin klar an der Spitze

Starker Rückhalt bei Unions-Anhängern für Markus Söder

Im Politiker-Ranking ermittelt forsa regelmäßig, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abstufen. Den ersten Platz im aktuellen Politiker-Ranking behauptet mit deutlichem Abstand und einem unveränderten Vertrauenswert von 57 Punkten weiterhin Boris Pistorius. Auf den weiteren Rängen folgen die Ministerpräsidenten der Union: Daniel Günther mit 48 Punkten (plus 1 Punkt), Hendrik Wüst mit 46 Punkten (unverändert im Vergleich zum letzten Ranking), Boris Rhein mit 45 Punkten (Boris Rhein ist allerdings zurzeit nur knapp zwei Fünfteln der Wahlberechtigten in der gesamten Republik - 37 Prozent - bekannt) und Markus Söder mit 41 Punkten (plus 1 Punkt).

Bundeskanzler Olaf Scholz liegt mit 37 Punkten (minus 2 Punkte) auf Rang neun. Der Vertrauenswert des Bundeskanzlers ist somit deutlich niedriger als die der Ministerpräsidenten der unionsgeführten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein.

Auf mehr als 30 Vertrauenspunkte kommen im Oktober noch Karl Lauterbach (35 Punkte), Robert Habeck (34 Punkte), Christian Lindner (32 Punkte), Friedrich Merz (32 Punkte) und Marco Buschmann (31 Punkte).

Mit großem Abstand folgen Nancy Faeser und Sahra Wagenknecht mit jeweils 23 Punkten. Faeser büßt somit nach der verlorenen Landtagswahl in Hessen 6 Punkte ein. Wagenknechts Vertrauenswert verbessert sich nach der Ankündigung, eine neue Partei gründen zu wollen, nur minimal um einen Punkt von 22 auf 23 Punkte.

Politiker-Ranking Ende Oktober 2023 *

Boris Pistorius 57 (0)

Daniel Günther 48 (+1)

Hendrik Wüst 46 (0)

Boris Rhein 45 (-)

Markus Söder 41 (+1)

Lars Klingbeil 40 (0)

Cem Özdemir 40 (-)

Hubertus Heil 39 (-1)

Olaf Scholz 37 (-2)

Annalena Baerbock 37 (0)

Karl Lauterbach 35 (-2)

Robert Habeck 34 (0)

Christian Lindner 32 (-4)

Friedrich Merz 32 (0)

Marco Buschmann 31 (-2)

Nancy Faser 23 (-6)

Sahra Wagenknecht 23 (+1)

Janine Wissler 18 (0)

Alice Weidel 14 (0)

Tino Chrupalla 12 (-1)

*In Klammern Veränderung gegenüber September 2023 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der Mittelwert.

Markus Söder genießt großes Vertrauen

Bei den eigenen Anhängern haben bis auf Karl Lauterbach alle politischen Akteure der SPD an Vertrauen verloren. Besonders groß war der Vertrauensschwund für Nancy Faeser (- 9 Punkte).

Von den politischen Akteuren der Union hat Markus Söder nach seinem Wahlsieg in Bayern bei den CSU-Anhängern ein um 4 Punkte größeres Vertrauen gewonnen als im September. Mit 82 Punkten hat er bei den Anhängern der eigenen Partei das höchste Vertrauen aller 20 im Oktober-Ranking berücksichtigten Politiker und Politikerinnen - ein um 7 Punkte größeres Vertrauen als das von Olaf Scholz bei den SPD-Anhängern. Der Rückhalt des CSU-Vorsitzenden Markus Söder bei den Anhängern seiner Partei ist zudem mit 82 Vertrauenspunkten auch im Oktober weiterhin deutlich größer als der des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz bei den Anhängern der CDU mit 56 Punkten. Damit ist das Vertrauen von Merz auch unverändert deutlich geringer als das von Wüst (67 Punkte), Günther (64 Punkte) und Rhein (63 Punkte) bei den CDU-Anhängern.

Politiker-Ranking Ende Oktober 2023 bei den eigenen Anhängern *

Olaf Scholz 75 (-3)

Boris Pistorius 75 (-1)

Lars Klingbeil 66 (-3)

Hubertus Heil 56 (-1)

Karl Lauterbach 52 (0)

Nancy Faser 44 (-9)

Annalena Baerbock 74 (-1)

Robert Habeck 74 (+2)

Cem Özdemir 70 (-)

Christian Lindner 72 (-1)

Marco Buschmann 54 (-3)

Markus Söder 82 (+4)

Hendrik Wüst 67 (+1)

Daniel Günther 64 (+1)

Boris Rhein 63 (-)

Friedrich Merz 56 (-2)

Janine Wissler 48 (+2)

Alice Weidel 69 (-1)

Tino Chrupalla 58 (-1)

*In Klammern Veränderung gegenüber September 2023 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der Mittelwert.

Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 25. bis 27. Oktober 2023 erhoben. Datenbasis: 1.510 Befragte.

