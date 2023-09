RTL News

Forsa Aktuell: Grünen fallen auf schwächsten Wert seit August 2018

Pistorius beliebtester Politiker

Lindner, Merz und Habeck nicht in den Top Ten

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnt die SPD einen Prozentpunkt und erreicht aktuell wieder 17 Prozent. Die Grünen verlieren dagegen einen Prozentpunkt und kommen auf 13 Prozent. Die CDU bleibt bei 27 Prozent und auch die Werte für die anderen Parteien verändern sich im Vergleich zur Vorwoche nicht (AfD 21%, FDP 7%, Linke 4%, Sonstige 11%). Zusammen liegen die drei "Ampel-Parteien" wie in der Vorwoche nur bei 37 Prozent und wären damit weit von einer Mehrheit im Deutschen Bundestag entfernt.

Bei den Kanzlerpräferenzen verliert Merz in der Konstellation Scholz (21%) - Merz (19%) - Habeck (16%) einen Prozentpunkt, während sich Scholz in der Konstellation Scholz (23%) - Merz (22%) - Baerbock (17%) um einen Punkt verbessern kann.

Im forsa-Politiker-Ranking wird regelmäßig ermittelt, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abgeben. Den ersten Platz im aktuellen Politiker-Ranking vom September 2023 behauptet - trotz leichter Verluste im Vergleich zu Juni 2023 - weiterhin mit deutlichem Abstand Boris Pistorius mit aktuell 57 Vertrauenspunkten. Auf dem zweiten Platz liegt Daniel Günther mit 47 Punkten (plus 2 Punkte), fast gleichauf mit Hendrik Wüst und Winfried Kretschmann mit jeweils 46 Punkten (beide plus 1 Punkt).

Sechs Punkte dahinter liegen mit jeweils 40 Vertrauenspunkten Hubertus Heil (minus 3 Punkte), Lars Klingbeil (minus 1 Punkt) und Markus Söder (plus 2 Punkte). Die Liste der "Top-Ten" des aktuellen Politiker-Rankings komplettieren Olaf Scholz mit 39 Punkten sowie Annalena Baerbock und Karl Lauterbach mit jeweils 37 Vertrauenspunkten. Auf mehr als 30 Vertrauenspunkte kommen im September Christian Lindner (36 Punkte), Robert Habeck (34 Punkte), Marco Buschmann (33 Punkte), Friedrich Merz (32 Punkte) und Wolfgang Kubicki (31 Punkte). Nancy Faeser liegt mit aktuell 29 Punkten erstmals unter der 30-Punkte-Marke. Die Schlusslichter bilden weiterhin Sahra Wagenknecht (22 Punkte), Janine Wissler (18 Punkte), Alice Weidel (14 Punkte) und Tino Chrupalla (13 Punkte).

Rückläufig ist das Vertrauen zu fast allen abgefragten SPD-Politikerinnen und -politikern, insbesondere das Vertrauen zu Hubertus Heil. Von den CDU-Vertretern verliert nur Friedrich Merz an Vertrauen, während Günther, Wüst und Söder ihren Vertrauenswert etwas verbessern können.

Die Daten zu den Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 5. bis 11. September 2023 erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zum Vertrauen in die Politiker wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 6. bis 8. September 2023 erhoben. Datenbasis: 1.516 Befragte.

