Aussichtsreich / RTL NEWS-Redaktionsfest am gemeinsamen Berliner Standort mit viel Polit-Prominenz

RTL NEWS-Redaktionsfest am gemeinsamen Berliner Standort mit viel Polit-Prominenz

Mit rund 350 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beging RTL NEWS am Donnerstagabend das Redaktionsfest "Aussichtsreich" am gemeinsamen Hauptstadt-Standort der Gruppe. Stephan Schmitter, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland, Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL NEWS, sowie Jutta Bielig-Wonka, Chefredakteurin News & Politik am Standort Berlin, begrüßten bei sommerlichem Wetter auf der Dachterrasse in der Behrenstraße neben Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck die Bundesminister:innen Lisa Paus, Bettina Stark-Watzinger, Marco Buschmann, Hubertus Heil, Karl Lauterbach und Boris Pistorius. Zudem waren unter anderem die Bundestagsvizepräsident:innen Katrin Göring-Eckardt und Wolfgang Kubicki, die Politiker:innen Dorothee Bär, Britta Haßelmann, Ricarda Lang, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Philipp Amthor, Dietmar Bartsch, Anton Hofreiter, Lars Klingbeil, Tilman Kuban, Friedrich Merz, Norbert Röttgen sowie Moderatorin Monica Lierhaus, Künstlerin Desirée Nick, die Schauspieler:innen Mariella Ahrens, Jenny Elvers, Ulrike Frank, Iris Mareike Stehen, Wolfgang Bahro, Jörn Schlönvoigt und das Model Franziska Knuppe unter den Gästen.

Stephan Schmitter fand in seinem Grußwort unter anderem deutliche Worte zum Entwurf eines Kinder-Lebensmittel-Werbegesetzes aus dem Ernährungsministerium: "Der Vorschlag gefährdet akut die Medienvielfalt und die Medienfreiheit, den unabhängigen Qualitätsjournalismus sowie das duale System." In einer ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Lage brauche RTL Deutschland "mehr denn je die erforderlichen Rahmenbedingungen, um unabhängigen Journalismus und hochwertige Inhalte finanzieren zu können", so Schmitter.

RTL NEWS ist die schlagkräftigste journalistische Unit für crossmediale Nachrichten, investigativen und unabhängigen Journalismus sowie Dokumentationen in Deutschland. Allein in Berlin produzieren täglich rund 200 Journalist:innen Inhalte für die Sender RTL und ntv, recherchieren und schreiben für die Printmagazine Stern und Capital sowie für die Digitalangebote ntv.de, stern.de und RTL.de. Außerdem entstehen im Hauptstadtstudio rund ein Dutzend Podcasts pro Woche sowie die Sendungen "RTL Direkt", "GALA bei RTL" und der "RTL/ntv Frühstart".

