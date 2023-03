Embratur

Embratur auf der ITB 2023: Ein nachhaltigeres und lebendigeres Brasilien

Frankfurt (ots)

Der Beginn des Jahres 2023 markiert eine neue Ära für den brasilianischen Tourismus. Das brasilianische Fremdenverkehrsamt Embratur hat seine Aktivitäten neu organisiert und Brasilien als Reiseziel auf die Herausforderungen und Chancen dieses Jahrzehnts ausgerichtet: Markenmanagement, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den Prioritäten.

Die Strategie unterstreicht die Bedeutung des deutschen Marktes für Brasilien: Sie setzt auf die Wiederherstellung des Images Brasiliens in Deutschland sowie auf touristische Erlebnisse, die zu den Interessen der Deutschen passen, um die Zahl der deutschen Touristen in Brasilien zu erhöhen.

Deutschland ist in Europa der Markt mit den drittmeisten Besuchern in Brasilien. Im Jahr 2022 kamen 120.670 deutsche Touristen nach Brasilien, 2005 waren es 308.598. Das Management will letztere Zahl erreichen und verbessern.

"Untersuchungen des Tourismusministeriums zeigen, dass 9 von 10 Deutschen, die Brasilien besucht haben, gerne wiederkommen würden. Mit Investitionen in Werbung, der Segmentierung durch qualifizierte Informationen aus den Märkten und dem Einsatz neuer Technologien können wir mehr Besucher anlocken", so Marcelo Freixo, Präsident von Embratur.

Eine der Maßnahmen ist die Wiederaufnahme der nationalen Marke Brasilien (Marca Brasil), die 2005 ins Leben gerufen und bis 2019 gefördert wurde. Sie repräsentiert das Land beim Export von Produkten, Dienstleistungen und im Tourismus in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Agentur für Export- und Investitionsförderung (APEX Brazil).

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten neuen Säulen von Embratur und allen an der Entwicklung des internationalen Tourismus beteiligten Institutionen. Die Dienstleistungskette für ausländische Touristen soll dementsprechend ausgerichtet werden, konzeptionell und praktisch. Von 100 Deutschen, die Brasilien besuchen, suchen 44 nach Reisezielen in den Bereichen Natur, Ökotourismus und Abenteuer. Embratur plant, durch die Promotion wenig bekannter Reiseziele naturinteressierte deutsche Touristen zu gewinnen: "Wir haben die Chapada Diamantina in Bahia, die Chapada dos Veadeiros und eine Reihe anderer Ziele im Bereich Natur und Ökotourismus. Unsere Arbeit wird diese Reiseziele im Landesinneren Brasiliens fördern", erklärte Freixo.

Ein gutes Beispiel für die Übernahme sozialer und ökologischer Verantwortung ist die Stadt Bombinhas im Bundesstaat Santa Catarina, die gerade von der Organisation Green Destinations als Finalist des Green Destinations Story Awards 2023 in der Kategorie Kultur und Tradition ausgezeichnet wurde.

"Wir wollen Naturschutz-fördernden Tourismus zeigen. Brasilianische Reiseziele und Tourismusprojekte, deren Ziel es ist, die Erhaltung der traditionellen Fauna, Flora und Gemeinden zu stärken, werden unsere Prioritäten sein", sagt Marcelo Freixo.

Embratur nimmt in diesem Jahr mit 47 Ausstellern an der Messe teil, darunter Reiseziele, Reiseveranstalter, Unterkünfte und Fluggesellschaften.

Besuchen Sie uns:

SEKTOR: AMERIKA/KARIBIK

HALLE 23A

Original-Content von: Embratur, übermittelt durch news aktuell