PHOENIX

phoenix persönlich: Militärexpertin Florence Gaub zu Gast bei Michael Krons - 16. Dezember 2022, 18.00 Uhr

Bonn (ots)

"Man geht davon aus, dass spätestens ab 2024 die Ukrainer militärisch in der Lage gewesen wären, sich die Krim zurückzuholen", sagt die Militär- und Sicherheitsexpertin Florence Gaub. "Und wir gehen davon aus, dass Russland das auch wusste und deswegen diesen Moment gewählt hat." Das sei zwar nicht der Grund für den russischen Angriffskrieg gewesen, so Gaub, aber es sei der Grund für den Zeitpunkt des Krieges gewesen. "Weil sie nicht mehr länger warten konnten, sie wussten, irgendwann werden die Ukrainer zu stark, und dann haben wir ein noch größeres Problem."

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit der Militär- und Sicherheitsexpertin Florence Gaub über die Stärke der Ukraine, die Fehleinschätzungen Wladimir Putins, über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur und ihre persönlichen Beweggründe, sich für das Thema Krieg zu interessieren.

"Mein deutscher Großvater war in der Wehrmacht, war Pilot, mein französischer Großvater war in der Résistance", berichtet die deutsch-französische Politikwissenschaftlerin Florence Gaub. "Es gab einen Krieg zwischen meinen beiden Familien", und dieser Krieg habe natürlich auf beiden Seiten Spuren hinterlassen. "Ich glaube, in Deutschland wird oft unterschätzt, wie verletzlich Frankreich sich gefühlt hat im Jahr 1940, dass es bis heute nachhallt, und das ist eigentlich der Motor hinter diesem Bedürfnis, autark zu sein, autonom, sich selbst verteidigen zu können. Und umgekehrt auf deutscher Seite natürlich das Gefühl, eben einen riesigen Fehler gemacht zu haben, nie wieder aggressiv sein zu dürfen. Diese beiden Sachen zusammen, das ist extrem wichtig, dass ich das schon ganz früh erfahren habe und daher kommt wahrscheinlich auch mein Interesse für Krieg."

Weiter Sendetermine:

Samstag, 17. Dezember 2022, 00.00 Uhr

Sonntag, 18. Dezember 2022, 11.30 Uhr

