Thomas Degenhard: So sind beruflicher Erfolg und ein erfülltes Privatleben vereinbar

Ochsenhausen

Thomas Degenhard ist Experte für Vorsorge und Finanzen. Diese anspruchsvolle Tätigkeit übt der Fachmann unter dem Dach der TELIS Finanz AG aus. Für viele Menschen ist er der rettende Helfer beim planbaren Aufbau ihres Vermögens. Zusätzlich unterstützt er motivierte Kandidaten dabei, ihre hochgesteckten beruflichen Ziele zu erreichen und trotzdem ein erfülltes Privatleben zu führen. Die Basis dieser Philosophie bilden das PowerPeople-Team und acht elementare Lebenssäulen. Im Folgenden erfahren Sie, wieso ein harmonisches Arbeitsumfeld unabdinglich und warum die Einheit aus beruflichem Erfolg und Privatleben so wertvoll ist.

Immer mehr Menschen wollen ein ganzheitliches Leben führen. Beruflicher Erfolg und privates Glück sollen zu einer angenehmen Einheit verschmelzen. In der Praxis sieht es leider oft anders aus. Wer sich voll auf die Karriere konzentriert, erlebt oft, dass private Bedürfnisse immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Verpflichtungen in Beruf und Alltag fühlen sich immer öfter anstrengend und sinnlos an. Dabei ist es ja genau das, was Menschen glücklich macht - ihr Schaffen als sinnvoll zu erleben. Fehlt dieser Sinn, rutschen viele immer tiefer ab in das Hamsterrad des Lebens - weder beruflich noch privat läuft es rund, beflügelnde Erfolgserlebnisse werden immer seltener. Dadurch verlieren viele immer mehr ihren natürlichen, inneren Antrieb. Menschen, die nur noch funktionieren, verlieren aber ihre Ziele aus den Augen. "Wenn Menschen sich damit abfinden, dass ihre Lebensträume gescheitert sind, finden sie allein aus diesem Dilemma nicht mehr heraus. Sie geben sich auf. Durch ein professionelles Coaching ist es aber möglich, eine völlig neue Einstellung zu entwickeln. Diese befähigt Menschen, neue Wege einzuschlagen und Ziele zu erreichen, die sie sich selbst allein niemals zugetraut hätten", weiß Thomas Degenhard, Experte für Vorsorge und Finanzen.

Als Unternehmensberater für Privathaushalte bei der TELIS Finanz AG betrachtet der Experte private Haushalte wie Unternehmen. Er sieht, wo Einsparungen möglich sind und wo Fördergelder sowie Steuervorteile winken. Er sieht aber auch, wie viel Kraft Menschen verlieren, wenn sie bei ihrer Arbeit nicht geschätzt werden und ständig finanzielle Sorgen an der Substanz zehren. Deshalb macht er als Mentor die Menschen mit der Philosophie des PowerPeople-Teams vertraut und ermöglicht ihnen einen Blick auf den Wert der acht Lebenssäulen. Dadurch öffnet Thomas Degenhard den Menschen die Türen zu einem Leben, in dem Beruf und Privatleben harmonisch miteinander verbunden sind.

Mit Wertschätzung zum natürlichen Potenzial

"Meine Zielgruppe sind ehrgeizige Menschen von Anfang 20 bis Ende 30, die ihrem Leben eine völlig neue Richtung geben wollen. Viele meiner Kunden standen vor denselben Problemen: Sie waren in einem Umfeld, in dem ihre persönliche und berufliche Entwicklung stagnierte. Sie hatten zu wenig Freiheit, zu wenig Verantwortung, wurden vom Arbeitgeber nicht gefördert oder arbeiteten in einem Team, das bremst, anstatt zu beflügeln. Viele hatten schon völlig vergessen, wie Anerkennung und Wertschätzung sich anfühlen." Nach Erfahrung des Finanzexperten will jeder Mensch sein natürliches Potenzial entfalten und über sich selbst hinauswachsen - das geht aber nicht, wenn überall Schranken und Begrenzungen sind. Mit den acht Lebenssäulen beweist Thomas Degenhard seinen Kunden, dass eine Karriere in der Finanzdienstleistung nicht nur Spaß und Lebensfreude zurückbringen kann, sondern auch tragfähige Beziehungen und Freundschaften.

Die acht Lebenssäulen: harmonische Balance zwischen Beruf und Privatleben

Thomas Degenhard bringt motivierten Menschen bei, Familien und Privatpersonen zu helfen, indem sie bei den Finanzen beratend zur Seite stehen. Denn nicht nur Unternehmen fehlt oft der Überblick über ihre Ausgaben, Versicherungen und Geldanlagen. Auch Privathaushalte stehen vor diesen Problemen. "Mit dem richtigen Fachwissen und einem individuell an ihre Bedürfnisse angepassten Finanzkonzept können diese Menschen langfristige Strategien entwickeln, etwa, um Steuern zu sparen oder um staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen. Das befreit viele von schlaflosen Nächten", weiß der Experte aus Erfahrung. Immer wieder erlebt er, wie Menschen aufatmen, wenn ihre finanzielle Situation gesichert ist und Erträge bringt.

Aus dieser Motivation heraus ist es Thomas Degenhard wichtig, als Mentor Menschen zu unterstützen, die als Berater in seine Fußstapfen treten wollen. Die Basis seiner Arbeit bilden die acht Lebenssäulen: Neben Beruf, Karriere, Finanzen und Vermögen spielen auch persönliches Wachstum, Freunde und Familie, Fitness und Gesundheit, aber auch Erfüllung und Sinn eine sehr wichtige Rolle. Nur, wenn Menschen all diese Aspekte des Lebens in Harmonie miteinander verbinden können, erreichen sie den Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit und können Glück und Lebensfreude an andere weitergeben.

Das PowerPeople-Team bietet jederzeit Rat und Hilfe

Ein wichtiges Werkzeug auf dem Weg zu diesen Zielen ist das PowerPeople-Team. Dieses top-motivierte Team ist inzwischen auf 280 Mitarbeiter:innen angewachsen und berät über 32.000 Mandant:innen. "Die PowerPeople verbinden professionelle Finanzdienstleistungen und persönliches Coaching zu einer einzigartigen Philosophie. Der Rückhalt durch dieses Team ist einfach fantastisch."

Angefangen hat die persönliche Erfolgsgeschichte von Thomas Degenhard mit einem Anruf vom Gründer der PowerPeople, Holger Jost, der ihn auf Xing entdeckte und sofort ins Boot holte. Der heutige Experte war schnell von den Möglichkeiten bei der TELIS Finanz AG begeistert. "Endlich hatte ich den richtigen Platz gefunden, um in mich und meine Zukunft zu investieren. Hier kann ich meine Lernbereitschaft und meinen Hunger auf neue Fähigkeiten voll ausleben. Das möchte ich meinen Kunden weitergeben."

