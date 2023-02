Embratur

Mit der Rückkehr der Marke Marca Brasil bekräftigt Brasilien sein Engagement für Nachhaltigkeit

APEX, die brasilianische Agentur für die Förderung von Exporten und Investitionen und Embratur, die brasilianische Agentur für die Förderung des internationalen Tourismus, haben am 14. Februar 2023 in Brasilia die Rückkehr des Logos "Marca Brasil" bekannt gegeben, das das Land bereits von 2005 bis 2019 als nationale Marke verwendete. Die Wiederbelebung der Marke geht einher mit der neuen Strategie zur Neupositionierung des Images des Landes, das sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert.

Das Design und die Farben der Marke "Marca Brasil" spiegeln die kulturelle und natürliche Vielfalt des Landes wider. "Es ist ein Symbol, das den Wiederaufbau Brasiliens markiert. Es ist eine Botschaft an die Welt, dass wir als Land der Nachhaltigkeit, der Vielfalt und des Respekts zurück sind. Die Marke ist mit einem Brasilien verbunden, welches die Vielfalt unserer Menschen respektiert und schätzt, und einem Brasilien, das sich für den Erhalt unserer Biodiversität und der Neutralisierung von Kohlenstoffemissionen einsetzt. Wir wollen, dass unser Respekt für Fauna, Flora, Wälder, Leben und Demokratie von der Welt geschätzt wird, und wir wollen, dass die Welt uns besucht", betont Marcelo Freixo, Präsident von Embratur.

Der Präsident von ApexBrasil, Jorge Viana, weist darauf hin, dass Brasiliens Fokus auf Biodiversität und den natürlichen Reichtum in Verbindung mit der Klimaverantwortung eine hervorragende Gelegenheit bietet, den internationalen Tourismus zu fördern. "Dies wird unsere Arbeit unterstützen und Brasilien wieder positiv auf die globale Agenda setzen und der Klimakrise entgegenwirken. Wir erleben die Nachhaltigkeit in den verschiedensten Bereichen, vor allem in unserem Leben", so Viana.

NACHHALTIGKEIT

Die Ministerin für Umwelt und Klimawandel, Marina Silva, unterstrich, dass der Tourismus zu Lösungen beitragen wird: "Die brasilianischen Waldreservate sind Instrumente des Umweltschutzes, aber auch der wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen Eingliederung." Sie wies auf die Prioritäten der gemeinsamen Aktion des Umweltministeriums, des Tourismusministeriums und von Embratur hin, wie die Förderung von UNESCO-Welterbestätten und die Verbesserung der Infrastruktur für den Besuch von Nationalparks nach dem Vorbild der bereits bestehenden Parks in Ländern wie Südafrika, Argentinien und Chile.

Die Ministerin hob die Bedeutung der gemeinsamen Maßnahmen zur Organisation und Förderung von kommunal basierten Tourismuszielen hervor, "um die Erfahrung des Besuchs traditioneller indigener und der Quilombola-Gemeinden zu verbessern, insbesondere, aber nicht

ausschließlich, im Amazonasgebiet." Für Marina hat diese Art von Tourismus "ein sehr hohes Wachstumspotenzial, vor allem aufgrund des Aspekts der sozialen Integration".

"Es erfordert jedoch notwendige Maßnahmen des Staates, um Geschäftsberatung, berufliche Qualifizierung, Finanzierung und Förderung zu gewährleisten, um diese Gemeinden dabei zu unterstützen, sich als internationale Tourismusziele zu positionieren, wobei gewährleistet wird, dass die sozialen Auswirkungen minimal sind und ein Einkommen für die Familien mit lokalen Produktionssystemen geschaffen wird", sagte sie.

Die neue Führung von Embratur hat in ihrer Organisation die Abteilung Management von Nachhaltigkeit und Klimaaktionen neu geschaffen und wird dieses Thema in ihre Strategie inkludieren und internationale Partnerschaften aushandeln, um die Kohlenstoffemissionen in brasilianischen Reisezielen zu neutralisieren. Auch das technische Team wird sich für die Einführung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den Reisezielen einsetzen.

"Das Land Brasilien, das Embratur fördern wird, ist das Brasilien, das wir aufbauen. Es ist ein Brasilien, welches die Armut und den Rassismus bekämpft, das nachhaltig ist und das die globalen Bestrebungen unterstützt, die Klimakrise zu bewältigen. Die Botschaft lautet: Helfen Sie uns, das Brasilien zu sein, das wir alle wollen", lud Freixo ein. "Für uns ist der Tourismus Teil der Lösung; er sorgt für genug Nahrungsmittel für alle, Entwicklung und Einkommen. Daher ist der Sektor ein zentraler Bestandteil der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstrategie der Bundesregierung", fügte er hinzu.

BEDEUTUNG

Marca Brasil wurde 2005 von dem Designer und Illustrator Kiko Farkas entworfen und zuletzt 2010 aktualisiert und ist das Ergebnis des ersten internationalen Marketingplans Brasiliens, des Aquarela-Plans. Die Marke Marca Brasil spiegelt die Farben wider, die die Identität Brasiliens ausmachen. Das Grün der Wälder, das Gelb der Sonne, des Lichts und der Strände, das Blau des Himmels und des Wassers, das Rot der Leidenschaft bei Festen und das Weiß der Kleidung und der Volksreligion. Das Projekt wurde durch eine Zeichnung von Roberto Burle Marx, einem berühmten brasilianischen Künstler und Landschaftsarchitekten, inspiriert.

Das brasilianische Tourismussymbol-Manual erklärt, dass "nichts Brasilien so gut repräsentiert wie eine geschwungene Linie. Die Windungen der Berge, die Schwingungen des Meeres, die Zeichnungen der Wolken und die Strände. Die Freude unseres Volkes ist voller Subjektivität, und Subjektivität ist wie eine Schwingung, während Objektivität gefühlt gerade ist. Die Kurve umhüllt und schmiegt sich hingegen an; sie ist aufnahmefähig. Wer nach Brasilien kommt, fühlt sich sofort wie zu Hause, denn Brasilien ist ein leuchtendes Land, hell und bunt."

KOMMERZIELLE VERWENDUNG

Die Marke Marca Brazil kehrt als nationale Marke zurück und repräsentiert das Land in den Sektoren Handel, Dienstleistungen und Tourismus. Sie wird zudem wieder für brasilianische Export-Produkte in Zusammenarbeit mit APEX Brasil verwendet. Für den Tourismus wird die Marke in Publikationen und im gesamten Tourismusgewerbe, einschließlich Fluggesellschaften, Reiseveranstalter und Reisebüros, Hotels und Restaurants, sowie bei verschiedenen Veranstaltungen in Brasilien und weltweit zum Einsatz kommen.

BRANDING DER MARKE IM GANZEN LAND

Ergänzend zu der Zeremonie in Brasilia wurde die Marke auch auf die folgenden Denkmäler in ganz Brasilien projiziert:

Cristo Redentor in Rio de Janeiro (RJ)

Luminous Fountain of the TV Tower of Brasilia (DF)

Estaiada Bridge in Teresina (PI)

Ópera Arame in Curitiba (PR)

Casa do Emigrante in Cuarapuava (PR)

Government Palace in Rio Branco (AC)

Garcia D'Avilla Tower Castle in Praia do Forte, Mata de São João (BA)

Arcos do Natal Luz in Gramado (RS)

City Center Square in Bonito (MS)

Santa Rita Church in Paraty (RJ)

Republic of Palmares Palace in Maceió (AL)

ÜBER EMBRATUR

Das brasilianische Fremdenverkehrsamt (Embratur) ist für die Umsetzung der nationalen Tourismuspolitik in den Bereichen Werbung, Marketing und Marketingunterstützung für brasilianische Reiseziele, Dienstleistungen und Produkte auf dem internationalen Markt zuständig. Embratur trägt zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei, indem es die internationalen Touristenströme zu den nationalen Reisezielen erhöht.

