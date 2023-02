RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: SPD wieder bei 20 Prozent, FDP sinkt auf 5 Prozent

Scholz legt bei Kanzlerpräferenz zu

Die SPD gewinnt im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer einen Prozentpunkt hinzu und liegt wieder bei 20 Prozent. Die FDP verliert einen Prozentpunkt und müsste mit 5 Prozent derzeit um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die Werte für die Union (31%), Grünen (17%), Linke (5%), AfD (13%) und die sonstigen Parteien (9%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Bei den Kanzlerpräferenzen kann Olaf Scholz gegenüber der Vorwoche sowohl in der Konstellation Scholz (27%) - Merz (19%) - Habeck (19%) als auch in der Konstellation Scholz (30%) - Merz (22%) - Baerbock (18%) zwei Prozentpunkte gutmachen.

14 Prozent trauen aktuell den Unionsparteien, 13 Prozent der SPD und 11 Prozent den Grünen zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden. Nur noch 1 Prozent der Wahlberechtigten trauen dies aktuell der FDP zu. 55 Prozent trauen keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.

Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 21. bis 27. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Datenbasis bei der politischen Kompetenz: 1.003 Befragte.

