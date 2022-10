Businesstalk Verlags GmbH

Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im September 2022

Berlin (ots)

Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert die meistgesehenen Interviews im Monat September 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Zudem werden regelmäßig Podcasts gehalten und in Zukunft sogar eine Expertenrunde.

Der Businesstalk erreichte annährend 400.000 Menschen im September, davon waren 42,4 % weiblich und 57,6 % männlich. Die Altersstruktur hat sich in diesem Monat deutlich von den vorherigen Monaten unterschieden. Hier ist eine genaue Aufschlüsselung: 18 - 24 Jahre (30,1 %), 25 - 34 Jahre (28,9 %), 35 - 44 Jahre (17,6 %), 45 - 54 Jahre (8,8 %), 55 - 64 Jahre, (6,3 %) 65+ Jahre (4,2 %). Länder mit den meisten Zugriffen im September: Deutschland (62,3 %), Österreich (12,1 %), Luxemburg (5,9 %), Vereinigte Staaten (3,6 %), Schweiz (3,0 %).

Die meistgesehenen Interviews im September 2022

Bitcoin: Währung der Zukunft oder Tulpenzwiebel des 21. Jahrhunderts? Interview mit Horst Seibold

P2P loan portfolios: How to meet the expectations of German investors - Johan Orsingher (Monestro)

Mikroinvasive Fullface-Behandlungsmethoden ohne Skalpell - Dr. Annett Kleinschmidt (Docure Berlin)

Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels - Wolf Moog (SocialNatives Stuttgart GmbH)

Sandra Walk: Gesund Führen mit Integraler Führung

Osteopathie: Chirurgie ohne Skalpell - Nico Hildebrandt (Premium Health Project)

Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzverfahren der Immoneo GmbH & Silic-Bau GmbH - Dr. Tamara Knöpfel

Krebs-Früherkennung: Diagnose und Behandlung von Tumoren - Dr. Gabriel Haras (Siemens Healthineers)

Grundlagen des Unternehmensverkaufs - Ayse Mese (dub.de) & Prof. Dr. Holger Wassermann (INTAGUS)

Social Recruiting über Facebook, Instagram & LinkedIn - Valentino Stein (SocialNatives Berlin GmbH)

Carsten Harlozynski: Risikomanagement im gewerblichen Versicherungsbereich

Unpack Your Mind: Zeit für neue Ideen für dein besserers Morgen! Interview mit Milly Zett

Professionelle Weiterbildung von Sicherheitsfachkräften - Ronald Burchert (DBA GmbH)

Vom Manager zum Strategen - Claudia Lersch (2mal6 GmbH)

Tino Seidemann: Verkaufsstrategien und Werbung von Apotheken

Unternehmensfinanzierung: Wie Investoren grüne Technologien fördern können - Cyrill Hugi (ENESPA AG)

Face-Trigger erkennen und verstehen mit der MAIER FENDLER METHODE - Uwe Fendler & Christian Maier

2035-Siri: Wie sieht der Alltag im Unternehmen aus? Lars Börgeling & Dirk Linn (Cegid & P-manent)

Wohlfühlen 40+ / Müdigkeit, Erschöpfung und Stress reduzieren - Interview mit Jeanette Fritsch

Professionelles Business Coaching - Udo Leyen (Wilhelm Bell Beratungsgesellschaft mbH)

Die Google Seite 1 - Niklas Brinkmann (Fremont Digital)

Alle Interviews finden Sie hier:

Youtube-Channel , Spotify und Interview-Magazin

https://open.spotify.com/show/35Fm31dBIA8hxAgcc2N5T1

www.businesstalk-kudamm.com

https://www.youtube.com/channel/UChTkaXdDOjQZ0Uekd6FQt5Q

Sie sind Entscheidungsträger oder Branchen-Experte? Werden Sie unser Interview-Partner.

Die Interviews beim Businesstalk erreichen viele Tausend Personen, die gezielt nach Themen aus der Wirtschaft suchen. Täglich neue schriftliche Interviews in dem Magazin und täglich neue Video-Interviews auf dem Youtube-Channel bieten Experten die optimale Plattform, um das Fachwissen dem richtigen Publikum zu präsentieren.

Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell