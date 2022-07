Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im Juni 2022

Businesstalk Verlags GmbH

Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat Juni 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk hat im Monat Juni 570.000 Menschen erreicht, davon waren 43,5% weiblich und 56,5 % männlich. Ganze 85% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 55-Jährigen. Die Top-Aufruf-Länder sind wie im Vormonat Deutschland mit 88,1 %, Österreich mit 5,2% und Luxemburg 1,9% und die Schweiz mit 1,6 %.

Die meistgesehenen Interviews im Juni 2022

Goldinvestments mit Maximum Flex - Ronny Wagner (Noble Metal Factory OHG)

Andreas Neufeld: Achtsamkeit & Kommunikation

Insolvenz der Immoneo GmbH & Risiken bei der Silic-Bau GmbH - Interview mit Dr. Tamara Knöpfel

Arbeitsbedingungen in der Pflege - Thorsten Wierzoch (WVV-Gesundheitsnetzwerk)

Professionelles Leistungsmanagement & Leistungserfassung - Alexander Horn (LDM-IT UG)

Inflation: die kalte Enteignung - Rolf Pieper (IEM Internationale Experten Manufaktur)

Datenschutz als Wettbewerbsvorteil - Heiko Gossen (migosens GmbH)

Nicole Lontzek: Automatisierung im Marketing

E-Learning: Markt und Trends - Manuel Epli (digi professionals GmbH)

Martin Zentarra: Lean Management in Unternehmen etablieren

Wie wehre ich mich gegen eine schlechte Bewertung im Internet? Nora Loof (Sozietät Streitbörger)

Andreas Wollermann: Zukunft der Arbeit ohne Angestellte?

Lokaler Makler vs. Prop Techs & Franchises - Alexander Dahlke (aldacon GmbH)

Contract Clearing - Dr. h.c. Patrick Held (IEM - Internationale Expertenmanufaktur)

Marek Pärtel: EstateGuru is Europe's leading marketplace for short-term, Real Estate secured loans

E-Commerce Fulfillment - Thomas Kersting (PORTICA GmbH)

Die 5 größten Fehler beim Auslands-Recruiting - Jan Gierke (A+P Recruiting KG)

Private Krankenversicherung im Alter - Nadine Winzer (Beamten-Versicherungsvermittlung, HanseMerkur)

Deutsches Edelstein Kontor als Anbieter von Investment-Farbedelsteinen - Chris Pampel (Pato GmbH)

Stiftungen und Beteiligungen - Klaus Weidlich (Archimedes-Consult GmbH)

Unternehmenskultur in Skandinavien - Antje Hüfner (Nordic Way GmbH)

Marketing-Logistik - Martin Wielens & Britta Link Interview (PORTICA GmbH)

Professionelles Datenschutz-Management - Heiko Gossen (migosens GmbH)

Berufliche Neuorientierung mit der Use2Connect App - Sascha Reinhard (bfb-concept)

Private Vermögensverwaltung für den Mittelstand - Christoffer Riefenstahl (BAP Capital GmbH)

Michael Schulz: Emotionales Verkaufen

Delia Dittrich: Fit für Hybrid!

Neueste Entwicklungen im Insolvenzverfahren der PIM Gold - Interview mit Kerstin Bontschev

Sicherheit der Blockchain-Technologie - Arman Sarhaddar (Vault Security Systems AG)

Digitalisierung: Wo geht die Reise hin? Thomas Regele und Fabian Huber (Sybit GmbH)

Marketing für Künstler - Franziska Sevik (Favori Media)

Glückspilze & Pechvögel: Realitätssteuerung durch Mindset-Shifting - Hakan Alkan (Alkan & Partner)

autemio: Vorteile digitaler Kassen-Apps als Zahlsystem - David Petzold (winware Software GmbH)

