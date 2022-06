Businesstalk Verlags GmbH

Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im Mai 2022

Berlin (ots)

Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat Mai 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im Mai 46,7% weiblich und 53,3% männlich. Ganze 76% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 18,7% auf die 45- bis 65-Jährigen. Die Top-Aufruf-Länder sind Deutschland mit 86%, Österreich mit 5% und Luxemburg und die Schweiz mit jeweils 2%.

Die meistgesehenen Interviews im Mai 2022

Regulierung von Blockchain und Kryptowährungen - Holger Kuhlmann (Matrixchain OÜ)

Daniela Geiger: Warum die Tiefenpsychologie nutzen?

Professionelles Bewerbungs Coaching - Johannes Pelzer (recrutrainer)

Trends in der Immobilienbranche - Henri Ehmke von City Immobilienmakler Hannover

Digitalisierung: Folgen und Auswirkungen für KMU - Amit Kapoor (Impetus GmbH)

Vorteile von Transfergesellschaften - Henrich Abegg (VBLP GmbH)

Online Coaching vs. Personal Trainer - Alexander Hertel (Hertel Coaching GmbH)

Professionelles Office Management - Romy Krenn (BüRomy GmbH)

autemio: Professionelle, digitale Kassen-Apps - Dr. Tobias Mönch (winware Software GmbH)

Betriebliche Krankenversicherungen (bKV) als Mitarbeiter Benefit - Akim Rohde (BAP Capital GmbH)

Fachhandelspartner und Partnerkommunikation - Jennifer Lange (SelectLine Software GmbH)

Sind Investment-Farbedelsteine eine Alternative für ein Anlageportfolio? Chris Pampel (Pato GmbH)

Pflege, wie sie sein sollte! Thorsten Wierzoch (WVV-Gesundheitsnetzwerk)

Finanzskandal bei der WSW Wohnsachwerte eG: Staatsanwaltschaft ermittelt - Interview mit Jens Reime

Renditen trotz Inflation - Klaus Weidlich (Archimedes-Consult GmbH)

Die Vorteile der vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten - Dr. Thorsten Purps (Sozietät Streitbörger)

Nicole Lontzek: Die Zukunft des Marketings

Bestellportale für Marketing und Werbemittellogistik - Martin Wielens (PORTICA GmbH)

Martin Zentarra: Führungskultur in deutschen Unternehmen

Generationenwechsel: Demographischer Wandel als Chance - Andreas Wollermann (DER WOLLERMANN)

Risikomanagement von kurzfristigen immobilienbesicherten Krediten - Jasemin Schniering (Estateguru)

Image des Immobilienmaklers - Alexander Dahlke (aldacon Immobilienvermittlung & Consulting GmbH)

