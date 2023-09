IU Internationale Hochschule

IU personalisiert Bildung mit Künstlicher Intelligenz

Erfurt (ots)

Als erste und bislang einzige Hochschule in Deutschland setzt die IU Internationale Hochschule ihren KI-Lernbuddy "Syntea" in nahezu allen Onlinekursen ein und bietet KI-Kurse in allen Studiengängen an.

Die IU Internationale Hochschule (IU), mit mehr als 100.000 Studierenden die größte Hochschule Deutschlands, ist Vorreiterin beim Einsatz von KI in der Bildung. Als erste und bislang einzige Hochschule in Deutschland setzt sie KI-gestütztes Lernen nun in noch größerem Maßstab für ihre Studierenden ein. Nachdem der eigens von der IU entwickelte Lernbuddy Syntea im November 2022 erstmalig in allen englischsprachigen Onlinekursen eingeführt wurde, profitieren nun auch deutschsprachige Studierende von der KI-gestützten Lernbegleitung. Bis Ende September 2023 wird Syntea in mehr als 1.100 Onlinekursen verfügbar sein. In Ergänzung zur akademischen Lehre mit mehr als 670 Professor:innen sowie über 1.000 Tutor:innen, Dozierenden und Studienberater:innen präsentiert sich Syntea als ein wertvolles optionales Zusatzangebot für Studierende. Die IU unterstreicht damit ihre führende Rolle in personalisierter, digitaler Bildung, die für alle Menschen zugänglich ist.

"Unser KI-basierter Lernbuddy ist ein Meilenstein auf dem Weg zu moderner Hochschulbildung. Er steht für unsere Grundüberzeugung, dass wir Bildung durch den Einsatz von Technologie grundlegend zum Besseren verändern können, und ermöglicht es uns, Lernen völlig neu zu denken: Studierende können jetzt ihre individuellen Fragen online stellen und erhalten sofort eine Antwort - egal, wo sie gerade sind und wann sie lernen. Damit kommen wir unserer Mission, Bildung so individuell wie möglich zu gestalten, einen großen Schritt näher", sagt Dr. Sven Schütt, CEO der IU Internationalen Hochschule.

Syntea fungiert als hochentwickelter, personalisierter KI-Lernassistent, der auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Lernenden eingeht. Syntea gibt in Sekundenschnelle Antworten auf individuell gestellte Fragen zum Lernstoff, die in kurzer Zeit von Lehrenden geprüft werden. Dabei berücksichtigt der KI-Lernbuddy das Lerntempo der Studierenden und passt sich ihrem Lernrhythmus an. Zusätzlich erfasst die KI den Lernfortschritt der Studierenden durch Fragestellungen, wodurch sie ihre Wissenslücken gezielter erkennen und schließen können.

"Syntea ist eine der ersten Lösungen weltweit, die KI-basierte Lehre auf hohem Niveau und über viele Studiengänge hinweg anbietet. Dies betrifft sowohl die zugrundeliegende generative KI-Technologie als auch die dialogbasierte, natürliche Interaktion mit Syntea. Als persönlicher Lernbuddy begleitet Syntea unsere Studierenden effizient durchs Studium und berücksichtigt dabei ihre Bedürfnisse", sagt Quintus Stierstorfer, Director Synthetic Teaching an der IU, der für die Entwicklung von Syntea maßgeblich verantwortlich ist.

In der aktuellen Syntea-Version stehen den Studierenden an der IU die folgenden zwei Funktionen zur Verfügung: Question-Answering (Q&A) und Pre-Assessment.

Q&A: Rund um die Uhr Antworten auf akademische Fragen

Question-Answering (Q&A) liefert den Studierenden in einer anonymen und privaten Lernumgebung rund um die Uhr geprüfte Antworten auf ihre Fragen zu akademischen Inhalten und ermöglicht ihnen so ein flexibles Lernen. Syntea verweist in ihren Antworten per Link auf das entsprechende Kapitel im Online-Skript. Die Studierenden haben so die Möglichkeit, das Thema sofort zu vertiefen. Darüber hinaus können Lehrende weitere relevante Inhalte, zum Beispiel weiterführende Links, zu den geprüften Antworten hinzufügen. Bereits ähnlich gestellte Fragen von Kommilitonen erkennt Syntea sofort und kann direkt passende und bereits verifizierte Antworten liefern. Der KI-Lernbuddy verwendet in seinen Antworten natürliche Sprache - im Fachjargon Natural Language Processing (NLP) genannt -, um Wörter so zu verstehen und zu verwenden, wie Menschen es tun.

Pre-Assessment: Beurteilung des Lernfortschritts mit Video-Avatar

Beim Pre-Assessment, einem KI-basierten Bewertungsmechanismus, können Studierende jederzeit und zu jedem Thema ihren Wissensstand testen, indem sie von Syntea gestellte Multiple-Choice-Fragen beantworten. Syntea führt die Studierenden dabei in Form eines sprechenden Avatars durch die Fragen und Antworten. Nach Abschluss von mehreren Fragen, können die Studierenden einsehen, welche sie richtig und welche sie falsch beantwortet haben.

Der nächste Schritt des Syntea Roll-outs wird das Einführen weiterer Funktionen wie etwa der Sokratische Dialog sein, bei dem Studierende mit Syntea in einen natürlichen Dialog treten können, um das aktive Lernen und das kritische Denken anzuregen. Dabei können Studierende selbst gezielte Fragen stellen oder von Syntea gestellt bekommen, um zum Erkenntnisgewinn zu führen. Der Future Skills-Diens tbietet den Studierenden zudem die Möglichkeit, aus einer Reihe von individuellen Trainings zu wählen, die auf zukünftige, auf dem Arbeitsmarkt geforderte Fähigkeiten abzielen. Syntea soll langfristig zu einer kontinuierlichen Lernbegleitung - einem personalisierten Lernbuddy - ausgebaut werden, der die Studierenden aktiv dazu ermutigt und motiviert, ihre Lernziele zu verfolgen.

Führende Rolle der IU in digitalem und KI-gestütztem Lernen

Die IU Internationale Hochschule setzt seit Jahren digitale Lern-Tools aktiv in ihrer Lehre ein. Studierende an der IU können beispielweise seit 2021 die selbst entwickelte Lern-App IU Learn nutzen sowie auf tausende digitale Lernskripte und Videos zugreifen.

Um Studierenden aus aller Welt die bestmögliche personalisierte Bildung zu bieten, hat die IU frühzeitig begonnen, eigene KI-basierte Angebote zu entwickeln, die auf neuesten Technologien wie Sprachmodellen (LLMs) und GPT basieren. Sie bilden die Grundlage für das Projekt Syntea.

Die IU bietet zudem ab Oktober 2023 in sämtlichen Studiengängen Wahlpflichtkurse im Bereich Künstliche Intelligenz an. Studierende bekommen so die Möglichkeit, sich neue, essenzielle Fähigkeiten anzueignen, um für die Anforderungen des zukünftigen Arbeitsmarktes gewappnet zu sein. Darüber hinaus verzeichnet die IU in den Studiengängen Künstliche Intelligenz und Data Science schon jetzt über 2.000 neue Studierende mit steigender Nachfrage.

