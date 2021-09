WPA

Kostenlose Online Fitness Kurse nach der Geburt

Bild-Infos

Download

Wetter (ots)

In den 9 Monaten der Babybauchzeit ist der Körper der Mama immerzu weniger wiederzuerkennen. Das gedeihende Baby benötigt Platz, um an Größe und Gewicht zuzunehmen, und das hinterlässt ebenso nach der Geburt seine Spuren.

Die Rückentwicklung nach der Schwangerschaft braucht Zeit, allerdings auch Betreuung. Postpartale Workouts können Ihnen helfen, sich wieder wie Sie selbst zu empfinden. Sie stärken Ihre Mitte und kräftigen den Beckenboden, den Bauchteil des Körpers, die Rückenmuskulatur, die Arme sowie andere Körperbereiche, die im Verlauf der Schwangerschaft oft vernachlässigt wurden. Des Weiteren protegieren sie den Körper dabei, eine Rektusdiastase zu schließen, Inkontinenz zu verhindern und allgemein wieder an Ausdauer zu gewinnen. Damit Mütter sogar in der Corona-Zeit von der Kraft der Power Rückbildung profitieren, bietet Hebamme Nadine Beermann ihre Fitnesskurse online an. In dem 12-wöchigen Online-Kurs "Power Rückbildung nach Schwangerschaft" unterstützt die erfahrene Geburtshelferin Mütter dabei, ihren Körper nach der Schwangerschaft zu stärken und zu kräftigen.

Die erste Periode mit einem Baby ist für etliche Familien eine turbulente Zeit. Frauen erleben ihren Body während und nach der Babybauchzeit in großen Änderungen. Aber nach der Geburt des Kindes begehren viele die Chance, wieder Ausdauer und Belastbarkeit aufzubauen. Andere suchen nach Techniken, um ihren körperlichen Zustand zu fördern oder möchten einige Kg an Körpergewicht verlieren. Ein guter Einstieg glückt mit Hauptaugenmerk auf die Rückbildung. Nadine Beermann hat ihre Rückbildungskurse für ein gefahrloses Training aus der Hebammenpraxis ins World Wide Web verlegt: Online offeriert die vielgebuchte Geburtshelferin, Mutter und Rückbildungscoach ihr exklusives Rückbildungs- und Beckenbodenprogramm für Mütter an. Im Zeitraum von zwölf Wochen erlernen Frauen Workouts, welche sich mühelos in den Tag integrieren lassen.

Als vollwertige Alternative zum Kurs in der lokalen Hebammenpraxis bietet die Power Rückbildung nach Schwangerschaft besonders in Corona-Zeiten ein gefahrloses Angebot für mehr Fitness und Wohlbefinden nach der Geburt. An Stelle "normaler" Sporteinheiten, die für frische Mamas häufig noch nicht sinnvoll sind, bietet das Angebot Punkte wie Beckenbodentraining, Problemzonen Training, Konditions- und Fitnesstraining gerade für die Zeit nach der Geburt des Kindes. Auch ein Spezialtraining gegen die Rektusdiastase ist in den Workouts inkludiert. Ebenjenes Phänomen entsteht, wenn sich die beiden großen Muskelbänder der Bauchmuskulatur von dem sich ausdehnenden Uterus auseinandergedrückt werden. Genau das kann die Muskeln in der Summe schwächen, zu Rückenleiden und Problemen beim Heben und Tragen führen. Spezialisierte Übungen helfen Müttern, die Diastase zurückzubilden und Krankheitssymptome zu lindern.

Als ausgebildete Geburtshelferin, Rückbildungscoach und Mutter verfügt Nadine Beermann über ganz persönliche wie berufliche Kenntnisse in den Themen Geburt und Rückbildung. Seit mehr als zwanzig Jahren begleitet sie Mütter durch die Periode der Schwangerschaft, Entbindung des Kindes und danach. Mit ihrem individuellen Online Rückbildungsprogramm ermöglicht sie es nun, orts- und zeitunabhängig die persönliche Fitness zu verbessern und sich mit dem "neuen" After-Baby-Body anzufreunden. Unzählige Kundinnen profitierten bereits von dem flexiblen Angebot. Sie haben stets Zugriff auf den Kurs und können ihn in den Tagesablauf implementieren, wenn es aktuell machbar ist.

Den flexiblen Online-Kursus nutzen Mamis auf Computer und Laptop oder auf mobilen Geräten. Individuelle Sportpläne und Workouts sorgen für maximale Effektivität. Die Investition für den 12 Wochenkurs übernehmen viele Krankenkassen freiwillig - hierbei lohnt es sich, nachzufragen.

Mehr Information, auch zum Themenkreis "Kostenlose Online Fitness Kurse nach der Geburt", erlangen Sie auf http://nadine.bringtdichweiter.de/

Original-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuell