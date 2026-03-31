Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Frühjahrsmüdigkeit ade: So tanken Sie jetzt neue Energie

Bild-Infos

Download

Rheda-Wiedenbrück (ots)

Endlich Frühling und trotzdem keine Energie? Wer sich trotz längerer Tage und wärmerer Temperaturen müde, gereizt und antriebslos fühlt, ist nicht allein. Jedes Jahr sind Millionen Menschen von Frühjahrsmüdigkeit betroffen. Mit dem richtigen Wissen und einer gezielten Unterstützung mit Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® lässt sich die Energiefalle des Jahreszeitenwechsels überwinden.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten gerät unser Körper vorübergehend aus dem Gleichgewicht. Experten vermuten, dass unser Körper schlicht Schwierigkeiten hat, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Der Hormonhaushalt stellt sich um, der Schlaf-Wach-Rhythmus verschiebt sich und der Organismus ist vorübergehend aus dem Takt. Auch ein niedriger Blutdruck kann die Erschöpfung zusätzlich verstärken. Studien belegen zudem einen klaren Zusammenhang zwischen Lichtmangel und gedrückter Stimmung. Der Lichtmangel aus den langen Wintermonaten kann im Frühjahr oft noch nachwirken.

Der stille Energieräuber: Vitamin D3-Mangel

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind rund 90 Prozent der Deutschen nicht ausreichend mit Vitamin D3 versorgt. Der Körper kann zwar über die Haut eigenes Vitamin D3 bilden, benötigt dafür jedoch Sonnenlicht, das in den Wintermonaten kaum ausreicht. Daraus resultieren typische Folgen wie Müdigkeit, schlechter Schlaf, belastete Knochen und geistige sowie körperliche Erschöpfung, die sich weit in den Frühling ziehen können.

Ein starkes Team: Warum D3 und K2 zusammengehören

Vitamin D3 allein ist gut, in Kombination mit K2 jedoch noch besser. Während Vitamin D3 die Calciumaufnahme im Darm fördert und ein normal funktionierendes Immunsystem unterstützt, sorgt das Vitamin K2 dafür, dass das Calcium gezielt in den Knochen ankommt. Gleichzeitig verhindert Vitamin K2 das sich Calcium an den Gefäßwänden ablagert. Eine synergetische Wirkung, die den Körper von innen stärkt.

Tipps für mehr Energie im Frühling

Tageslicht tanken: 20 bis 30 Minuten an der frischen Luft können Stimmung und Energielevel spürbar heben.

20 bis 30 Minuten an der frischen Luft können Stimmung und Energielevel spürbar heben. Regelmäßige Bewegung: kurbelt den Kreislauf an und wirkt stimmungsaufhellend.

kurbelt den Kreislauf an und wirkt stimmungsaufhellend. Vitaminreiche Ernährung: saisonales Obst und Gemüse liefern wichtige Mikronährstoffe, z. B. Spinat, Kopfsalat, Möhren.

saisonales Obst und Gemüse liefern wichtige Mikronährstoffe, z. B. Spinat, Kopfsalat, Möhren. Wechselduschen: der Wechsel zwischen warm und kalt aktiviert den Kreislauf und wirkt belebend.

der Wechsel zwischen warm und kalt aktiviert den Kreislauf und wirkt belebend. Vitamin D gezielt supplementieren: besonders nach den sonnenarmen Wintermonaten sinnvoll, um den Spiegel wieder aufzufüllen.

Bedarfsgerechte Versorgung mit Vitamin D3+K2 Pflüger PUR®

Wer seinen Vitamin D3-Spiegel gezielt und unkompliziert auffüllen möchte, findet mit Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® eine hochwertige, vegane Lösung. Wahlweise als Kapsel (ab 15 Jahren) oder als flexibel dosierbare Tropfen (ab 1 Jahr). Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt ausdrücklich die tägliche, niedrig dosierte Einnahme von Vitamin D. Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® ist genau dafür konzipiert: als alltagstaugliche Tagesdosis, sicher und ohne Risiko der Überdosierung. Für eine optimale Aufnahme, gute Verträglichkeit und hohe Bioverfügbarkeit enthält das Nahrungsergänzungsmittel die ausgewählten Inhaltsstoffe Cholecalciferol und Menachinon. Ohne Geschmacks-, Farb- und Süßstoffe, mit dem NEM-Control® Siegel für Produktsicherheit und geprüfte Qualität. Entwickelt von Apothekern für die Apotheke.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR® Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® Kapseln, 120 Kapseln, PZN 19160841, UVP 27,50 EUR

Vitamin D3+K2 Pflüger PUR® Tropfen, 30 ml, PZN 19160858, UVP 36,70 EUR

Weiterführende Informationen auf www.pflueger.de/pur/uebersicht.

Original-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell