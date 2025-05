Airbnb Germany GmbH

Airbnb kündigt erste globale Live-Musik-Partnerschaft an

Mit einzigartigen Musik-Experiences für Fans auf mehreren Lollapalooza-Festivals weltweit

Berlin

Im Juli wird Airbnb eine Reihe kuratierter Musik-Experiences auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin anbieten

Fans elektronischer Musik können den führenden Electronic-Künstler BUNT. bei einer privaten Performance an einem geheimen Ort auf dem Festivalgelände hautnah erleben.

Festival-Sommer: Airbnb-Daten zeigen, dass Berlin während Lollapalooza ein beliebtes Sommer-Ziel ist - mit einem Anstieg der Suchanfragen um 45 %.

Anlässlich der Partnerschaft mit dem Lollapalooza-Festival investiert Airbnb 250.000 Euro in Natur- und Klimaschutzprojekte.

Airbnb kündigt seine allererste globale Partnerschaft im Bereich Live-Musik an, um einzigartige Experiences ("Entdeckungen" auf Airbnb) auf mehreren Lollapalooza-Festivals weltweit anzubieten. Die Partnerschaft startet im Juli bei einem der größten Musikfestivals Europas, dem Lollapalooza Berlin presented by Telekom.

Einzigartige Musik-Entdeckungen beim Lollapalooza in Berlin

Diesen Mai hat Airbnb Entdeckungen auf Airbnb komplett neu gestaltet, darunter Airbnb Originals - außergewöhnliche Entdeckungen mit den interessantesten Persönlichkeiten der Welt, die exklusiv für Airbnb entwickelt wurden. Beim diesjährigen Lollapalooza-Festival in Berlin erhalten Gäste Zugang zu einer Reihe exklusiver und sorgfältig kuratierter Entdeckungen rund um das Festival, darunter auch eine mit dem gefeierten deutschen DJ und Musikproduzenten BUNT.

Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb, sagt: "Rund um große Events wie Konzerte und Festivals entscheiden sich immer mehr Gäste für Airbnb, denn so können sie so nah wie möglich am Geschehen sein. Durch unsere neue Partnerschaft mit Lollapalooza können Gäste auf Airbnb jetzt noch mehr als nur Unterkünfte buchen - sie können einzigartige Entdeckungen erleben, die ganz im Zeichen der Magie von Live-Musik stehen."

Fruzsina Szep, Festivaldirektorin von Lollapalooza Berlin, sagt: "Lollapalooza ist mehr als nur ein Festival - es ist eine weltweite Bewegung. Fans planen ihr ganzes Jahr rund um dieses Event. Bei der Partnerschaft mit Airbnb geht es darum, diese Reise noch unvergesslicher zu machen und die Tür für ganz neue Erlebnisse im Bereich Live-Musik zu öffnen."

Nach dem Auftritt von BUNT. auf dem Lollapalooza-Festival am 12. Juli erhalten 40 Gäste Zugang zu einem exklusiven Post-Show-Erlebnis mit einer privaten Performance von BUNT. an einem geheimen Ort auf dem Festivalgelände - eine exklusive Zugabe, die die Energie des Lollapalooza-Auftritts von BUNT. in intimer Atmosphäre aufnehmen und noch weiter verstärken wird. Ab dem 5. Juni können Gäste (mit jeweils einer Begleitperson) diese Entdeckung auf Airbnb.com/bunt zum symbolischen Preis von 10 Euro buchen, der auf das 10-jährige Jubiläum des Festivals in diesem Jahr anspielt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Buchungen vergeben.

Neben der Entdeckung mit BUNT. gibt es ab dem 5. Juni noch weitere exklusive Entdeckungen, die rund um das Lollapalooza-Festival gebucht werden können:

Eine exklusive Lollapalooza-Backstage-Tour mit Production Director Marc Loewe

Eine Einführung in die Geheimnisse der Festival-Fotografie mit Profi-Fotograf WOOD¥, inklusive eines persönlichen Porträts, aufgenommen von WOOD¥

Eine exklusive Festival-Styling-Session mit Promi-Stylistin Elli Fatale

Ein Make-up und Haarstyling mit Promi-Make-up-Artist Michael Mayer, gefolgt von einem professionellen Fotoshooting, um den neuen Look festzuhalten

Gäste können die Entdeckungen auf Airbnb.com/lollaberlin2025 buchen. Alle Entdeckungen sind für jeweils zehn Personen verfügbar. Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Buchungen vergeben.

Festival ist treibende Kraft für lokalen Musik-Tourismus

Festivals in Deutschland erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit dem Sommer vor der Tür verzeichnete Airbnb im Jahresvergleich von 2023 auf 2024 einen Anstieg der Suchanfragen nach Unterkünften in Berlin während Lollapalooza um 45 %. Die Anziehungskraft der pulsierenden Kunst- und Unterhaltungsszene Berlins wird dadurch unterstrichen, dass 75 % der Besucher:innen von außerhalb Berlins kommen, vor allem aus den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Auch aus Städten in ganz Deutschland lockt das Festival Menschen an, darunter vor allem Hamburg, München, Köln, Stuttgart und Hannover. Außerdem buchen die Gäste immer spontaner: 64 % der Airbnb-Gäste, die für das Lollapalooza nach Berlin reisen, buchen mindestens einen Monat im Voraus, 45 % sogar zwei Monate im Voraus.

Airbnb fördert ökologische Nachhaltigkeit in Deutschland

Anlässlich der neuen Partnerschaft mit dem Lollapalooza Berlin presented by Telekom und als Teil des fortlaufenden Engagements des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit in Deutschland investiert Airbnb 250.000 Euro in Natur- und Klimaschutzprojekte mit Schwerpunkt in Deutschland. Mit diesen Mitteln werden Initiativen wie Pina Earth zur Verbesserung der Klimaresilienz und der biologischen Vielfalt lokaler Wälder, MoorFutures® zur Moorrenaturierung in Norddeutschland und ClimatePartner unterstützt, eine Organisation, die neben Investitionen in Klimaprojekte auf der ganzen Welt auch Bäume in Deutschland pflanzt. Mit diesem Beitrag sollen die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt werden, die die erhöhte Anzahl von Airbnb-Gästen mit sich bringt, die im Juli, auch während des Lollapalooza, nach Berlin reisen.

Weitere Informationen zum Festivalprogramm des Lollapalooza Berlin finden sich auf der Website des Lollapalooza Berlin presented by Telekom.

