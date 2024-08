BioMarkt Verbund

BioMarkt Verbund feiert "Ein halbes Jahrhundert Bio"

Töpen (ots)

Unter dem Motto "Gemeinsam für eine bessere Welt" feiert der BioMarkt Verbund sein 50-jähriges Jubiläum. Was mit einer ambitionierten Idee und einem gebrauchten Opel begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte mit Auswirkungen auf die ganze Branche. Dazu gratulieren auch die Bio-Anbauverbände. Um das "halbe Jahrhundert Bio" gemeinsam mit seinen Kund*innen zu feiern, hat der BioMarkt Verbund eine crossmediale Kampagne entwickelt.

Ambitionierte Pläne und ein Gebrauchtwagen So hat alles begonnen Die Geschichte von dennree und damit auch von BioMarkt beginnt 1974 ganz klein - mit vier Milchprodukten, viel Pioniergeist, einem guten Sinn fürs Geschäft und einem Opel Blitz. Vor 50 Jahren gründet Thomas Greim mit Anfang 20 dennree mit der Idee, Bio-Lebensmittel für alle überall zugänglich zu machen. Anfang der 1970er Jahre wächst aufgrund der Wirtschaftswunderjahre der Wohlstand. Zugleich werden die Folgen des Wachstums für die Natur und die Notwendigkeit alternativer Ansätze zur industriellen Landwirtschaft erkennbar. Zu Beginn der Bewegung gibt es noch kein Handelsnetz, um die Erzeugnisse zu den Kund*innen zu bringen. Überzeugt von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft gründet Thomas Greim dennree, um genau diese Lücke zwischen Bio-Landwirt*innen und Kund*innen zu schließen. Den Unternehmensnamen leitet Thomas Greim vom französischen Wort für Grundnahrungsmittel ab. Von Anfang an durch den ökologischen Gedanken verbunden, hat dennree zusammen mit vielen Händler*innen und Lieferant*innen die Bio-Bewegung vorangebracht. Und so wurde aus der Idee von dennree in den 70er Jahren ein Netzwerk aus eigenen Denns BioMärkten und selbstständigen BioMärkten. Heute versorgt der BioMarkt Verbund Kund*innen in ganz Deutschland und Österreich mit bester Bio-Qualität. Aus einer kleinen Nische und zarten Anfängen der Bio-Bewegung ist ein neues Lebensgefühl für viele Verbraucher*innen geworden. "Als ich anfing, war Bio noch milde belächelt. Heute gehört eine biologische Ernährung für viele Menschen zum Selbstverständnis. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen konnten und danke allen Mitstreiter*innen für ihren unermüdlichen Einsatz", sagt Thomas Greim. Kreative Marketingkonzepte "Mit den Kund*innen feiern" "Unser Jubiläum soll gemeinsam mit den Kund*innen des BioMarkts gefeiert werden, darum haben wir eine innovative, crossmediale Kampagne auf die Beine gestellt. Mit kreativen Ideen und attraktiven Angeboten werden wir unsere Kund*innen überraschen und begeistern" sagt Lukas Nossol, verantwortlich für die Kommunikation des BioMarkt Verbunds. So werden beispielsweise 15 Riesenposter in deutschen Großstädten aufgehängt, diese werden im Nachgang von einer Werkstatt für Geflüchtete in Handarbeit zu einzigartigen Einkaufstaschen recycelt. Auch zukünftig will BioMarkt gemeinsam mit den Kund*innen Verantwortung für die Umwelt übernehmen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Deshalb können sich Kund*innen mit ihrem Beitrag zu einer besseren Welt auf den "Bessere Welt Preis" bewerben. Außerdem werden die Kund*innen anlässlich des Jubiläums auf eine Zeitreise mitgenommen. Im BioMarkt finden sie bis Ende des Jahres einige Produkte im Retro-Design, das an Etiketten aus den 1970er Jahren angelehnt ist. Zusätzlich gibt es ausgewählte Produkte im "Regenbogendesign" mit den Jubiläumsfarben des BioMarkt Verbunds. 50 Jahre BioMarkt Stimmen aus der Branche "Zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren wir dennree von Herzen! Seit einem halben Jahrhundert bringt Thomas Greim mit seiner Familie und seinem stetig wachsenden Team Bio in immer mehr Haushalte. Ich verbinde mit dennree permanente Pionierarbeit und die Vision, jeden Tag noch ein Stückchen besser zu werden. Von der kuhgebundenen Kälberaufzucht am Hofgut Eichigt bis zum BioMarkt Verbund ist der Tatendrang für Bio-Werte und unsere Bewegung sichtbar. In enger Verbundenheit als bedeutendem Bioland Partner sind wir dankbar für diesen Einsatz für eine lebenswerte Zukunft im Rahmen der planetaren Belastungsgrenzen!" Jan Plagge, Präsident Bioland e.V. Verband für organisch-biologischen Landbau --- "Seit 50 Jahren sind dennree und Demeter eng verbunden. Denn die Geschichte von dennree begann damit, dass der dennree-Gründer und Inhaber Thomas Greim frische Demeter-Milch in Kannen einsammelte und sie in München an einzelne Kund:innen verkaufte. Bald kamen Molkereiprodukte und biodynamisches Obst und Gemüse hinzu. Heute ist dennree der größte Bio-Fachgroßhandel und Bio-Filialist in Deutschland. Und nach wie vor ein wesentlicher Partner von Demeter-Bäuer:innen und Verarbeiter:innen für die Vermarktung ihrer Produkte! Wir sind stolz, dass dieses herausragende Unternehmen Demeter-Mitglied ist und gratulieren herzlich zum 50-jährigen Jubiläum!" Dr. Alexander Gerber, Vorstand demeter e.V. --- "'Du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.' - Vor 50 Jahren Bio-Pionier, heute Marktführer der deutschen Biosupermärkte: Die Firma dennree hat ihr Ziel 'Bio für jeden Tag' in all der Zeit konsequent verfolgt und auch bei schwerer See Kurs gehalten. Grundstein dieser Erfolgsgeschichte ist ein starker Familienverbund, bei dem das Thema 'bio' in all seinen Facetten jeden Tag gelebt wird, auf Augenhöhe mit den Partnerunternehmen, verbindlich und zuverlässig. Gemeinsam mit dennree arbeiten wir als Biokreis daran, regionale Biolebensmittel von Biokreis-Betrieben in die Läden zu bringen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weiter gemeinsam daran zu arbeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen." Josef Brunnbauer, Geschäftsführer BIOKREIS e.V. - Verband für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung --- "Bio darf nicht in der Nische bleiben, sondern wir müssen es in die Breite tragen, damit es seine Wirkung für Umwelt Mensch und Tier entfalten kann. Thomas Greim hatte genau das schon vor 50 Jahren erkannt und hat diese Erkenntnis mit der Gründung von dennree konsequent und erfolgreich in die Tat umgesetzt. Als unermüdlicher Macher mit einer engen Verbindung zur landwirtschaftlichen Praxis ist er so zu einem der großen Pioniere der Bio-Branche geworden. Wir gratulieren ganz herzlich zu 50 Jahren dennree und BioMarkt Verbund!" Steffen Reese, Geschäftsführer Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. ---

