Mitarbeiterwohnungen als Schlüssel zur Fachkräftesicherung

WeberHaus setzt mit Unit+ neue Maßstäbe im nachhaltigen Objektbau

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat sich zu einem der drängendsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme in Deutschland entwickelt - mit spürbaren Folgen für den Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Der Fertighaushersteller WeberHaus begegnet dieser Entwicklung mit dem innovativen Objektbaukonzept Unit+, das speziell für Mitarbeiterwohnungen und urbane Wohnprojekte entwickelt wurde - gebaut in nachhaltiger Holzbauweise.

Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt, dass bislang nur rund 17 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeitenden aktiv bei der Wohnraumversorgung unterstützen. Dabei kann die Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen die Attraktivität als Arbeitgeber erheblich steigern. "Wohnraum ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, sondern auch ein strategisches Instrument zur Fachkräftesicherung. Mit unserem Konzept Unit+ bieten wir Unternehmen eine schlüsselfertige Lösung, die ökologisch, ökonomisch und sozial überzeugt. Dabei setzen wir auf den besten Rohstoff: Holz - ein nachwachsender Baustoff, der CO2 bindet und so aktiv zum Klimaschutz beiträgt", so Arndt Kückenthal vom WeberHaus-Objektbau.

Unit+ - das neue Konzept für den Objektbau

Mit Unit+ bietet WeberHaus ein intelligentes System für urbane Wohnprojekte - ideal für Mitarbeiterwohnungen, Renditeimmobilien oder temporäre Wohnlösungen. Die Grundlage des Konzepts bilden standardisierte Nutzungseinheiten wie Kochen, Wohnen, Essen, Schlafen und Bad, die sich flexibel kombinieren lassen. So entstehen aus denselben Bausteinen unterschiedliche Wohnungstypologien - vom kompakten 1-Zimmer-Apartment bis zur großzügigen Familienwohnung. Ein Beispiel für die Effizienz ist das anschlussfertige Badezimmermodul, das in jeder Wohnungstypologie zum Einsatz kommt. Ergänzt werden die Wohneinheiten durch zentrale Technik- und Erschließungseinheiten, die eine effiziente Versorgung und einen barrierefreien Zugang mit Treppenhaus sowie Aufzug sicherstellen. So entsteht ein flexibles, wirtschaftliches und gestalterisch vielseitiges System, das sowohl funktional als auch architektonisch überzeugt - und dabei höchste Energieeffizienzstandards (KfW) erfüllen kann.

Gefertigt werden die Wand- und Deckenelemente aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz im Werk - präzise, wetterunabhängig und mit modernster Robotertechnik. Fenster, Festverglasungen, Haustüren und Rollladenkästen sind bereits integriert, wodurch sich die Bauzeit vor Ort deutlich verkürzt.

Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitenden

Für Unternehmen bietet Unit+ eine strategische Lösung zur Fachkräftesicherung. Mitarbeiterwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz schaffen Planungssicherheit, reduzieren Pendelzeiten und erleichtern besonders Auszubildenden und neuen Mitarbeitenden den Einstieg. Unternehmen können zudem unbebaute Flächen sinnvoll nutzen und in hochwertigen, klimafreundlichen Wohnraum verwandeln - eine Investition, die Fachkräfte bindet und Standorte stärkt. So entsteht nicht nur ein Mehrwert für die Mitarbeitenden, sondern auch eine nachhaltige Investition in die Zukunft des Unternehmens.

