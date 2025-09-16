WeberHaus GmbH & Co. KG

WeberHaus steigert den Wohnwert: 65 Jahre Innovation und zukunftssichere Ausstattung für moderne Fertighäuser

WeberHaus Jubiläum: 65 Jahre Qualität, Innovation und nachhaltiges Bauen im Fertighaus

Rheinau-Linx - Seit 65 Jahren steht WeberHaus für Qualität, Innovation und nachhaltiges Bauen im Fertighaussegment. Zum Jubiläum macht das Traditionsunternehmen Bauinteressierten ein attraktives Angebot: Mit vier eigens entwickelten Jubiläumshäusern und einer Vielzahl kombinierbarer Premium- und Komfortpakete bietet WeberHaus einen echten Mehrwert - sowohl für das aktuelle Wohngefühl als auch für die langfristige Wertentwicklung der Immobilie.

Moderne Fertighäuser: Vier Jubiläumsmodelle für unterschiedliche Wohnbedürfnisse

Im Mittelpunkt der Aktion stehen vier architektonisch moderne Haustypen, die durch clevere Raumplanung, energieeffiziente Bauweise und stilvolles Design überzeugen. Ob als urbanes Stadthaus, klassisches Einfamilienhaus oder kompakter 1,5-Geschosser - alle Jubiläumsmodelle zeichnen sich durch hohe Bauqualität, nachhaltige Materialien und attraktive Preisvorteile aus. Mit diesen Modellen will WeberHaus nicht nur den Traum vom Eigenheim verwirklichen, sondern diesen auch zukunftssicher gestalten.

Wohnwert steigern mit Premium- und Komfortpaketen

Besonders individuell wird das Jubiläumsangebot durch die exklusiven Premium- und Komfortpakete, die mit jedem WeberHaus kombinierbar sind. Diese Pakete sind nicht nur ein Ausdruck modernen Wohnkomforts, sondern vor allem ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zur Investition in die Zukunft.

Nachhaltiges Wohnen: Photovoltaik, Wärmepumpe und Energieautarkie

Die Premium-Optionen umfassen unter anderem eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, die den Eigenverbrauch deutlich erhöht und so Energieautarkie ermöglicht - ein entscheidender Faktor angesichts steigender Strompreise. Auch die eingesetzten Luft-Wasser-Wärmepumpen mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 sind zukunftsweisend: Sie kombinieren hohe Effizienz mit niedrigem CO2-Fußabdruck und entsprechen bereits heute künftigen gesetzlichen Anforderungen.

Smarter Wohnkomfort: Intelligente Haustechnik und modernes Design

Hinzu kommt ein integriertes Kaminofensystem mit externer Frischluftzufuhr, das nicht nur Gemütlichkeit schafft, sondern als ergänzende Heizquelle energetisch sinnvoll ist. Die Komfortpakete runden das Angebot mit elektrischer Fußbodenheizung im Bad, moderner LED-Beleuchtung, smarten Steuerungssystemen (z. B. WeberLogic 2.0) und trendbewussten Fensterdesigns in Quarzgrau ab. Selbst der mitgelieferte Küchengutschein wird durch individuelle Planung in der WeberHaus-Ausstellung zum echten Wohnwert-Upgrade.

Wohnwert sichern: Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Zukunftssicherheit

"Unser Jubiläum darf kein reines Rückblicken sein, sondern ist vor allem ein Anlass, mit zukunftsweisender Qualität und echten Mehrwerten Danke zu sagen", betont Sven Bilz, Leiter Kommunikation von WeberHaus. "Wir wollen unseren Bauherren Lösungen bieten, die nicht nur heute überzeugen, sondern auch über viele Jahre hinweg den Wohnwert steigern."

Mit dieser Aktion setzt WeberHaus neue Maßstäbe im Bereich des individuellen und nachhaltigen Bauens. Durch die intelligente Kombination aus hochwertigen Grundmodellen und frei wählbaren Ausstattungsoptionen entsteht ein Haus, das sich flexibel an die Lebensphasen und Bedürfnisse seiner Bewohner anpassen kann - und dabei stets energetisch und technisch auf dem neuesten Stand bleibt. Das steigert nicht nur den Wohnkomfort im Hier und Jetzt, sondern schützt auch vor teuren Nachrüstungen in der Zukunft.

WeberHaus Jubiläumsaktion: Vorteile für Bauherren beim Fertighausbau

Die Jubiläumspakete sind zeitlich begrenzt und gelten sowohl für die vier Jubiläumshäuser als auch für andere WeberHaus-Baureihen (Ausnahme: Minihaus Option). Interessierte Bauherren finden alle Informationen, Visualisierungen und Aktionsdetails online unter www.weberhaus.de oder direkt vor Ort in einem der WeberHaus Bauforen.

