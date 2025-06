WeberHaus GmbH & Co. KG

WeberHaus wächst mit Qualität und Innovation

Dank neuer Produkte und automatisierter Fertigung behauptet sich WeberHaus im anspruchsvollen Marktumfeld mit gutem Umsatzplus

WeberHaus zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024. Der Fertighaushersteller mit Standorten in Rheinau-Linx und Wenden-Hünsborn erzielte einen Umsatz von 337,6 Millionen Euro - ein Plus von rund 5,0 % gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem Branchendurchschnitt. Der Objektbau trug mit einem Anteil von 4,0 % zum Umsatz bei - leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, was auf das aktuelle Marktumfeld zurückzuführen ist. "Wir sind zuversichtlich dank neuer Produkte künftig wieder verstärkt Impulse in diesem speziellen Markt setzen zu können", sagt Stephan Jager, kaufmännischer Geschäftsführer bei WeberHaus. Auch der Exportanteil verzeichnet mit 5,1 Prozent einen leichten Rückgang. Deutschland bleibt klar stärkster Absatzmarkt. Insgesamt baute WeberHaus im Jahr 2024 725 Objekte. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 1.294 Mitarbeitende, darunter 73 Auszubildende. Am Stammsitz in Rheinau-Linx arbeiten 896 Mitarbeitende, weitere 300 gehören zum Standort in Wenden-Hünsborn. Im Außendienst mit der World of Living sind es 98 Mitarbeitende.

Trotz der allgemein angespannten Lage in der Baubranche - geprägt durch sinkende Umsätze und rückläufige Auftragseingänge - konnte WeberHaus im Jahr 2024 sein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. "Wir haben 2024 davon profitiert, dass wir einen hohen Auftragsbestand aus den Vorjahren abarbeiten konnten - insbesondere aus den starken Verkaufsjahren während der Corona-Zeit", so Jager. "Gleichzeitig haben wir mit neuen Produktlinien, starken Kampagnen und einem klaren Fokus auf individuelle Kundenwünsche zusätzliche Nachfrage generiert", fügt Wolfgang Weber, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei WeberHaus hinzu.

Insbesondere der strategische Ausbau des Produktportfolios trägt zum Erfolg bei. WeberHaus steht traditionell für maßgeschneiderte Architektenhäuser - ein Segment, das trotz Baukrise stabil bleibt. Zusätzlich wurde im Jahr 2024 die neue Baureihe OPTION eingeführt: kompakte Minihäuser mit Wohnflächen von rund 55, 70 und 90 m². Die Eröffnung von drei Entwürfen fand im April 2025 in der World of Living in Rheinau-Linx statt. Die Ausstellungshäuser stoßen auf durchweg positive Resonanz bei Besuchenden sowie in der Fachpresse.

Auch im Vertrieb konnte WeberHaus die Erwartungen übertreffen: "Unser Team hat 2024 hervorragend gearbeitet. Die selbst gesteckten Vertriebsziele wurden nicht nur erreicht, sondern übertroffen", freut sich Weber.

Innovation trifft Automation: Investitionen sichern Wettbewerbsfähigkeit

Neben der erfolgreichen Geschäftsentwicklung investierte WeberHaus 2024 rund sechs Millionen Euro in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und moderne Fertigungstechnik. Ein besonderer Meilenstein war die Umsetzung von zwei neuen Robotik-Teilprojekten, die 2024 und Anfang 2025 in den Fertigungsprozess integriert wurden.

Die im Sommer 2024 installierte Robotik-Anlage automatisiert die Beplankung der zweiten Seite von Innenwänden. Im Januar 2025 wurden zwei weitere Roboterzellen im Bereich der liegenden Wandfertigung in Betrieb genommen, die das vollautomatische Auflegen und Befestigen von OSB- und Gipskartonplatten übernehmen. Jeweils zwei Industrieroboter arbeiten in beiden Zellen Hand in Hand und übernehmen dabei auch präzise Bohr- und Fräsarbeiten. Diese Automatisierungen steigern nicht nur Effizienz und Qualität, sondern entlasten gleichzeitig die Mitarbeitenden in der Produktion.

Fertigbau weiter im Aufwind

Laut dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) war 2024 ein Jahr der Marktanteilsgewinne für die Branche: 26,1 % aller neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland waren Fertighäuser - ein Plus von 1,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (24,5 %). Obwohl die Gesamtzahl der Genehmigungen weiter rückläufig war, konnte sich der Fertigbau klar behaupten.

WeberHaus sieht darin einen klaren Auftrag: "Damit sich wieder mehr Menschen den Traum vom eigenen Zuhause erfüllen können, braucht es dringend attraktive und verlässliche Förderprogramme, die Planungssicherheit schaffen", betont Weber.

