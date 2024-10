Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Drei neue Masterstudiengänge an der FH Kufstein Tirol

Bild-Infos

Download

Kufstein (ots)

2025/26 starten die drei englischen Studiengänge Energy & Sustainability Management*, Data Science & Intelligent Analytics* und Smart Products & AI-driven Development* in Vollzeit.

Das Ausbildungsangebot der Fachhochschule Kufstein wird stetig aktualisiert und erweitert - so auch im Wintersemester 2025/26. Ab Herbst kommenden Jahres stehen drei neue beziehungsweise überarbeitete Masterprogramme als Vollzeit-Studium in englischer Sprache zur Verfügung: Energy & Sustainability Management*, Data Science & Intelligent Analytics* und Smart Products & AI-driven Development. In allen drei Studiengängen sind mehrtätige Studienreisen sowie Praxisprojekte mit (inter-)nationalen Unternehmen fest im Curriculum verankert. „Die viersemestrigen Masterprogramme zielen darauf ab, unsere Studierenden zu Spezialist:innen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet auszubilden“, sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „Mit unseren erweiterten Studienmöglichkeiten statten wir unsere Studierende mit den Kompetenzen aus, die sie brauchen, um technologische und gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten. Durch das englischsprachige Angebot möchten wir noch mehr internationale Studierende ansprechen, die unsere Studentenschaft durch ihre Perspektiven und Erfahrungen bereichern.“

Energy & Sustainability Management*

Der Masterstudiengang Energy & Sustainability Management* konzentriert sich auf die internationale und europäische Perspektive des Energie- und Nachhaltigkeitsmanagements. Die Kufsteiner Fachhochschule bietet den Studierenden vertiefte Kenntnisse, um innovative Lösungen für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz zu entwickeln. Schlüsselbereiche wie Nachhaltigkeitsbewertung, strategisches Management und KI-gesteuerte Datenanalyse werden intensiv behandelt. Die Masterarbeit fördert die anwendungsorientierte Forschung. Durch Business-Abende und Projekte erweitern die Studierenden ihre Netzwerke. Das Programm stärkt die Kernkompetenzen und fördert eine ganzheitliche Sicht auf Nachhaltigkeit, die für die strategische Planung in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, NGOs oder persönlichen Start-ups unerlässlich ist.

Data Science & Intelligent Analytics*

Der Master Data Science & Intelligent Analytics* verbindet Informatik, Statistik, Mathematik und verwandte Anwendungsdisziplinen. Die Absolvent:innen erlangen anwendungsbereite Kompetenzen in Datenanalyse, Technologie, Unternehmensanwendungen und der Entwicklung innovativer Lösungen. Durch praxisorientierte Data Science Labs und projektbasiertes Lernen gewährleistet die FH Kufstein Tirol ein hohes Maß an fachlicher Tiefe und praktischer Relevanz. Das Programm adressiert die gesamte Wertschöpfungskette von Rohdaten über Querschnittsfunktionen bis hin zum wirtschaftlichen Erfolg.

Smart Products & AI-driven Development*

Der Masterstudiengang Smart Products & AI-driven Development* verbindet technisches und wirtschaftliches Wissen für die Entwicklung intelligenter, vernetzter Produkte. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung modernster KI-Methoden wie generative Sprachmodelle, Edge Computing und Machine Learning zur Systemanalyse und -vorhersage. Der vollständig englischsprachige Unterricht bereitet Studierende auf internationale Karrieren vor und bietet starke Praxisorientierung durch projektbasiertes Lernen. Der Zugang zu fortschrittlichen Technologien, wie additive Fertigung, fördert eine Hands-On-Mentalität. Interdisziplinäre Zusammenarbeit erweitert den Horizont und fördert die Expertise in der Integration von KI in Produktentwicklungsprozesse und die Schaffung intelligenter, serviceorientierter Lösungen.

*Start vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria

Original-Content von: Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, übermittelt durch news aktuell