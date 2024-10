Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Neue Bachelorstudiengänge an der FH Kufstein Tirol

Kufstein (ots)

Im Wintersemester 2025/26 starten an der FH Kufstein Tirol ein neuer und ein umbenannter Bachelorstudiengang.

Die Fachhochschule Kufstein Tirol baut ab dem Wintersemester 2025/26 ihr vielfältiges Ausbildungsangebot im Bachelor-Bereich weiter aus. Zum einen haben die Lehrenden der FH Kufstein Tirol den englischsprachigen, österreichweit einzigartigen Studiengang Drone Engineering & AI-based Innovation* entwickelt, der in der Vollzeit-Variante angeboten wird. Zum anderen firmiert der Studiengang Unternehmensführung ab dem nächsten Wintersemester unter dem neuen Namen Leadership & Business Management. Beide Bachelorstudiengänge gehen über sechs Semester und haben ein verpflichtendes Auslandssemester sowie ein Berufspraktikum integriert. „Unser Studienangebot - sowohl für den Bachelor als auch für den Master - wächst stetig und passt sich den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes an“, sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „Wir sind stets bestrebt, aktuelle Trends in Wirtschaft und Forschung nicht nur zu erkennen, sondern Vorreiter in diesen zu sein - insbesondere in den Feldern Digitalisierung, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Das spiegelt sich sowohl in unserem Studienangebot, als auch in unseren Curricula wider.“

Drone Engineering & AI-based Innovation*

Der neue Bachelorstudiengang Drone Engineering & AI-based Innovation* vermittelt umfassende Kenntnisse der Drohnentechnologie und ihrer Anwendungen. Schwerpunkte sind Drohnendesign, Antriebssysteme und elektronische Subsysteme, basierend auf Grundlagen der Luftfahrt und Aerodynamik. Verschiedene Software- und Programmiermodule befähigen die Studierenden zur Steuerung von Drohnen und autonomen, unbemannten Flugsystemen (UAS). Zusätzlich ermöglichen Sensorik und Datenanalyse eine sinnvolle Nutzung der gewonnenen Informationen. Rechtliche Rahmenbedingungen und Sicherheit runden das Curriculum ab. Die Unterrichtssprache ist Englisch, weitere Fremdsprachen sowie ein verpflichtendes Auslandssemester an einer der weltweit 225 Partnerhochschulen und ein mehrwöchiges Berufspraktikum verhelfen zu interkulturellen Kompetenzen. Managementwissen und unternehmerisches Denken verbessern außerdem die Berufschancen auf dem globalen Markt.

Die Absolvent:innen dieses Studiengangs sind nach ihrem erfolgreichen Abschluss technisch versiert, verstehen die ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen und sind geschult in kritischem Denken, Problemlösung und Projektmanagement.

Leadership & Business Management

Beim ehemaligen Studiengang Unternehmensführung ändert sich ab dem Wintersemester 2025/26 lediglich der Name in Leadership & Business Management, das bewährte Curriculum bleibt weiter bestehen. Das Programm bereitet die Studierenden darauf vor, Unternehmen erfolgreich zu führen und/oder zu gründen. Das ganzheitliche unternehmerische Denken steht dabei im Vordergrund, unterstützt durch betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Praxisprojekte und Sozialkompetenzen.

Über die FH Kufstein Tirol

Seit über 25 Jahren bildet die FH Kufstein Tirol in 24 Studiengängen Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. Die Fachhochschule wurde für die hohe Qualität der Ausbildung mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel für die hervorragende Studierendenmobilität, die auch im internationalen Vergleich überzeugte.

Eine Reihe von Studiengängen richtet sich speziell an Berufstätige, der hohe Onlineanteil in der Lehre ermöglicht die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und familiären Verpflichtungen. Die 450 Lehrenden können eine persönliche und individuelle Betreuung der Studierenden garantieren. Aufgrund des hohen Praxisanteils im Studium sind die 8.800 Absolvent:innen der Fachhochschule auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.

*Start vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria

Original-Content von: Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, übermittelt durch news aktuell