Paukenerguss nach Mittelohrentzündung: Wenn Kinder plötzlich schlechter hören

Rheda-Wiedenbrück

"Mama, was hast du gesagt?". Wenn Kinder nach einer überstandenen Mittelohrentzündung plötzlich häufiger nachfragen, den Fernseher lauter stellen oder unkonzentriert wirken, kann ein Paukenerguss dahinterstecken. Die Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr ist eine der häufigsten Folgen einer Mittelohrentzündung. Umso wichtiger ist es, diese frühzeitig zu behandeln. Otofren® von Pflüger unterstützt die Abheilung der Entzündung und kann auf natürliche Weise dazu beitragen, Folgeerscheinungen wie einem Paukenerguss vorzubeugen.

Gerade in der kalten Jahreszeit sind Kinder besonders anfällig für Atemwegsinfekte. Ihre Ohrtrompeten sind kürzer und verlaufen waagerechter als bei Erwachsenen. Aufgrund dessen können zum einen Erreger leichter vom Nasen-Rachen-Raum in das Mittelohr aufsteigen, zum anderen ist dadurch die Belüftung erschwert. Auch nach einer Mittelohrentzündung kann die Ohrtrompete weiterhin geschwollen bleiben, sodass die Flüssigkeit nicht abfließen kann und sich hinter dem Trommelfell ansammelt. Ein Paukenerguss entsteht, der sowohl das Hörvermögen beeinträchtigen als auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung haben kann. Bis zu 90 Prozent aller Kinder unter acht Jahren erhalten mindestens einmal diese Diagnose.

Warum frühzeitiges Handeln so wichtig ist

In den meisten Fällen bildet sich ein Paukenerguss selbst zurück, wenn die zugrundeliegende Mittelohrentzündung vollständig abheilt. Laut der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) heilen 80 Prozent der akuten Mittelohrentzündungen spontan ohne Antibiotika ab. Zur symptomatischen Behandlung werden in der Praxis abschwellende, entzündungshemmende und schmerzlindernde Mittel eingesetzt.

Bleibt ein Paukenerguss über längere Zeit bestehen, handelt es sich um einen chronischen Paukenerguss. Bei Kleinkindern kann dieser die wichtige Phase der Sprachentwicklung beeinträchtigen. Wenn Kinder über längere Zeit schlechter hören, nehmen sie Sprache weniger differenziert wahr. Das kann sich sowohl auf den Spracherwerb als auch auf die Aussprache und das Verhalten im Kindergarten oder der Schule auswirken.

Tipps: Was können Eltern tun?

Wenn Ihr Kind nach einer Mittelohrentzündung schlechter hört oder vermehrt nachfragt, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Ein abschwellendes Nasenspray kann helfen, die Ohrtrompete zu weiten und den Abfluss der Flüssigkeit zu fördern.

Belüftungsübungen wie Schlucken, Gähnen oder die Anwendung eines Nasenballons können die Belüftung des Mittelohrs unterstützen.

Beobachtung der Sprachentwicklung: Achten Sie darauf, ob Ihr Kind Sprache gut versteht und sich altersgerecht entwickelt.

Eine fachärztliche Untersuchung kann klären, wie ausgeprägt der Paukenerguss ist.

Bei chronischem Verlauf kann der Arzt die Möglichkeit eines Paukenröhrchens (Tympanotomie-Röhrchen) besprechen. Dieses kleine Röhrchen wird ins Trommelfell eingesetzt und sorgt für eine durchgängige Belüftung des Mittelohrs.

Vorbeugen statt Nachsorgen mit Otofren®

Bei Mittelohrentzündungen dient Otofren® als natürlich unterstützendes, homöopathisches Komplexmittel. Es enthält acht sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe, die sich bei akuten und chronischen Mittelohrentzündungen vielfach bewährt haben. Otofren® hemmt die Entzündung, unterstützt die Schmerzlinderung und fördert die Abheilung der entzündeten Schleimhäute. Das homöopathische Mittel kann bereits bei den ersten Anzeichen von Ohrenschmerzen eingesetzt werden. Die Tabletten sind geschmacksneutral, ohne Alkohol und lösen sich schnell im Mund auf. Die nebenwirkungsfreie Therapie ist ab dem 1. Lebenstag zugelassen.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR® Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Dosierspender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Otofren®, 100 Tabletten, PZN 00201388, UVP 15,70 EUR

Weiterführende Informationen auf www.pflueger.de/sortiment/otofren.

