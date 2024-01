Atlas Renewable Energy

ATLAS RENEWABLE ENERGY UND VOTORANTIM CIMENTOS UNTERZEICHNEN STROMABNAHMEVERTRAG (PPA) FÜR EIN SOLARPARK IN BRASILIEN

Sao Paulo (ots/PRNewswire)

Mit dieser Partnerschaft beabsichtigt Votorantim Cimentos, den Verbrauch an erneuerbaren Energien in Brasilien auf 75 % zu erhöhen, seine Entkarbonisierungsstrategie zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Atlas Renewable Energy, ein international führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen, und Votorantim Cimentos, ein Unternehmen für Baumaterialien und nachhaltige Lösungen, haben einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement - PPA) zur Lieferung bzw. Abnahme von 100 MW Solarenergie für die nächsten 15 Jahre unterzeichnet. Die im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellte Solarenergie wird den Energiebedarf der Produktionseinheiten und Vertriebszentren von Votorantim Cimentos im Süden, Südosten und Mittleren Westen Brasiliens decken.

Mit der neuen Partnerschaft wird das Projekt für etwa ein Drittel des Energieverbrauchs von Votorantim Cimentos im Land verantwortlich sein, was der Energieversorgung von 424.000 Haushalten entspricht. Mit dem Stromabnahmevertrag zur Eigenproduktion treibt das Unternehmen seine Entkarbonisierungsstrategie voran, die erneuerbare Energien als einen ihrer strategischen Pfeiler vorsieht.

Die neue Energieerzeugung wird aus dem Solarprojekt Luiz Carlos von Atlas in der Gemeinde Paracatu, Minas Gerais, stammen, das eine installierte Leistung von 787 MWp haben wird, von denen fast zwei Drittel (470 MWp) für Votorantim Cimentos bestimmt sind.

„Diese Partnerschaft mit Votorantim Cimentos bestätigt die wiederholte Fähigkeit von Atlas, Partnerschaften mit erstklassigen Unternehmen des lateinamerikanischen Industriesektors einzugehen, um sie bei der Energiewende zu unterstützen. Sie trägt auch zum Aufbau einer nachhaltigen, mit sauberer Energie betriebenen Produktionslieferkette in Brasilien bei. Gleichzeitig sind wir stolz darauf, dass unser Projekt Luiz Carlos die erstklassigen ESG-Programme von Atlas fördern wird, die auf eine wirklich nachhaltige Entwicklung abzielen", sagte Carlos Barrera, Geschäftsführer von Atlas Renewable Energy.

Das Projekt ist auch Teil des Investitionsportfolios von Votorantim Cimentos, um die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern und eine bessere langfristige Position und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der Entkarbonisierung und steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitsverpflichtungen 2030 von Votorantim Cimentos. In allen Regionen, in denen wir tätig sind, konzentrieren wir uns darauf, die Effizienz zu steigern und die Nutzung erneuerbarer Energien einzubeziehen, um die Menge an selbst erzeugter sauberer Energie, die wir verbrauchen, und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Vorteile für die Gesellschaft und den Planeten zu schaffen", sagt Álvaro Lorenz, Direktor für globale Nachhaltigkeit bei Votorantim Cimentos.

Solarprojekt Luiz Carlos

Das Solarprojekt Luiz Carlos wird in Paracatu, Minas Gerais, angesiedelt sein, einer Gemeinde, in der bereits andere Solarprojekte von Atlas angesiedelt sind. Dadurch kann das Unternehmen weiterhin in die Entwicklung der Region investieren, sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht, wobei der Schwerpunkt auf der Einstellung von Arbeitskräften vor Ort liegt.

Mit dem Baubeginn wird Atlas aktiv robuste Umwelt-, Sozial- und Governance-Programme (ESG) für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Im Rahmen des Vorzeigeprogramms von Atlas, „Wir sind alle Teil derselben Energie", wurden während des Baus des Solarprojekts Boa Sorte in derselben Gemeinde mehr als 300 Frauen aus den umliegenden Gemeinden geschult, damit sie zum Bau der Solaranlagen beitragen können. Darüber hinaus wird auch das preisgekrönte Ed-Mundo-Programm von Atlas umgesetzt. Das Programm soll junge Studenten aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in den Bereichen Programmierung, IT, Robotik und Unternehmertum ausbilden und sie dazu befähigen, eine zentrale Rolle beim sozialen Wandel zu spielen, indem sie Beschäftigungsmöglichkeiten und zusätzliche Einkommensquellen für ihre Gemeinden und Familien schaffen.

INVESTITIONEN IN DIE ENTKARBONISIERUNG

Votorantim Cimentos hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 45 % der weltweit verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Mit diesem neuen Projekt werden 75 % der von dem Unternehmen in Brasilien verbrauchten Energie aus sauberen Quellen stammen.

Seit seiner Gründung war Votorantim Cimentos stets bestrebt, seine eigene Energie für die Produktion seiner Anlagen zu erzeugen. Im Bundesstaat Bahia betreibt das Unternehmen die Konzession für das 160-Megawatt-Wasserkraftwerk Pedra do Cavalo, außerdem besitzt es vier Kleinwasserkraftwerke an anderen Standorten und ist am Konsortium des Machadinho-Wasserkraftwerks (HPP) im Süden Brasiliens beteiligt. 2022 unterzeichnete das Unternehmen außerdem eine Vereinbarung mit Auren über den Bau eines Windparks im Nordosten Brasiliens mit einer Kapazität von 220 Megawatt, der Anfang 2023 in Betrieb genommen wurde und sein Portfolio um durchschnittlich 55 MW erneuerbare Energie erweitert.

Der Abschluss der Vereinbarung hängt noch von den üblichen Bedingungen für Vorgänge dieser Art ab, darunter die Genehmigung des Verwaltungsrats für wirtschaftliche Verteidigung (CADE).

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein internationales Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das rund 5,2 GW an erneuerbaren Energieanlagen entwickelt und gebaut hat, von denen 2,3 GW in Betrieb sind. Atlas ist seit Anfang 2017 auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team mit fundierten Kenntnissen des globalen Strommarktes und der erneuerbaren Energien, das über die längste Erfolgsbilanz in der Branche der erneuerbaren Energien in Iberoamerika vorzuweisen hat.

Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Großunternehmen bei der Energiewende zu 100 % sauberer Energie zu unterstützen. Atlas Renewable Energy ist weithin anerkannt für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten sowie für seine umfassende und langjährige Erfolgsbilanz in den Bereichen ESG und nachhaltige Entwicklung.

Weitere Angaben finden Sie unter: https://www.atlasrenewableenergy.com

Informationen zu Votorantim Cimentos

Votorantim Cimentos ist ein Unternehmen für Baumaterialien und nachhaltige Lösungen mit mehr als 13.000 Mitarbeitern. Das Portfolio an Baustoffen geht über Zement hinaus und umfasst Beton, Mörtel und Zuschlagstoffe. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen landwirtschaftliche Betriebsmittel, Abfallentsorgung und Co-Processing tätig. Die Einheiten von Votorantim Cimentos befinden sich in strategischer Nähe zu den wichtigsten wachsenden Verbrauchermärkten und sind neben Brasilien in zehn weiteren Ländern vertreten: Argentinien, Bolivien, Kanada, Spanien, den Vereinigten Staaten, Luxemburg, Marokko, Tunesien, der Türkei und Uruguay. Weitere Informationen unter www.votorantimcimentos.com.br

