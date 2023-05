Ecolibrium

ECOLIBRIUM BRINGT SMARTSENSE DISCOVERY AUF DEN MARKT, UM BRITISCHE UNTERNEHMEN BEI DER VISUALISIERUNG VON KOHLENDIOXIDEMISSIONEN ZU UNTERSTÜTZEN UND DEN WEG ZU NET-ZERO ZU BESCHLEUNIGEN

London (ots/PRNewswire)

SmartSense Discovery bietet erstklassige Technologie für die Dekarbonisierung von Unternehmen

Anzeige der Kohlendioxidemissionen Ihres gesamten Immobilienportfolios auf einem einzigen Dashboard innerhalb von 48 Stunden nach der Inbetriebnahme - der erste Schritt für Unternehmen, um ihre CO2-Bilanz zu verstehen

Dateneinspeisung von Kohlenstoffemissionen nahezu in Echtzeit

Hardware-free Installation

Ecolibrium, die Plattform für maschinelles Lernen zur Dekarbonisierung von Industrie- und Gewerbegebäuden, hat die Einführung von SmartSense Discovery bekannt gegeben, einem neuen Tool, das es Unternehmen ermöglicht, innerhalb von 48 Stunden nach der Inbetriebnahme den CO2-Fußabdruck ihres gesamten Portfolios zu ermitteln, zu bewerten und zu verwalten.

SmartSense Discovery wurde entwickelt, um Unternehmen einen sofortigen Überblick über die Energiekosten, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffintensität ihrer Gebäude und Portfolios zu geben. SmartSense Discovery ist ein unschätzbares Werkzeug für Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren, insbesondere für solche mit einer höheren Energieintensität oder mit mehreren Standorten, wie z. B. im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Die Plattform bietet dieselben Vorteile auch öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen und lokalen Behörden als ersten Schritt zur Dekarbonisierung.

SmartSense Discovery konsolidiert die Daten in einem einzigen Dashboard, das einen Überblick über die Portfolio-Performance bietet. Diese Leistung wird dann kontinuierlich anhand von Trends im Gebäudebetrieb und Benchmarks analysiert, um den Energieverbrauch zu überwachen und Anomalien zu erkennen.

Die mit SmartSense Discovery gesammelten Daten können die Grundlage für die Meldepflicht bilden. Im Vereinigten Königreich sind alle großen Organisationen verpflichtet, das Rahmenwerk Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) einzuhalten. SECR untersucht sowohl die Treibhausgasemissionen als auch die Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und ist ein wichtiger Schritt in einem sich ständig verschärfenden Regulierungssystem, um das Ziel der Regierung "Net Zero Carbon 2050" zu unterstützen.

SmartSense Discovery ist nur der erste Schritt, den Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft mit Ecolibrium unternehmen können. Unternehmen können auf SmartSense Insights aufrüsten, ein umfassendes Tool, das Tausende von IoT-Datenpunkten aus der gesamten betrieblichen Infrastruktur eines Unternehmens aufnimmt, um einen digitalen Zwilling zu erstellen - bis hin zu den kleinsten Energieanlagen. SmartSense Insights setzt maschinelles Lernen ein, um die Leistung mit den höchsten Industriestandards zu vergleichen. Ecolibrium erstellt dann eine Roadmap mit Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Erreichung von betrieblichen Spitzenleistungen, Nachhaltigkeitszielen und gesünderen Gebäuden. Auf diese Weise konnten bei über 100 Kunden weltweit Energieeinsparungen von 15 bis 20 % und Einsparungen bei den Kohlenstoffemissionen von 12 bis 15 % erzielt werden.

Chintan Soni, CEO von Ecolibrium, sagte: "Während das Vereinigte Königreich darauf hinarbeitet, seine rechtlich bindenden Carbon Net-Zero Verpflichtungen bis 2050 zu erfüllen, haben Untersuchungen der britischen Handelskammer ergeben, dass 90 % der Unternehmen noch nicht den entscheidenden ersten Schritt zur Erfassung und Verwaltung ihres CO2-Fußabdrucks getan haben. SmartSense Discovery löst diese Herausforderung zum ersten Mal, indem es Unternehmen hilft, ihre Daten in einem einzigen, automatisierten Echtzeit-Dashboard zu konsolidieren, das einen intelligenten Überblick über die Gesamtenergiekosten, die Kohlenstoffintensität und den Energieverbrauch bietet und als Sprungbrett für die Einführung größerer Effizienz und Kosteneinsparungen genutzt werden kann.

"Das erreichen von Net Zero ist nicht nur vorteilhaft für den Planeten, sondern wirkt sich auch positiv auf das Geschäft und die Belegschaft aus. Durch die Digitalising von Prozessen wird Zeit für Analysen und die Identifizierung von Einsparmöglichkeiten gewonnen. Die Grenzen der Technologie zu verschieben, um den Weg der Dekarbonisierung digital zu beschleunigen, ist der Schlüssel zu nachhaltigem Wohlstand, einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Menschen, Planeten und Profit.

"Dieser Ansatz zahlt sich nachweislich aus. Jüngste Untersuchungen von CBRE haben zum Beispiel gezeigt, dass Bürogebäude mit Nachhaltigkeitszertifikaten einen Mietaufschlag von 6 % erzielen, ein Phänomen, das in der Branche 'als grüne Prämie' bekannt ist."

Für weitere Informationen oder um sich für eine SmartSense Discovery-Demo anzumelden, besuchen Sie bitte www.ecolibrium.io.

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

FTI Consulting

ecolibrium@fticonsulting.com

Informationen zu Ecolibrium

Ecolibrium wurde 2011 von den Unternehmerbrüdern Chintan und Harit Soni gegründet und ist ein technologieorientiertes Nachhaltigkeitsunternehmen, das innovative Lösungen für Unternehmen zur Ermittlung, Planung und Umsetzung ihrer Carbon Net Zero-Ambitionen anbietet.

Ecolibrium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf der ganzen Welt zu nachhaltigem Wohlstand zu verhelfen, indem es ein Gleichgewicht zwischen Menschen, Umwelt und Gewinn herstellt. Durch den Einsatz proprietärer Algorithmen des maschinellen Lernens liefert Ecolibriums Vorzeige-IoT-Lösung SmartSense messbare Ergebnisse und einen Fahrplan zur Dekarbonisierung.

SmartSense überlagert bestehende Systeme und verbindet Datenpunkte, um den Kunden einen Überblick über Kohlenstoff-, Energie- und Betriebskosten zu verschaffen und das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das Berichtsmodul stellt dann die ESG-Bewertungen und die Kennzahlen für die betriebliche Effizienz dar und vergleicht sie mit den festgelegten Meilensteinen, um ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung zu erstellen.

SmartSense wird derzeit von mehr als 100 Unternehmen weltweit auf einer Fläche von 50 Millionen Quadratmetern eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ecolibrium.io

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2076179/Ecolibrium_SmartSense_Discovery.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ecolibrium-bringt-smartsense-discovery-auf-den-markt-um-britische-unternehmen-bei-der-visualisierung-von-kohlendioxidemissionen-zu-unterstutzen-und-den-weg-zu-net-zero-zu-beschleunigen-301823950.html

Original-Content von: Ecolibrium, übermittelt durch news aktuell