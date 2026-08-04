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ARD Schlagerwelt: Neue digitale Heimat für Schlagerfans in ARD Sounds

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Erfurt/Frankfurt (ots)

Die ARD bündelt ihre Schlagerangebote künftig an einem zentralen Ort: Mit der ARD Schlagerwelt entsteht auf der Audioplattform ARD Sounds ein neues digitales Zuhause für Schlagerfans. Das Gemeinschaftsprojekt von MDR, BR, NDR, hr, SR, rbb und SWR vereint Musik, Geschichten und etablierte Formate aus der Welt des Schlagers in einer modernen digitalen Umgebung. Die Federführung für Entwicklung und Umsetzung liegt beim MDR.

"Mit der ARD Schlagerwelt schaffen wir erstmals einen zentralen Anlaufpunkt für die vielfältigen Schlagerangebote der ARD im Audiobereich. Die große und treue Schlager-Community erhält damit eine moderne, zeitgemäße Heimat, die bewährte Inhalte bündelt und zugleich neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnet", sagt Ulrich Böhme, Koordinator der ARD Schlagerwelt.

Die ARD Schlagerwelt ist ab sofort mit ersten Inhalten in ARD Sounds verfügbar und wird kontinuierlich ausgebaut. 2027 ist - vorbehaltlich der Zustimmung des MDR-Rundfunkrats - der Start eines linearen Radio-Webchannels innerhalb des neuen Angebots geplant.

Aktuell finden die Hörerinnen und Hörer die Livestreams der Radioprogramme von BR Schlager, NDR Schlager und der MDR Schlagerwelt exklusiv auf der Startseite der ARD Schlagerwelt in ARD Sounds. Weiterhin ermöglichen thematische Loops und kuratierte Musikstrecken einen einfachen Einstieg in Musik-Specials, Programmhighlights und beliebte Schlagerinhalte - jederzeit und unabhängig von festen Sendezeiten.

Auch bekannte Formate werden künftig in der ARD Schlagerwelt auffindbar sein. Dazu zählen unter anderem die ARD Schlagerhitparade vom BR und die ARD Schlagerparty vom hr.

Auf der Startseite der ARD Schlagerwelt werden die Audioangebote aus dem Schlagergenre mit den bereits etablierten Online-Angeboten vernetzt, darunter die ARD Schlagerwelt Website sowie die ARD Schlagerwelt auf Instagram und Facebook.

Die Inhalte entstehen in enger Zusammenarbeit mehrerer ARD-Landesrundfunkanstalten unter Federführung des MDR und bilden eine große musikalische Bandbreite und inhaltliche Vielfalt für Schlagerfans quer durch alle Generationen ab. Einmal mehr unterstreicht die ARD damit ihr Potenzial für eine effiziente Verzahnung ihrer Angebote zum Vorteil des Publikums.

Mit der ARD Schlagerwelt reagiert die ARD auf veränderte Mediennutzungsgewohnheiten. Audioangebote werden heute zunehmend über Apps, Smart Speaker, Smartphones und vernetzte Fahrzeuge genutzt. Das neue Angebot ermöglicht es, Schlagerfans genau dort zu erreichen, wo sie ihre Lieblingsinhalte immer häufiger konsumieren und möglichst komfortabel nutzen wollen. Gleichzeitig werden die Schlagerangebote der ARD zeitunabhängig verfügbar gemacht und konsequent für die digitale Nutzung weiterentwickelt.

Über ARD Sounds

ARD Sounds ist die gemeinsame Audio-Plattform der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser in Deutschland - vom Lieblings-Radioprogramm über Podcasts bis hin zu exklusiven Hörspielen und Live-Sport. Als "Playbutton für den Tag" ist ARD Sounds auf zahlreichen Endgeräten überall dabei, intuitiv und lückenlos auf Sprachassistenten, im Autoradio und Smartphones. Jetzt downloaden für Android und iOS.

Weitere Informationen:

www.ardsounds.de

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