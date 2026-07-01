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„Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“

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Weimar (ots)

Pünktlich zu den beiden Deutschlandkonzerten der K-Pop Band BTS tauchen Journalistin und Podcasterin Lisa-Sophie Scheurell und Content Creator Dongin Kim ein in das Universum eines der größten Pop-Phänomene unserer Zeit. In insgesamt sechs Folgen zeichnen die beiden Hosts den Weg der Band nach: Von ihren Anfängen im koreanischen Idol-System über ihre größten Erfolge bis hin zu ihrem Comeback nach dem Militärdienst, das mit einer Welttournee eingeläutet wird. „Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“ (ARD Kultur/SWR/SR/Radio Bremen) ist ab 2. Juli in ARD Sounds, auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören.

Die K-Pop Band BTS ist eine der einflussreichsten Bands der Welt, mit Milliarden Streams, Reden vor der UN, einem Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus und einem Fandom, das Märkte bewegt, Millionen spendet und sich politisch organisiert. Auf dem Zenit ihres Erfolges mussten die sieben Bandmitglieder eine Pause einlegen und ihren Militärdienst leisten. Nach vier Jahren Abwesenheit von der Bühne feiern BTS jetzt ihr Comeback. Und trotzdem kennen viele in Deutschland diese Band kaum.

Der Podcast „Kennst du BTS?“ geht in sechs Folgen der Frage nach, wie die Gruppe, die als Außenseiter gestartet ist, zu einer der einflussreichsten Bands der Welt werden konnte.

Dabei setzen BTS in mehrfacher Hinsicht neue Maßstäbe. Sie gehören zu den ersten koreanischen Idols, die über Angst, Leistungsdruck und Selbstzweifel sprechen. Sie werden zuerst mit Songs auf Koreanisch weltweit erfolgreich, um diese Erfolge später zu toppen, als sie auf Englisch singen. Ihre Fans rufen bei Radiosendern an und bitten darum, Songs von BTS zu spielen. Als Dank schicken sie Blumen in die Radio-Studios und bringen BTS in die Billboard-Charts. Aus einzelnen Menschen wird eine globale Community mit einem eigenen Namen: ARMY.

Die beiden Hosts erzählen die Erfolgsgeschichte von BTS vom Aufstieg bis zum Comeback 2026, legen dabei aber auch das knallharte Business hinter dieser Karriere offen. Sie sprechen über das koreanische Idol-System, in dem K-Pop Bands strategisch aufgebaut werden und den Konflikt zwischen Erfolg im Westen und koreanischer Identität. Dazu erweitern sie die Perspektiven mit Stimmen aus Wissenschaft, Fandom und Musikindustrie. Lisa-Sophie Scheurell ist langjähriger K-Pop-Fan, analysiert das Popkultur-Phänomen als Journalistin mit der nötigen Distanz. Content Creator Dongin Kim ist Deutsch-Koreaner und kennt BTS schon seit seiner Jugend.

Lisa-Sophie Scheurell: „Dieser Podcast ist für all die Menschen, die vielleicht ein, zwei Songs von BTS kennen und sich denken: 'Okay, darüber will ich mehr erfahren.' Aber er ist auch für Leute, die schon lange Fans sind. Auch ich habe in diesem Podcast noch viele neue Sachen erfahren.“

Der Podcast ist ein Muss für ARMY, aber auch für alle, die verstehen wollen, warum BTS eine der einflussreichsten Bands der Gegenwart sind.

„Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“ erscheint am 02. Juli in ARD Sounds, bei ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Start gibt es in ARD Sounds direkt zwei Folgen zu hören.

Die einzelnen Folgen im Überblick:

Folge 1: We are Bulletproof: Wie alles begann, 2. Juli

Folge 2: FIRE: Das Idol-System, 2. Juli

Folge 3: Magic Shop: Wenn Fans zur ARMY werden, 9. Juli

Folge 4: Tear: Eine Band zerbricht (fast), 16. Juli

Folge 5: Dynamite: Zwischen Weltstillstand und Weltrekord, 23. Juli

Folge 6: Arirang: Alles neu, alles anders?, 30. Juli

Über die Hosts:

Lisa-Sophie Scheurell hat schon an einigen Orten gelebt, bevor es sie nach München gezogen hat. Ihr Abitur hat sie in Shanghai, China gemacht und ist da das erste Mal so richtig mit asiatischer Kultur in Kontakt gekommen. Als sie dann 2018 Fan von BTS wurde, hat sie nur kurze Zeit später inspiriert durch ihre Tätigkeit beim Studi-Radiosender M94.5 einen eigenen Podcast gestartet. In „K-Pop Pardon?“ besprechen sie und ihre Freundin Parnian regelmäßig alles rund um BTS, aber auch andere Gruppen werden analysiert. Sie ist Moderatorin, Host und Journalistin und hat schon mehrere Podcasts gehostet, darunter aktuell „Wissen Weekly“ und „Die Frage“.

Dongin Kim ist ein koreanisch-deutscher Content Creator mit einer großen Leidenschaft für Entertainment, Reisen und Mode. K-Pop und vor allem BTS kennt er schon seit seiner Jugend. In seinen Videos zeigt er authentische Einblicke in seinen Alltag und macht selbst alltägliche Situationen unterhaltsam und nahbar. Ob im Gym, bei Zeit mit Freunden oder in süßen Momenten mit seinem Hund Dango: sein Content verbindet Humor mit Lifestyle und persönlichem Storytelling. Auf seinem Channel „allthingskpop“ informiert er außerdem regelmäßig über K-Pop-Events in Deutschland.

„Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“ ist eine Produktion von ACB Stories für ARD Kultur, SWR, SR und Radio Bremen. Die Idee zu diesem Podcast stammt von Charlotte Schulze (Autorin). Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Rebecca Leiter (Redaktion) sind für ARD Kultur für das Projekt verantwortlich, Amelie Neumann (Redaktion) für Radio Bremen, Chris Eckardt (Redaktion) für SWR und Desirée Löffler (Redaktion) für SR. Isabel Woop (Producerin) und Julius Wussmann (Executive Producer) haben bei ACB Stories die Verantwortung.

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

Gerne stellen wir Ihnen die einzelnen Folgen vorab zur Rezension zur Verfügung.

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