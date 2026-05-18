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"Das Geld zu Gast bei Freunden"

Podcast über "Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde"

ab 19. Mai 2026 in ARD Sounds

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Baden-Baden (ots)

Es ist Sommer im Jahr 2006. Deutschland feiert mit Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Jürgen Klinsmann und der Nationalmannschaft eine riesige Fußball-Party - das "Sommermärchen" begeistert eine ganze Nation. Neun Jahre später decken Enthüllungen von Investigativ-Journalisten des "Spiegel" skandalöse Praktiken bei der Vergabe des Turniers auf. Wie wurde Deutschland Gastgeber dieser WM? Der SWR Podcast "Das Geld zu Gast bei Freunden - Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde" geht dieser Frage auf den Grund. Die ersten beiden Folgen sind ab 19. Mai bei ARD Sounds verfügbar.

Esther Sedlaczek führt durch eine Geschichte voller Wendungen

"Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek nimmt die Hörer:innen mit auf eine Reise in die Hinterzimmer des Weltfußballs. Beginnend mit dem DFB-Entschluss in den frühen 90ern, mal wieder eine WM in Deutschland austragen zu wollen, startet eine kuriose Zeitreise. Zu Wort kommen u. a. die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter, Ex-Titanic-Chefredakteur Martin Sonneborn, die "Spiegel"-Journalisten Gunther Latsch und Jörg Schmitt sowie Journalist Jens Weinreich, die den Fall gemeinsam ins Rollen gebracht haben, Beckenbauer-Biograf Florian Kinast, und der ehemalige Kommunikationsdirektor der FIFA, Guido Tognoni. Gemeinsam erzählen sie, wie Deutschland tatsächlich Gastgeber der WM 2006 wurde.

Zwischen Sommermärchen und Skandal

War die WM 2006 das große unschuldige Fußballfest, das Deutschland der Welt zeigte? Oder steckte hinter dem glänzenden Sommermärchen ein System aus Absprachen, Gefälligkeiten und zwielichtigen Deals? Der Podcast blickt hinter die Kulissen eines der größten Sportereignisse Deutschlands - und ist dabei kurios, witzig und nostalgisch zugleich.

Produktion

"Das Geld zu Gast bei Freunden" ist ein sportschau-Podcast von der bildundtonfabrik im Auftrag des SWR. Redaktion: Chris Eckardt, Holger Kühner. Die ersten beiden von insgesamt sechs Folgen stehen ab 19. Mai 2026 in ARD Sounds zum Abruf bereit. Die weiteren Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus.

Für interessierte Journalist:innen stehen die ersten beiden Folgen schon vorab bereit. Hierfür bitte eine Mail an felix.oser@swr.de schreiben.

Weitere Informationen unter: SWR.li/dasgeldzugastbeifreunden

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