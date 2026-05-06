ARD Sounds

„Fuck you very, very much!“ – Start der 4. Staffel und Live-Folge auf dem ARD Sounds Festival in Nürnberg

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Am 7. Mai startet die 4. Staffel des Podcast „Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz“. In fünf neuen Folgen nehmen die beiden Hosts Markus Kavka und Jennifer Weist neue, heftige Streitfälle aus der Musikbranche unter die Lupe. Dabei wird es in dieser Staffel eine Überraschungsfolge geben, für die sich Markus Kavka eine ganz besondere Ausnahmekünstlerin an seine Seite holt.

Gemeinsam mit Sängerin MINE taucht er auf dem ARD Sounds Festival in einen Beef ein, den man sich so nicht ausdenken kann. Die Überraschungsfolge verspricht große Hits, die viele mitsingen können und einen legendären Familienzwist, der oft einfach nur sprachlos machte. Resttickets für das Event am 9. Mai im Z-Bau – Haus für Gegenwartskultur in Nürnberg sind noch verfügbar.

Neben Familienstreitigkeiten bietet die 4. Staffel von „Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz“ ab dem 7. Mai immer donnerstags in ARD Sounds jede Menge weiterer Konflikte aus der Szene. Es geht um zwei übergroße Egos bei Guns N’ Roses und darum, wie die Feindseligkeit zwischen Axl Rose und Slash schließlich zum Ausstieg des Gitarristen führte. Darum, wie eine beiläufige Aussage von Popdiva Mariah Carey über Jennifer Lopez zum Internet‑Meme wurde. Schwester Ewa liefert sich mit Nura einen der lautesten Streits im Rap, während Xatar und KC Rebell aufeinander losgehen – um sich dann völlig überraschend vom Beef zurückzuziehen. Den Abschluss der Staffel bildet die live auf dem ARD Sounds Festival aufgezeichnete Überraschungsfolge.

Die beiden Hosts erzählen nicht nur die Skandale, sondern lassen auch ihre Sicht auf die Branche einfließen. Beide waren selbst nah dran. Jennifer Weist kennt das Tour- und Bühnenleben aus erster Hand, Markus Kavka hat unzählige Interviews mit Stars geführt.

Folgenübersicht 4. Staffel:

Folge 1: Mariah Carey vs. Jennifer Lopez, 7. Mai

Folge 2: Xatar vs. KC Rebell, 14. Mai

Folge 3: Axl Rose vs. Slash, 21. Mai

Folge 4: Schwesta Ewa vs. Nura, 28. Mai

Folge 5: Überraschungsfolge vom ARD Sounds Festival in Nürnberg, 4. Juni

Immer donnerstags gibt es eine neue Episode in ARD Sounds, auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Derweil ist bereits die 5. Staffel des Podcast „Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz“ in Produktion und wird voraussichtlich im Herbst erscheinen.

Über die Hosts:

Jennifer Weist, Frontfrau der Rockband „Jennifer Rostock“, ist heute solo als „Yaenniver“ unterwegs. Sie moderierte sieben Jahre lang die Musiksendung „Update Deluxe“. Sie engagiert sich gegen Rassismus, Misogynie und Queerfeindlichkeit und ist überzeugte Feministin. 2025 hat sie ihre Autobiografie „Nackt. Mein Leben zwischen den Zeilen“ veröffentlicht, in der sie u.a. Machtmissbrauch und Sexismus in der Musikindustrie thematisiert.

Markus Kavka begann seine Karriere bei VIVA, wechselte später zu MTV und moderiert heute u.a. das Kurzfilm-Magazin „unicato“ (MDR) und Musikformate bei Deluxe Music TV. Seit über 30 Jahren sammelt er Anekdoten und Insiderwissen aus der Musikszene.

„Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz“ ist eine Produktion von KUGEL UND NIERE für ARD KULTUR. Rebecca Leiter (Redaktion) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content) zeichnen seitens ARD Kultur für das Projekt verantwortlich sowie Michael Bartlewski und Christian Alt (Produktion und Redaktion) von KUGEL UND NIERE.

Über ARD Kultur

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Sounds App und ARD Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

Gerne stellen wir Ihnen die einzelnen Folgen vorab zur Rezension zur Verfügung. Melden Sie sich dafür bitte per Mail bei julia.holzberg@ardkultur.de.

Original-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuell