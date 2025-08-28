ARD Audiothek

Losing my religion?

Doku über Muslime, die mit dem Glauben ringen

Von Nabila Abdel Aziz

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wütende bärtige Männer und tief verschleierte Frauen - diese Bilder tauchen bei vielen im Kopf auf, wenn es um Musliminnen und Muslime geht. Die Annahme ist häufig: Muslime sind zum größten Teil fromm. Außerdem prägen wenige Radikale das Bild in der Öffentlichkeit.

Dabei geht ein Großteil der Muslime weder in die Moschee, noch pilgert er nach Mekka. Wie viele Menschen sich als gläubig bezeichnen, ist von Community zu Community unterschiedlich. Die Aussagen hängen häufig von Faktoren ab, die eher mit Politik als mit Religion zu tun haben. Unabhängig davon beobachten Wissenschaftler einen noch wenig erforschten Trend zu einem individuelleren Umgang von Muslimen mit ihrem Glauben. Die muslimische Community wird immer diverser.

Im ARD Radiofeature „Losing my religion?“ erzählen Musliminnen und Muslime, wie sie sich mit ihrer Religion auseinandersetzen: Manche verlieren ihren Glauben, während andere ihn auf ganz eigene Art und Weise interpretieren. Das führt immer wieder zu Konflikten mit anderen Muslimen und Anfeindungen von Radikalen. Gleichzeitig erfahren auch die, die nicht mehr religiös sind, antimuslimischen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft.

Die Recherchen zeigen: Das Bild einer einheitlichen, frommen muslimischen Community in Deutschland war nie so falsch wie heute.

Nabila Abdel Aziz, geboren 1989, hat Islamwissenschaften, Arabistik und Sozialanthropologie in London und Oxford studiert. An der Deutschen Journalistenschule hat sie ihre journalistische Ausbildung absolviert. Seit 2018 arbeitet sie als freie Journalistin zu Themen aus Religion, Kultur und Gesellschaft. Ihre journalistische Arbeit wurde für den Civis Preis nominiert und mit dem Münchner Sozialcourage Medienpreis und dem International Music Journalism Award ausgezeichnet.

Sendetermine:

MDR Kultur Dienstag, 02. September 2025, 20:05 Uhr

hr2-kultur Donnerstag, 04. September 2025, 15:04 Uhr

SWR Kultur Freitag, 05. September 2025, 15:05 Uhr

BR 2 Samstag, 06. September 2025, 13:05 Uhr

SR 2 Samstag, 06. September 2025, 09:05 Uhr

Bremen Zwei (RB) Samstag, 06. September 2025, 18:05 Uhr

NDR Info Sonntag, 07. September 2025, 11:05 Uhr

WDR 5 Sonntag, 07. September 2025, 13:04 Uhr

Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk für das ARD Radiofeature 2025.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.de

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell