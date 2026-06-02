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"ARD Story: Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps"

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Baden-Baden (ots)

SWR Doku über Finanznot in deutschen Städten / am 16. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten und am selben Tag vorab in der ARD Mediathek

Noch nie waren deutsche Städte so verschuldet wie im Jahr 2025. Die damit verbundenen Sparmaßnahmen beeinträchtigen ihre Bürger:innen zunehmend, immer mehr von ihnen gehen auf die Barrikaden. Die "ARD Story: Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps" von Katharina Singer fragt in Rathäusern und bei Bürger:innen nach, begleitet vier deutsche Städte (Gera, Karlsruhe, Kiel und Ludwigshafen) ein Jahr durch die Krise und sucht Antworten auf die Frage nach Ursachen und Konsequenzen von Geldnot und Sparmaßnahmen.

Größtes Defizit der bundesdeutschen Geschichte

Deutschlands Städte sind im tiefroten Minus - im vergangenen Jahr verbuchten sie das größte Defizit der bundesdeutschen Geschichte. Eine Befragung der 200 größten deutschen Städte für die SWR Doku ergab, dass die Mehrzahl der Städte erstmals 2024 in massive Haushaltsdefizite gerutscht ist. Deshalb wird überall gespart, wo gespart werden kann: etwa beim Bau und der Wartung von Straßen, in der Kultur und beim Erhalt der Innenstädte. Zudem werden vielerorts die Gebühren für unter anderem Kitas, Schwimmbäder und den Nahverkehr erhöht. Was dies für die Bürger:innen bedeutet, erfragte die Redaktion im Winter 25/26 in einer anonymen Online-Befragung bei den Bewohner:innen von Karlsruhe und Kiel, an der sich fast 5.000 Menschen beteiligten. Es zeigte sich, dass sich die meisten von ihnen durch die Sparmaßnahmen ihrer Städte beeinträchtigt fühlen.

Frust, Wut - und eine Gefahr für die Demokratie?

Die Doku begleitet Gera, Karlsruhe, Kiel und Ludwigshafen ein Jahr durch die Krise: Sie zeigt Politiker:innen auf der herausfordernden Suche nach immer weiteren Einsparungsmöglichkeiten. Sie trifft Bürger:innen, die gegen die Sparpläne kämpfen und Angst um ihre Zukunft haben, und geht den Fragen nach: Warum fehlt plötzlich so viel Geld? Was bedeutet die Finanznot der eigenen Stadt für das tägliche Leben? Und was passiert, wenn Frust und Wut der Bürger:innen über Einsparungen überhandnehmen - gefährdet das unsere Demokratie?

Produktion

"ARD Story: Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps" ist eine SWR Eigenproduktion. Im Ersten am 16. Juni 2026 um 22:50 Uhr, am selben Tag vorab und danach für zwei Jahre in der ARD Mediathek.

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Pressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@SWR.de

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