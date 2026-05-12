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Zwei Dokus, Millionen-Abrufe, starker Auftakt in der ARD Mediathek

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München (ots)

Beeindruckender Auftakt im Mai: Die ARD-Dokuserien "XATAR - ein Leben ist nicht genug" und "In höchster Not" Staffel 2 erreichen in den ersten Tagen nach Start bereits Rekord-Abrufzahlen in der ARD Mediathek.

Die dreiteilige XATAR-Dokuserie verzeichnet seit ihrem Start am 1. Mai bereits knapp 1,7 Millionen Abrufe und ist damit einer der erfolgreichsten Doku-Starts in der Geschichte der ARD Mediathek. Besonders bemerkenswert: Das Interesse bleibt über alle drei Folgen hinweg konstant hoch - nahezu identische Abrufzahlen belegen die außergewöhnliche Bindungskraft der Serie. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren und dem Feedback auf Social Media wider.

Die zweite Staffel der Dokuserie "In höchster Not" erreicht innerhalb von 5 Tagen nach Start knapp 1 Million Abrufe und übertrifft damit sogar den starken Start der ersten Staffel. Inzwischen wurden alle Folgen mehr als 8 Millionen Mal abgerufen.

Die aktuellen Erfolge unterstreichen die positive Entwicklung insgesamt: Das Streamingangebot der ARD erreicht inzwischen täglich rund 3,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Mit einer Gesamt-Nettoreichweite von Monat für Monat mehr als 26 Millionen ist die ARD Mediathek damit das mit Abstand reichweitenstärkste deutsche Streamingangebot. Der Februar dieses Jahres war mit einer Nettoreichweite von knapp 29 Millionen Menschen zudem der stärkste Monat seit Launch der Plattform. Insgesamt ist das erste Quartal 2026 das reichweitenstärkste erste Quartal der ARD Mediathek.

Alle Messdaten: AGF Videoforschung, TV: Marktstandard: Bewegtbild, Zuschauer gesamt; Mediathek: Zensusdaten aus Deutschland, Stand 11.05.2026

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