Dr. Hesse GmbH & Co. KG

Mit eigenem Stand: ida+ feiert Premiere auf der Interzoo 2026

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Hohenlockstedt (ots)

Mit der Präsenz auf der Interzoo geht die Marke aus Norddeutschland den nächsten Schritt in ihrer Wachstumsstrategie und präsentiert sich einem internationalen Publikum.

ida+ ist erstmals auf der weltweit führenden Heimtiermesse Interzoo in Nürnberg vertreten. Vom 12. bis 15. Mai 2026 haben Fachbesucher die Gelegenheit, die Futterergänzungsmittel für Tiere kennenzulernen. Mit einem klaren Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden, setzt ida+ ein Zeichen für Qualität in der Heimtierbranche.

Über 60 Jahre Kompetenz als Grundlage: Die Erfolgsgeschichte hinter ida+

Als Marke der Dr. Hesse GmbH & Co. KG, die seit 1959 Tiergesundheitslösungen entwickelt, baut ida+ auf mehr als 60 Jahren Erfahrung auf. Von veterinärmedizinischen Artikeln über Futterergänzungsmittel hin zu Pflegeprodukten hat Dr. Hesse stets den Fokus darauf gelegt, die Lebensqualität von Tieren zu verbessern und ihre Halter optimal zu unterstützen. Diese Erfahrung bildete die ideale Grundlage für die Gründung von ida+ im Jahr 2017. Die Marke steht für Futterergänzungen, die sich gezielt den individuellen Bedürfnissen von Heimtieren widmen und dabei auf das bewährte Fundament aus Wissen und Erfahrung von Dr. Hesse aufbauen. Von Hunden und Katzen über Geflügel, Pferde und Ziervögel bis hin zu Wildtieren wie Eichhörnchen und Vögeln verfügt ida+ über ein breites Sortiment und fundiertes Fachwissen. So schafft die Marke Lösungen, die Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig fördern. Die Produkte werden in Schleswig-Holstein produziert und zeichnen sich durch höchste Qualitätsstandards und sorgfältig geprüfte Inhaltsstoffe aus.

Fundierte Expertise für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden

Mit dem breiten Sortiment an Futterergänzungen speziell für Hunde unterstützt ida+ jeden Hund, jeden Tag bei seinem langen und aktiven Leben. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, ernährungsbedingte Defizite gezielt auszugleichen und gleichzeitig ein gesundes, aktives und erfülltes Hundeleben nachhaltig zu fördern. Von Fell- und Hautgesundheit über Gelenkfunktion bis hin zu Vitalität und allgemeinem Wohlbefinden bietet ida+ ganzheitliche, effektive und alltagstaugliche Lösungen, die überzeugen. "Bei ida+ nehmen wir jeden Hund als Individuum mit eigenen Bedürfnissen wahr. Von Anfang an war die Mission, Hunde und ihre Halter dabei zu unterstützen, die besten Voraussetzungen für ein gesundes und erfülltes Leben zu schaffen", erklärt Petra Puffer Director Sales & Marketing der Dr. Hesse GmbH & Co. KG.

Interzoo 2026: ida+ präsentiert sich einem internationalen Fachpublikum

Auf der Interzoo nutzt ida+ jetzt die Möglichkeit, sich in der Branche weiter zu etablieren und neue Partnerschaften zu knüpfen. Am eigenen Stand in Halle 5 mit der Nummer 5-314, lädt ida+ Fachbesucher ein, die Marke und ihre Geschichte kennenzulernen. "Die Interzoo ist der perfekte Ort, um unsere Marke zu präsentieren und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns darauf, die Innovationskraft und die Leidenschaft hinter ida+ einem größeren Publikum näherzubringen," so Puffer. Als weltweit führende Plattform für die Heimtierbranche ermöglicht die Messe den direkten Austausch mit Branchenexperten, Fachhändlern und Partnern.

Über ida+

ida+ ist eine Marke der Dr. Hesse GmbH & Co. KG, die seit 1959 Tiergesundheitslösungen entwickelt. Seit 2017 bietet ida+ Futterergänzungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hunden abgestimmt sind. Mit fundierter Expertise, qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen und einer Produktion in Deutschland schafft ida+ gesamtheitliche, effektive und alltagstaugliche Lösungen für Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden - für jeden Hund und in jeder Lebensphase.

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