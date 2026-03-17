KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner

Perfektes Lächeln ohne Überraschungen: Zahnsanierung mit Digital Smile Design (DSD) bei KU64

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Berlin (ots)

Die Zahnspezialisten von KU64 in Berlin setzen auf Digital Smile Design (DSD). Dabei handelt es sich um ein modernes Konzept zur digitalen Visualisierung, das Patientinnen und Patienten bereits vor der Behandlung eine präzise Vorschau auf ihr neues Lächeln gibt. Das Verfahren hat seinen Ursprung in den USA und Brasilien. Die Experten von KU64 lassen sich dafür direkt bei den Erfindern Dr. Christian Coachman und Dr. Michael Apa fortbilden.

Dr. Stephan Ziegler, geschäftsführender Gesellschafter von KU64, sagt dazu: "Das Lächeln ist weit mehr als nur schöne Zähne - es beeinflusst unsere Ausstrahlung und unser Selbstbewusstsein. Mit Digital Smile Design nehmen wir unseren Patientinnen und Patienten die Unsicherheit, indem wir das Wunschergebnis präzise planen und vorab visualisieren. So stellen wir sicher, dass das Ergebnis perfekt zur Persönlichkeit passt."

Schritt für Schritt zum Wunschlächeln

DSD wird bei KU64 mit einem klaren Fokus auf natürlich wirkende Ergebnisse angewandt. Die digitale Planung ist besonders sinnvoll, wenn eine größere Versorgung oder Sanierung der Zähne ansteht, beispielsweise bei Veneers, Kronen, Brücken oder Implantaten.

Der Prozess beginnt mit einer präzisen Analyse: Fotos, Videoaufnahmen sowie digitale Abdrücke und 3D-Scans werden verwendet, um Gesicht, Zähne und Proportionen des Patienten oder der Patientin zu analysieren. Auf dieser Basis wird das gewünschte Ergebnis digital entworfen und als Simulation (Wax-Up) vorbereitet, was einer kosmetischen Probefahrt entspricht. Patienten und Patientinnen können so aktiv am Design ihres Lächelns mitwirken und Form, Farbe und Gesamteindruck gemeinsam mit den Spezialisten abstimmen.

Die Vorteile auf einen Blick:

Vorab sichtbares Ergebnis : Die digitale Simulation und das Wax-Up (Probemaske) geben eine Vorschau auf das neue Lächeln, bevor die eigentliche Behandlung beginnt.

: Die digitale Simulation und das Wax-Up (Probemaske) geben eine Vorschau auf das neue Lächeln, bevor die eigentliche Behandlung beginnt. Individueller Behandlungsplan : Das DSD-Konzept ermöglicht die Kombination verschiedener ästhetischer und funktioneller Maßnahmen wie Bleaching, Veneers oder Kieferorthopädie, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.

: Das DSD-Konzept ermöglicht die Kombination verschiedener ästhetischer und funktioneller Maßnahmen wie Bleaching, Veneers oder Kieferorthopädie, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Sicherheit für Angstpatientinnen und -patienten: Durch die veranschaulichende 3D-Simulation und die schrittweise Planung eignet sich DSD auch für Angstpatienten und -patientinnen, da es Unsicherheiten reduziert.

Alle Details zu Digital Smile Design und Terminbuchung auf der Leistungsseite:

https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/digital-smile-design/

Über KU64 - Die Zahnspezialisten:

KU64 ist eine der größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands mit vier Standorten in Berlin und Potsdam. Das interdisziplinäre Team bietet das gesamte Spektrum der Zahnmedizin unter einem Dach, von Prophylaxe über Kieferorthopädie und Implantologie bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen. Die Praxis ist bekannt für ihren patientenorientierten Service, flexible Öffnungszeiten an sieben Tagen pro Woche und den Einsatz modernster Medizintechnik in einzigartigem und außergewöhnlichem Ambiente.

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