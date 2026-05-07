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ARD Mediathek - Die Highlights im Juni 2026

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Mainz (ots)

Elf Helden - ein Albtraum Doku-Serie (4 x 45 Min.) Ab 2. Juni 2026 Sie kamen als Weltmeister. Sie kamen als Favorit. Und sie gingen als Team im freien Fall. Was ist bei der WM 1994 passiert, dass aus einer der stärksten deutschen Mannschaften aller Zeiten ein Team im Ausnahmezustand wurde? WM-Wahnsinn und Titel-Träume Sport-Doku (75 Min.) Ab 4. Juni 2026 Es wird die größte WM aller Zeiten, fünf Wochen, über 100 Spiele quer über den nordamerikanischen Kontinent. Keine WM für Fußballromantiker. Oder doch? Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger auf Reportagereise. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Sport-Event Ab 11. Juni 2026 Am 11. Juni wird angepfiffen. Dann sind alle ARD- und ZDF-Spiele im Livestream und als Re-Live in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem: News, Highlights, Interviews, Turnierstatistiken, die Tactical Cam und vieles mehr. William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers Doku-Serie (3 x 25 Min.) Ab 30. Mai 2026 Die Doku zeigt Prinz William nicht nur als Thronfolger, sondern als Mensch. Schon früh musste er lernen, zu funktionieren. Heute navigiert er zwischen Familie, Pflicht und einer Monarchie im Wandel. Konflikte und private Krisen holen ihn immer wieder ein. Prisoner Thriller-Serie (6 x 45 Min.) Ab 19. Juni 2026 Eine Justizbeamtin und ein Schwerkrimineller kämpfen allein gegen ein skrupelloses Syndikat - ohne einander oder der Polizei zu vertrauen. Ein packendes Katz- und-Maus-Spiel mit Izuka Hoyle, Tahar Rahim und Leonie Benesch. Y-Kollektiv Reportagen Ab 1. und 8. Juni 2026 Alle laufen krasser: Der Mega-Hype um Marathon | Ohne Jawline kein Mann? Schönheitsdruck bei Männern team.recherche: Models für Epstein Reportage (30 Min.) Ab 2. Juni 2026 "team.recherche" hat für die ARD Mediathek untersucht, welche Rolle europäische Modelagenturen und Modelscouts im Netzwerk von Jeffrey Epstein spielten. Spielfeld der Macht - Die WM in Trumps Amerika Sport-Doku (60 Min.) Ab 4. Juni 2026 Im Vorfeld der Fußball-WM reisen Ingo Zamperoni und Philipp Awounou durch die USA. Auf ihrem Roadtrip erfahren sie, wie wichtig Sport für die Identität des Landes ist - und wie Donald Trump den Sport politisch instrumentalisiert. Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's! Dokumentation (45 Min.) Ab 5. Juni 2026 Vor zehn Jahren waren sie noch zu jung, um beim Brexit-Referendum abzustimmen. Heute tragen sie die Folgen. Die Doku begleitet vier jungen Briten. Wohin geht die Reise, wenn die Generation Brexit die Zügel in die Hand nimmt? Money Maker: Nikolaus Thomale Dokumentation (30 Min.) Ab 16. Juni 2026 Eine eigene Villa auf Mallorca? Ein Chalet in St. Moritz? Co-Ownership soll es möglich machen. Nikolaus Thomale hat mit dieser Idee ein rasant wachsendes Unternehmen gegründet. Was steckt dahinter und wie gut ist das Angebot wirklich? Monitor: Arm sollst Du bleiben - Endstation Herkunft Dokumentation (30 Min.) Ab 17. Juni 2026 Von der Geburt bis zur Rente: Die Doku zeigt, wie sich soziale Ungleichheit in Deutschland verfestigt - und warum sie zur wachsenden Gefahr für Zusammenhalt und Demokratie wird. Falsch, aber anders lustig Comedy-Show (6 x 30 Min.) Ab 20. Juni 2026 Host Moritz Neumeier versammelt Comedians und andere Mutige, die in Zweier-Teams gegeneinander spielen. Es wird gelacht, gemeinsam improvisiert und schräges Zeug entwickelt. Manipulation: Wenn Coaching zur Gefahr wird Wissens-Doku (45 Min.) Ab 22. Juni 2026 Wie werde ich selbstbewusster? Wie heile ich meine Traumata? Mit Fragen wie diesen wenden sich Menschen an Life-Coach Markus Streinz. Doch hinter Fassade seiner "Academy" entfaltet sich ein System gezielter Manipulation. ARD Crime Time: Mord ohne Leiche True-Crime-Reihe (3 x 25 Min.) Ab 24. Juni 2026 Im Dezember 2022 verschwindet die hochschwangere Alexandra R. (39) aus Nürnberg spurlos. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen, hat zwei Verdächtige. Doch es gibt keine Leiche. Reichen Indizien für eine Verurteilung? Enhanced - Die Dopingspiele Sport-Doku (60 Min.) Ab 27. Juni 2026 Der deutsche Schwimmer Marius Kusch wagt bei den Enhanced Games in Las Vegas den Wettkampf mit erlaubten Dopingmitteln - eine Abkehr vom klassischen olympischen Sport und seinen Regeln. Crans-Montana - Leben nach dem Feuer Dokumentation (45 Min.) Ab 28. Juni 2026 In Crans-Montana beginnt das Jahr 2026 mit einer Tragödie: 41 Menschen sterben bei der Silvesterfeier in einer Bar, 115 werden verletzt. Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Wie finden Überlebende und Angehörige ins Leben zurück? Erdogan Doku-Serie (4 x 35 Min.) Ab 29. Juni 2026 Recep Tayyip Erdogan regiert die Türkei seit über 23 Jahren. Als allmächtiger Staatspräsident gilt er vielen als Tyrann und genießt dennoch hohe Popularität. Wie konnte er der mächtigste Politiker der Türkei seit Atatürk werden? team.recherche: Die Schattenseiten des neuen Jagd-Hypes Reportage (30 Min.) Ab 30. Juni 2026 Jagen liegt im Trend: Immer mehr junge Menschen greifen zur Waffe, darunter auffallend viele Frauen. Naturverbunden, idyllisch, fast schon romantisch - so inszenieren sie ihre Welt auf Social Media. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? ardmediathek.de Eine fortlaufend aktualisierte Version des Pressedossiers mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek

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