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Die Toten Hosen - Das letzte Album

90-min. Doku ab sofort in der ARD Mediathek

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Mainz (ots)

Eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands quartiert sich über Monate als Männer-WG in einer Art Jugendherberge ein, um ihr letztes Album für ihre Fans auf der ganzen Welt zu produzieren. Campino, Andi, Breiti und Kuddel komponieren und texten an ihrem musikalischen Nachlass. Der preisgekrönte Regisseur Eric Friedler durfte die Band so nah wie nie zuvor über zwei Jahre begleiten und schafft mit seinem 90-minütigen Dokumentarfilm ein ungeschminktes Porträt der Toten Hosen. "Die Toten Hosen - Das letzte Album" ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 23. Mai um 23:25 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Toten Hosen hautnah: Freundschaft, Reibung, Rock'n'Roll

Noch nie hat die Band einen derart intensiven Blick in den Maschinenraum ihrer Kreativität zugelassen. Entstanden sind einzigartige Momente voller Kreativität, Emotion, Freundschaft und Rock'n'Roll. Die Musiker schonen sich nicht bei ihrer Studioarbeit, der Druck ist hoch, es kommt auch zu Reibungen. "Vielleicht brennt es in mir am meisten, diese Frage, wie man was mit Würde zu Ende bringt", gesteht Campino offen.

Das letzte Studioalbum

"Die Vorstellung, das ist das letzte Mal, dass wir ein Album machen, das ist schon etwas Besonderes", hebt Bassist Andi Meurer die Tragweite des Vorhabens hervor. Zwei Jahre haben die Toten Hosen intensiv an ihrem letzten Studioalbum gearbeitet. Am Ende sind alle zufrieden. Gitarrist Kuddel: "Die letzte Listening-Session vom finalen Album: Ich empfinde das als totale Punktlandung, auf den letzten Drücker und extrem gelungen. Jedes Stück klingt super, Campi singt super, Voms Schlagzeug ist Hammer, die Gitarren klingen gut. Es gibt grad nichts zu meckern. Das genieße ich gerade und das koste ich gerade voll aus." Ähnlich sieht es Campino: "Also, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Album. Die Stücke sind stark, und mir macht das total Spaß", beschreibt er den Abschluss. "Aber dass das jetzt das Ende ist, ist schwer. Ich fühle keine Euphorie. Ich bin betrübt." Gitarrist Kuddel ist nicht glücklich, dass es das letzte reguläre Studioalbum ist: "Ich hätte mich nicht so entschieden." So schwingt zum Schluss zugleich Wehmut nach 43 Jahren Bandgeschichte mit.

Was bleibt!

Musikproduzent Vincent Sorg, der seit 15 Jahren mit den Hosen arbeitet und auch das letzte Album produziert hat, fasst treffend zusammen: "Und ein Teil, der die Toten Hosen auch ausgemacht hat, das ist neue Lieder zu machen und die im Studio aufzunehmen, der endet. Und dass das wie Abschied von einem guten Freund nehmen ist, das verstehe ich dann auch." Mit dieser hoch emotionalen und bilderstarken Doku setzen sich Die Toten Hosen ein filmisches und musikalisches Denkmal.

Die Toten Hosen - Das letzte Album

Die Doku "Die Toten Hosen - Das letzte Album" ist eine Produktion von Eco Documentaries und Autor Eric Friedler in Zusammenarbeit mit SWR und NDR für die ARD Mediathek. 90 Minuten, ab sofort in der ARD Mediathek und am 23. Mai 2026 um 23:25 Uhr (nach DFB-Pokalfinale) im Ersten.

Weitere Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/die-toten-hosen-das-letzte-album

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