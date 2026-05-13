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Zwischen Fandom, Empowerment und Pop-Imperium: dreiteilige ARD-Doku-Serie "The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars"

Ab Mittwoch, 1. Juli 2026 in der ARD Mediathek

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München (ots)

Taylor Swift ist eine der prägendsten Popfiguren unserer Zeit: musikalische Rekordhalterin, globaler Megastar und Identifikationsfigur für Millennials und die Gen Z. Weltweit versetzt sie Millionen Fans in Euphorie und gilt zugleich als Symbol für Empowerment und weibliche Selbstbestimmung. Anfang Juli steht mit der geplanten Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce ein weiterer Moment von enormer medialer Aufmerksamkeit bevor.

Vom Country-Girl aus Pennsylvania zur globalen Pop-Ikone: Die dreiteilige ARD-Doku-Serie "The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars", ab Mittwoch, 1. Juli in der ARD Mediathek, zeichnet den außergewöhnlichen Weg der erfolgreichsten Musikerin unserer Zeit nach und blickt zugleich auf gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche in den USA.

Taylor Swifts Musik wurde zum Soundtrack einer ganzen Generation, ihre Krisen und Comebacks zu globalen Ereignissen. Was mit dem Debütalbum im Juni 2006 beginnt und wie ein modernes Märchen anmutet, entpuppt sich als vielschichtige Geschichte über Ruhm, Erwartungen und den hohen Preis öffentlicher Sichtbarkeit. Die Regisseurinnen Inga Turczyn und Anna Bilger zeigen eine Künstlerin, die Brüche nicht vermeidet, sondern sie aktiv nutzt - und ihre Karriere konsequent zu eigenen Bedingungen gestaltet.

Die Doku-Serie beleuchtet zentrale Stationen dieser Entwicklung: den öffentlichen Konflikt mit Kanye West nach den MTV Video Music Awards 2009, die digitale "Cancel"-Debatte 2016, den künstlerischen und kommerziellen Befreiungsschlag mit dem Album "Reputation" sowie den erbitterten Kampf um die Masterrechte ihrer Werke. Immer wieder verliert Taylor Swift die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte - und erobert sie sich smart und strategisch zurück.

Mit der "Eras Tour" 2023 erreicht ihre Karriere einen bisherigen Höhepunkt. Sie markiert den Moment, in dem aus einer erfolgreichen Musikerin ein globales Pop-Phänomen wird, getragen von einer der engagiertesten Fangemeinschaften der Gegenwart: den "Swifties". Doch das vielschichtige "Taylorverse" steht auch unter Druck. Terrordrohungen und politische Kontroversen - etwa Konflikte mit dem US-Präsidenten Donald Trump - begleiten ihren Erfolg. Zugleich nehmen kritische Stimmen zu, die fragen: Wie nahbar ist Taylor Swift tatsächlich? Was ist authentisch, was perfekte Inszenierung?

Fans, Kritiker:innen und Expert:innen wie der US-Biograf Rob Sheffield, Autorin Anne Sauer, Influencerin Silvi Carlsson und Entertainer Riccardo Simonetti zeichnen ein multiperspektivisches Porträt einer Künstlerin, die nicht nur Musikgeschichte schreibt, sondern auch konsequent ihren eigenen Weg geht.

"The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars" ist eine Produktion von LOOKSFilm im Auftrag von SWR, rbb (gemeinsame Federführung) und WDR für die ARD. Die Redaktion verantworten Olga Galicka und Mark Willock (SWR), Rolf Bergmann und Ulrike Gerster (rbb) sowie Ann-Christin Gertzen (WDR).

Bildmaterial zur Dokumentation erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de. Das Pressedossier ist über diesen Link verfügbar: https://pressekits.ard.de/the-taylor-swift-years-schicksalsjahre-eines-superstars

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