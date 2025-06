KfW

Dr. Susanne Maurenbrecher (46) wird zum 1. Oktober 2025 Generalbevollmächtigte der KfW

Der Vorstand der KfW bestellt Dr. Susanne Maurenbrecher zum 1. Oktober 2025 zur Generalbevollmächtigten der KfW. Die Entscheidung nahm der Verwaltungsrat in seiner gestrigen Sitzung positiv zur Kenntnis.

Dr. Susanne Maurenbrecher wird als Generalbevollmächtigte auf die Übernahme der Verantwortung für die Bereiche IT & Operations vorbereitet. Die Entscheidung über eine Bestellung zum Vorstand trifft der KfW-Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt.

Dr. Susanne Maurenbrecher trat zum 1. November 2023 in die KfW ein und leitet seitdem den Bereich Konzernentwicklung. In dieser Funktion verantwortet sie u. a. die Priorisierung des IT-Change-Portfolios für den Konzern sowie die Einbettung der strategischen Weiterentwicklung der IT in die Gesamtstrategie der KfW.

Dr. Maurenbrecher war seit 2009 bei McKinsey tätig, seit 2022 als Partnerin, wo sie Banken bei Strategie- und Transformationsprojekten beraten hat. Zuvor hat sie in verschiedenen Funktionen im NORD/LB-Konzern gearbeitet.

Melanie Kehr, die seit dem 1. Mai das Inlandsgeschäft der KfW im Vorstand verantwortet, wird somit bis auf weiteres den Bereich IT & Operations im Vorstand verantworten.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW Bankengruppe, Stefan Wintels erklärt: "In den kommenden Jahren wird die KfW ihren Teil dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Deutschland innerhalb der Europäischen Union zu stärken. Dazu ist eine leistungsstarke KfW von zentraler Bedeutung. Wir freuen uns daher sehr, dass Susanne Maurenbrecher insbesondere in den Themenfeldern IT und Operations einen wichtigen Beitrag in der Ausrichtung und Weiterentwicklung der KfW als digitale Transformations- und Förderbank leisten wird."

